Acuerdo Mercosur-UE: "Si hay un país que hizo la tarea, es Argentina"

Lo afirmó Inmaculada Montero Luque, de la Delegación de la Unión Europea en Argentina, al destacar el trabajo del sector en trazabilidad y sostenibilidad. Junto a representantes argentinos, analizaron en Rosario qué cambia para el país con el acuerdo entre los dos bloques

Inmaculada Montero Luque, jefa de la Sección Economía y Comercio de la Delegación de la UE en Argentina, durante su presentación en el Congreso Aapresid.

Qué implica para la Argentina el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea , y cómo se para el país en un tablero comercial cada vez más disputado. Sobre esos dos ejes giró la segunda jornada del Congreso Aapresid 2026 con la fuerza de Expoagro, que este miércoles reunió a funcionarios argentinos, a una representante de la delegación europea en el país y a especialistas en comercio internacional. El punto en común entre los expositores fue el crecimiento de la demanda mundial de alimentos y el lugar que la Argentina puede ocupar en ese escenario.

Una de las frases más fuertes la aportó Inmaculada Montero Luque, jefa de la Sección Economía y Comercio de la Delegación de la UE en Argentina . Sobre los requisitos que impone el bloque europeo, uno de los puntos más discutidos localmente, destacó cómo viene trabajando : "De los países del Mercosur, si hay uno que ha hecho la tarea es Argentina".

La funcionaria fundamentó el elogio en el trabajo previo de los sectores productivos . " Lo han hecho con ejercicios de trazabilidad, de sostenibilidad. A mí me gustaría que se replicara en otros países y hacer valer este trabajo interno que se ha hecho aquí. Yo creo que les da un grado de preparación muy elevado", señaló.

El contexto lo había dado antes Fernando Brun, secretario de Relaciones Económicas Internacionales, con un dato que explica por qué la discusión importa: "Desde el cambio de siglo, el comercio mundial de productos agropecuarios se multiplicó casi por cinco: de 300 mil millones de dólares en el año 2000 pasamos a cerca de 1,5 billones en 2024".

Sobre esa base, el funcionario marcó el objetivo: "Argentina tiene hoy la posibilidad de pasar de ser un abastecedor confiable a un socio necesario en el contexto internacional". Y agregó una idea que atravesó todo el panel: "El comercio es liderazgo, tenemos que ser líderes. La visibilización viene de la mano de que la Argentina esté presente en organismos internacionales".

Brun también fue claro sobre la actitud negociadora que, entiende, debe adoptar el país: "No nos podemos conformar con tomar las reglas de otros, con intereses diferentes a los nuestros. Tenemos que ser parte de los procesos donde se definen las reglas del comercio internacional".

"El comercio es político"

En la misma línea se mostró el consultor Manuel Otero, ex titular del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), que llamó a cambiar el posicionamiento externo: "Argentina tiene que dejar de ser el país más cerrado del mundo y mirar al escenario internacional".

"El comercio es político. Nosotros tenemos que tener una presencia agresiva en foros internacionales, en donde nada se da por sentado. Tenemos que participar, asumir una nueva narrativa y defender inteligentemente todas las transformaciones que están ocurriendo en la agricultura argentina", sostuvo.

De la firma a la acción

El acuerdo entre los bloques tuvo su propio panel en el Congreso de Aapresid, del que participaron Montero Luque y Agustín Tejeda, subsecretario de Mercados Agropecuarios y Negociaciones Internacionales.

"Somos un continente abierto a la negociación. En negociar acuerdos comerciales y en implementarlos tenemos bastante experiencia, y para el Mercosur -y particularmente para Argentina- es un desafío porque es el primer gran acuerdo firmado", planteó la representante europea, que retomó lo dicho por Brun: un tratado de esa magnitud haría que la región pase de ser un proveedor importante a un socio necesario, "un socio privilegiado para nosotros".

Montero Luque no ocultó la dificultad de la etapa que viene. "Tenemos una tarea de explicar, de construir una mesa de diálogo que realmente pueda acercar posiciones. El desafío es grande, yo lo reconozco, pero está inspirado por un objetivo político que es muy superior", dijo. Y dirigió un mensaje a los sectores que deberán adaptarse: "El acuerdo representa un montón de posibilidades. Está en los sectores el poder adaptarse, pero tienen un proceso de acompañamiento, tienen un socio. No estamos fuera, estamos en la misma mesa de diálogo".

Tejeda, por su parte, definió el tratado como "un antes y un después en la inserción internacional de Argentina": permite retomar negociaciones de las que el país estuvo afuera durante décadas y "reequilibrar las reglas de juego para nuestros productores y exportadores".