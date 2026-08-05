Aapresid a pleno: las postales del segundo día del congreso

Desde temprano, mucha concurrencia de gente en el ingreso al Salón Metropolitano
Ellos también hicieron fila para entrar: los bichos del congreso, en plena bienvenida.
Hugo Ghio, uno de los pioneros de Aapresid, y el ingeniero agrónomo Navier Picco debatieron sobre los límites de la intervención del suelo ante la vuelta de labranza en algunas zonas del país
Pasillos colmados, la postal que se repitió desde temprano y hasta el cierre de la segunda jornada.
Uno de los personajes más fotografiados del congreso, hoy posó para la foto
El estadounidense Chad Lee, especialista en maíces de alto rendimiento, fue uno de los oradores que más público convocó.
Auriculares puestos y traducción simultánea, la sala siguió atenta a la exposición sobre los "supermaíces".
El acceso al Salón Metropolitano desde arriba, otra postal del movimiento que se vivió en el segundo día del congreso