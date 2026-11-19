La cosecha de trigo avanza en la región núcleo, con rindes de 5000 a 6000 kg/ha en Santa Fe y hasta 7000 en algunos lotes. Quienes todavía no cosecharon, se preparan para arrancar y esquivar las tormentas

"En Santa Fe estamos cosechando trigo con rindes que van de 5000 a 6000 kg/ha, incluso algunos lotes de 7000 kg/ha, con gluten de 20-25% y proteína de 9 a 11%", destacó Diego Hugo Pérez, asesor del Grupo Crea Las Petacas

La cosecha de trigo arrancó con buenas expectativas en la región núcleo. En el norte de Entre Ríos ya se cosechó el 50% y se observan rindes promedio, que van de 1500 kg/ha en los peores lotes y hasta 6000 kg/ha en los mejores. En Santa Fe, algunos campos están levantando trigos con rendimientos superiores a los esperados. Lo que todavía mantiene en alerta a los productores son las tormentas fuertes cada vez más frecuentes.

En diálogo con La Capital , Diego Hugo Pérez, asesor del Grupo Crea Las Petacas, que trabaja con productores de campos en Entre Ríos, contó cómo avanza la cosecha de trigo en el norte entrerriano y también en Santa Fe. Julián Haynes, productor y presidente del Grupo Crea Monte Buey-Inriville, describió cómo las bajas temperaturas le pegaron a la soja y al maíz, que están en buen estado, pero "creciendo a un ritmo más lento".

En el norte de Entre Ríos, la cosecha de trigo ya va por la mitad, con rindes promedio. Así lo dijo Diego Hugo Pérez, asesor del Grupo Crea Las Petacas (Región Sur de Santa Fe), quien sigue a productores Crea que trabajan campos agrícolas en la zona de La Paz, Villaguay, Sauce de Luna y Bovril.

“Los mejores lotes van de 5000 a 6000 kg/ha, y los lotes inferiores, que tuvieron problemas de encharcamiento por excesos de agua y no se pudieron fertilizar, están con rindes de 1500 a 4000 kg/ha”, afirmó.

Respecto a la soja, señaló que la siembra avanzó un 60% en el norte entrerriano, y los maíces, todos tempranos porque se siembran en agosto y septiembre, “están bien, con 8 a 9 hojas”.

En Santa Fe, Pérez destacó rindes de trigo superiores a los esperados. “Estamos cosechando trigo con rindes que van de 5000 a 6000 kg/ha, incluso algunos lotes de 7000 kg/ha, con gluten de 20-25% y proteína de 9 a 11%, dependiendo de los niveles de rendimiento y fertilización nitrogenada”, marcó.

La soja de primera está casi toda sembrada, aunque varios lotes tuvieron que resembrar por el granizo. “En El Trébol, Cañada Rosquín, Colonia Belgrano y Santa Clara de la Buena Vista hubo daño de granizo en un área grande, con pérdidas totales. Muchos de los maíces que estaban espectaculares desaparecieron, y la soja toda a resiembra”, señaló.

Pérez también asesora tambos y campos ganaderos en Santa Fe. Según contó, la producción de leche se mantiene, a pesar del barro, las moscas y el estrés calórico, y hay muy buena producción de alfalfa. En ganadería de cría, las vacas muestran un muy buen estado corporal, los bajos tienen buena disponibilidad de forraje y ya se están confeccionando reservas. “Más que todo de silaje, por una cuestión operativa; entre que llueve a cada rato, no nos deja secar los rollos”, aclaró.

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Monte Buey: soja y maíz en buen estado, pero crecen lento por las bajas temperaturas

Desde Monte Buey, Julián Haynes, productor y presidente del grupo Crea Monte Buey-Inriville, destacó la situación ideal de humedad y temperatura de esta semana para los cultivos, aunque el frío de las últimas semanas dejó sus efectos.

“La siembra de soja de primera está prácticamente finalizada, con germinaciones buenas, pero con un crecimiento lento por las bajas temperaturas”, señaló. La oleaginosa atraviesa los estadios iniciales y en algunos lotes se ven “indicios de fitotoxicidad” por efecto del frío que hubo. De todos modos, aclaró que “el estado general es bueno”.

Las bajas temperaturas de octubre y noviembre también le pegaron un poco al maíz que “viene un tanto tímido”. “Se están haciendo las últimas refertilizaciones, ya en estadio V5/V6, acompañadas de cierres de surco para control de yuyo colorado y gramíneas”, contó.

Las últimas lluvias dejaron un buen piso para el cereal. “Venimos registrando un milimetraje adecuado, lo que trae tranquilidad y nos permite generar pisos de rendimientos importantes en maíz”, destacó el productor cordobés.

Algo que preocupa es la frecuencia de las tormentas fuertes. “Las tormentas de las últimas semanas nos tienen con mucha atención porque vienen dejando pasos de piedra o viento que generan daños”, advirtió.

De cara a lo que viene, ya preparan los equipos para la cosecha de trigo, que arrancaría la semana que viene. “Las expectativas de rendimientos son buenas, con ansias de cosechar lo antes posible para esquivar las tormentas agresivas de estas últimas semanas”, cerró Haynes.