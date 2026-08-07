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Las fotos del último día de Congreso Aapresid

Con mucha lluvia por la mañana y mucho viento por la tarde, cerró la edición 34 de este evento que reunió a más de 12.500 personas en su vuelta a Rosario. Las imágenes del último día

7 de agosto 2026 · 06:00hs
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Después de la lluvia salió el sol

Celina Mutti Lovera

Después de la lluvia salió el sol, la postal del último día del Congreso Aapresid
El robot gaucho (y tirador de besos) uno de los m&aacute;s fotografiados del hall comercial

El robot gaucho (y tirador de besos) uno de los más fotografiados del hall comercial

Realidad aumentada en los pasillos del hall comercial, una de las postales que dej&oacute; el congreso.

Realidad aumentada en los pasillos del hall comercial, una de las postales que dejó el congreso.

Con la lluvia, la actividad se concentr&oacute; puertas adentro y los pasillos fueron el lugar de encuentro.

Con la lluvia, la actividad se concentró puertas adentro y los pasillos fueron el lugar de encuentro.

Los meteor&oacute;logos Leonardo De Benedictis y Fernando Yu, durante la charla sobre clima que dieron a sala llena

Los meteorólogos Leonardo De Benedictis y Fernando Yu, durante la charla sobre clima que dieron a sala llena

Una vista del stand de Aapresid durante la &uacute;ltima jornada

Una vista del stand de Aapresid durante la última jornada

Saludo a c&aacute;mara del robot fotog&eacute;nico

Saludo a cámara del robot fotogénico

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