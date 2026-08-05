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Hidrovía: el viernes se constituirá el órgano de control

En el marco del congreso de Aapresid, el director de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación anunció la puesta en marcha de un consejo asesor que monitoreará la concesión del dragado en el río Paraná. Lo integrarán las provincias ribereñas y las entidades de usuarios. No tendrá sede en Rosario. El viernes también se firmará el acta de inicio de obra.

Alvaro Torriglia

Por Alvaro Torriglia

5 de agosto 2026 · 19:00hs
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El dragado y balizamiento de la hidrovía fue concesionado a la empresa Jan De Nul.

El dragado y balizamiento de la hidrovía fue concesionado a la empresa Jan De Nul.

El director de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), Iñaki Arreseygor, confirmó que el viernes próximo se constituirá el órgano de control de la concesión del dragado y balizamiento en la hidrovía Paraná - Paraguay. Será la primera vez desde el inicio del sistema de gestión por peaje de la vía navegable que esté bajo la observación formal de un consejo asesor integrado por representantes de las provincias y los usuarios.

El funcionario realizó el anuncio durante uno de los paneles del congreso de la Asociación de Productores en Siembra Directa (Aapresid) que se realiza en Rosario. Adelantó que el organismo de control contará con algo más de veinte miembros, que representarán a las provincias ribereñas, como Santa Fe, y a entidades vinculadas a los usuarios, como la Unión Industrial Argentina, la Bolsa de Comercio de Rosario y, la Cámara de Puertos Privados, entre otros.

En las últimas horas se abrió la participación a la mesa de enlace agropecuaria y a las cooperativas agrícolas. Una vez que se terminen de afinar estos detalles, se conocerá el número definitivo de integrantes.

Una deuda histórica

La creación de un órgano de control de la concesión de la hidrovía fue un reclamo histórico de los usuarios del sistema y las provincias con costas frente al río Paraná. Durante más de 25 años la concesión de los trabajos de dragado y balizamiento se realizó sin este tipo de auditoría. Durante el breve lapso de gestión estatal, durante el gobierno de Alberto Fernández, se creó un ente que no llegó a funcionar.

En la etapa que se abrió tras la última licitación, que derivó en la adjudicación de los trabajos a la empresa belga Jan De Nul, la creación de este consejo estuvo incluida. Aunque sus resoluciones no serán vinculantes, tendrá conexión directa con la autoridad de aplicación de la concesión, que es la Anpyn.

Sede rotativa

El titular de la agencia anticipó que se reunirá cada dos meses y será itinerante. El gobierno de Santa Fe había solicitado que el consejo funcionara en forma permanente en Rosario. “Nadie desconoce la importancia de la ciudad como cabecera de este sistema, pero la idea es rotar por las diferentes provincias”, señaló el funcionario.

Señaló, además, que en función de bajar costos y darle agilidad, se habilitó la posibilidad de sesionar virtualmente. “El carácter federal está más dado por el voto de los actores que por el código postal”, dijo.

Inicio de obra

El titular de la agencia también señaló que sobre el fin de semana se firmará el acta de inicio de los trabajos en la hidrovía, adelantando un paso que estaba previsto para el 7 de septiembre.

El panel sobre la hidrovía que se realizó en el congreso de Aapresid estuvo integrado también por el presidente de Ciara - CEC, Gustavo Idígoras, y el director ejecutivo de la Bolsa de Comercio de Rosario, Javier Cervio.

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