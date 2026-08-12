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La Bolsa de Entre Ríos lanzó un novedoso sistema meteorológico de alta resolución

El sistema, desarrollado junto a la Facultad de Astronomía de la UNLP, pronostica lluvias y temperaturas hasta 72 horas con una resolución de 9 kilómetros, actualizándose cada tres horas.

12 de agosto 2026 · 11:05hs
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Un sistema de alta resolución: el salto en información climática de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos

Un sistema de alta resolución: el salto en información climática de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos

La Bolsa de Cereales de Entre Ríos incorporó un sistema de pronósticos meteorológicos de alta resolución, desarrollado junto a la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que permite anticipar precipitaciones y temperaturas con un horizonte de hasta 72 horas y una resolución espacial de 9 kilómetros, un nivel de detalle inédito para una herramienta pensada específicamente para la provincia.

La iniciativa surgió de un convenio de cooperación entre ambas instituciones y la clave estuvo en el cruce de necesidades: la UNLP aporta el modelo y la Bolsa entrerriana los datos de su Red de Centrales Meteorológicas Automáticas.

"Nuestro grupo genera en forma operativa pronósticos de precipitación y temperatura a tres días. Para verificar y mejorar esos pronósticos necesitamos observaciones de calidad. La red de estaciones automáticas de la Bolsa, con numerosos puntos de medición distribuidos en la provincia, constituye una fuente de información fundamental para ajustar y calibrar el modelo", explicó Guillermo Berri, especialista en Ciencias Meteorológicas e integrante del grupo de Modelado Numérico de la Atmósfera de la UNLP,.

Información con sello local

Para Berri, la principal fortaleza del desarrollo pasa por su resolución espacial. "Actualmente no existe una fuente de información desarrollada localmente que proporcione pronósticos con este nivel de detalle. El sistema genera información cada nueve kilómetros aproximadamente, ofreciendo pronósticos de precipitaciones y temperaturas para los siguientes tres días".

La herramienta está disponible con actualizaciones cada 3 horas, brindando información de gran utilidad para la planificación de las actividades agropecuarias y la toma de decisiones en tiempo real.

El especialista adelantó, además, que la herramienta seguirá evolucionando a partir del uso que le den los propios productores. "Esperamos que los usuarios nos hagan llegar sus observaciones sobre el funcionamiento y la forma de presentación de la información. Ese intercambio permitirá seguir mejorando la herramienta", sostuvo.

Una red meteorológica estratégica

Berri puso en valor la Red de Centrales Meteorológicas Automáticas de la Bolsa entrerriana, a la que consideró una infraestructura estratégica para toda la provincia. "Saber cuánto llueve, cómo se distribuyen las precipitaciones, si existen déficits o excesos hídricos, es información indispensable para planificar la siembra, la cosecha, las aplicaciones, el transporte y todas las actividades vinculadas a la producción", subrayó.

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