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Exportaciones: la harina de soja perdió el trono a manos del petróleo

Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, el complejo petrolero exportó por u$s 7.753 millones en nueve meses de 2026, mientras que los despachos del principal subproducto sojero alcanzaron u$s 6.971 millones.

16 de noviembre 2026 · 06:15hs
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Las exportaciones de harina de soja acumularon u$s 6.971 millones en nueve meses de 2026. Perdieron el primer lugar.

Las exportaciones de harina de soja acumularon u$s 6.971 millones en nueve meses de 2026. Perdieron el primer lugar.

El petróleo crudo se transformó en el producto líder del comercio exterior argentino durante los primeros nueve meses de 2026, destronando a la harina de soja, según reflejó un informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

El reporte realizado por Franco Pennino, Bruno Ferrari, Guido D’Angelo y Emilce Terré, de la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos de la entidad, exhibió que el sector hidrocarburífero desplazó a la tradicional harina de soja de la cima del podio exportador, en lo que va del actual calendario.

Expansión petrolera

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), entre enero y septiembre la exportación de petróleo crudo generó u$s 7.753 millones, reflejando un crecimiento del 58,6% interanual. En contraste, los despachos de harina de soja acumularon u$s 6.971 millones (+7,4% respecto al mismo lapso de 2025).

Al hacer referencia a la diferencia de escala en la evolución reciente de ambos productos, el trabajo detalló: “Para esta ventana de tiempo, el valor exportado de petróleo es 6,5 veces superior al registrado hace cinco años (2021), mientras que las exportaciones del derivado de soja equivalen a tres cuartas partes del valor alcanzado aquel año”.

En cuanto a las principales razones de este desacople, la BCR señaló que el dinamismo hidrocarburífero responde a la fuerte aceleración de la producción en Vaca Muerta.

A este crecimiento en volumen se le sumó un contexto internacional favorable, ya que el barril de crudo Brent llegó a superar los US$100 tras el cierre del Estrecho de Ormuz, con una cotización media en 2026 un 23% superior a la del año anterior.

Complejo sojero

Por el contrario, el complejo sojero enfrenta mayores limitantes estructurales. La duplicación de la producción mundial de harina de soja en los últimos veinte años, impulsada por los mandatos globales de biocombustibles que demandan aceite, generó una oferta abundante. Como el consumo crece a un ritmo inferior, los precios internacionales de la harina continúan bajo presión bajista.

En este marco, el informe puntualizó que el empuje del sector energético no solo modificó la cima del ranking exportador, sino que tuvo un impacto directo en la balanza comercial total.

Entre enero y septiembre de 2026, las exportaciones de Combustibles y Energía (CyE) alcanzaron los u$s 12.452 millones (+53,6% interanual), mientras que las importaciones de Combustibles y Lubricantes (CyL) se ubicaron en u$s 3.025 millones.

Esto dejó un superávit comercial energético de u$s 9.427 millones, logrando “un máximo nunca visto”. Para tomar dimensión del fenómeno, la BCR subrayó que “el saldo energético equivalió al 44,5% del superávit comercial argentino”, el cual totalizó US$21.198 millones en el mismo período.

Las divisas

En el plano monetario, los datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirman la tendencia: el balance de cobros y pagos de bienes del sector energético arrojó un saldo neto favorable de u$s 7.890 millones en nueve meses, muy por encima de los u$s 4.337 millones registrados en el mismo período de 2025.

Al analizar el actual escenario, la BCR sostuvo que “el desarrollo de Vaca Muerta está modificando estructuralmente la inserción externa del país, con un aporte cada vez más significativo a la generación de divisas”.

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