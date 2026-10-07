La chicharrita retrocede y mejora el escenario para la campaña de maíz

El monitoreo nacional registró una caída de la plaga en las cinco regiones maiceras durante la segunda quincena de septiembre. Los especialistas recomiendan mantener los controles sobre maíces guachos y cultivos recién emergidos

La presencia de chicharrita volvió a retroceder en las cinco regiones maiceras del país durante la segunda quincena de septiembre, lo que configura un escenario favorable para la campaña de maíz. El descenso en la cantidad de insectos capturados y el aumento de las localidades sin detecciones fueron los principales resultados del 51º informe de la Red Nacional de Monitoreo de Dalbulus maidis.

El panorama, sin embargo, presenta diferencias regionales. En el Noroeste (NOA) y el Noreste (NEA), consideradas áreas endémicas, los niveles de presencia permanecen por encima de los registrados un año atrás. En cambio, el Litoral, el Centro Norte y el Centro Sur muestran valores bajos y similares a los de la misma época de 2025.

Pese a la evolución favorable, los especialistas advirtieron que no se deben interrumpir los controles. “Resulta clave mantener un monitoreo activo y sistemático de Dalbulus maidis”, señalaron desde la Red.

La recomendación apunta a dos frentes. Por un lado, el manejo de los maíces voluntarios, conocidos como “guachos”, para evitar que funcionen como un “puente verde” que permita al insecto y a los patógenos que transmite pasar de una campaña a otra. Por otro, el seguimiento frecuente de los lotes de maíz de primera desde la emergencia, ya que la detección temprana permite definir estrategias de control y reducir posibles daños.

En el Litoral, el 85% de las localidades relevadas no registró presencia de chicharrita, mientras que el resto se ubicó en la categoría de menor abundancia, de uno a cuatro adultos por trampa. El promedio regional fue de apenas 0,36 insectos por trampa, frente a 0,14 en igual período de 2025. En esta región, el 67% de las trampas estaba instalado en cultivos de maíz.

La situación en el centro norte

También mejoró la situación en el Centro Norte, donde las localidades sin capturas pasaron del 61% al 75%. Otro 21% presentó entre uno y cuatro adultos por trampa, mientras que el 4% restante no superó los 20. El promedio regional se ubicó en 0,6 adultos por trampa, cercano al 0,41 registrado un año antes. El 28% de las trampas se encontraba en lotes con maíz.

En el Centro Sur, el 98% de las trampas no registró detecciones. El promedio de capturas fue de 0,02 insectos por trampa, idéntico al de la segunda quincena de septiembre de 2025. Allí, el 12% de las trampas estaba colocado sobre maíces tempranos.

La retracción también fue marcada en el NOA. El promedio regional cayó un 54% respecto de la primera quincena de septiembre, de 18,15 a 8,34 adultos por trampa, aunque se mantuvo por encima del 4,74 observado un año atrás. En esa región, el 24% de las localidades no registró capturas y el 42% se ubicó en la categoría de menor abundancia. Huasa Pampa, en Tucumán, fue la única localidad con más de 100 adultos por trampa. Solo el 5% de las trampas del NOA estaba instalado en lotes de maíz temprano.

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En el NEA, el 58% de las localidades relevadas no presentó chicharritas y otro 21% registró entre uno y cuatro adultos por trampa. La mayor abundancia se detectó en Comandante Fontana, Formosa. El promedio del NEA fue de 6,85 adultos por trampa, por encima de los 4,40 de igual período de 2025. En esta región, el 29% de las trampas estaba ubicado sobre maíces tempranos.