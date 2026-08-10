La Capital | Agro | ciencia

Ciencia, tecnología y producción: el modelo brasileño

El crecimiento del Embrapa y su aporte al boom del agro brasileño fue destacado durante el congreso de Aapresid. Qué investigación se necesita en el Cono Sur para respaldar el desarrollo del sector agropecuario

10 de agosto 2026 · 12:05hs
Google Seguir a La Capital en Google
El director general del Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola

El director general del Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola, la titular del Embrapa de Brasil y el presidente de Aapresid, en el centro del debate sobre ciencia y tecnología para la producción.

Como es recurrente en Aapresid, la edición 34 del congreso anual estuvo atravesada por el peso de la ciencia y la tecnología como vectores de productividad y sustentabilidad. La presencia en Rosario de la primera plana del Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola (Iica) y de la Empresa Brasilera de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) subrayó esa asociación, en momentos en que los organismos científicos y tecnológicos de la Argentina están bajo fuego.

El propio presidente de Aapresid, Marcelo Torres, llamó, durante el acto de inauguración, a “mantener el ecosistema entre la ciencia y los productores”. El mismo día los titulares del Embrapa y el Iica, Silvia Maswsruhá y Muhammad Ibrahim, respectivamente, subrayaron el papel que la investigación científica y la experimentación tecnológica tuvieron en un modelo que, como otra constante del encuentro, fue exhibido como modelo regional: el de la expansión agropecuaria de Brasil.

Ciencia y tecnología: el modelo brasileño

“Hace más de treinta años que Brasil lleva adelante una política pública de ciencia y tecnología, y el Embrapa es parte central de esa estrategia”, contó Maswsruhá, quien subrayó que en ese período la productividad del agro brasileño creció 580%. El organismo que conduce cuenta con 43 centros de investigación, 7.600 empleados y 2.000 investigadores. Los trabajos por proyectos, la visión sistémica y la política de alianzas forman parte de su programa de expansión.

En el marco de una incipiente internacionalización, Embrapa acordó con el Iica el desarrollo del primer hub de innovación y transferencia de tecnología para América Central y el Caribe. Apuntan a fortalecer una plataforma de mejoramiento de la agricultura tropical, de donde "va a venir parte de la solución a la demanda alimentaria y de energía a nivel mundial”, señaló Ibrahim. El directivo del instituto destacó que será un aporte para cerrar la brecha tecnológica que la producción en esas latitudes tiene con la de las zonas templadas.

Ibrahim subrayó que estos desafíos se presentan en un momento desafiante, con tensiones globales que afectan las cadenas de producción, presiones inflacionarias y amenazas climáticas como las de "El Niño Godzilla”. En este contexto explicó que las nuevas fronteras del agro no están asociadas a una tecnología sino a “una convergencia que incluye biología, digitalización, ingeniería física, ciencia ambiental y territorial, IA, innovaciones institucionales y financiamiento”. Siempre apuntando a la productividad, el cuidado del medio ambiente y la economía circular.

Innovación en el Cono Sur

En otro panel del congreso, los máximos directivos de los institutos nacionales de investigación agropecuaria de Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay abordaron los desafíos de escalar la innovación en el agro. A pesar de las particularidades que presenta cada país, coincidieron en señalar que el principal desafío es escalar la innovación en el agro.

El presidente del Inai Uruguay, Miguel Sierra, mencionó dos dimensiones a tener en cuenta. Una de ellas es “llevar las publicaciones científicas a esa escala” y desarrollar tecnologías que “tengan impacto y transformen la realidad de los productores”. La otra es articular el escalado con “actores sociales, políticos, científicos y empresariales que lo hagan efectivo”.

Massruhá, del Embrapa, subrayó la necesidad de medir el impacto que puede generar el escalado tecnológico tanto en lo ambiental como en lo social y usar las nuevas tecnologías para gestionar el riesgo y generar una agricultura preventiva. En la charla que compartió con el titular del Iica, comentó que en Brasil se está discutiendo un fondo tecnológico con la Confederación Nacional de la Industria. También hay un replanteo en la relación con las startups generadas dentro del sistema de ciencia y tecnología para que se mantengan dentro del ecosistema. En el país vecino funciona desde 2016 un radar agtech que indica que estos emprendimientos “se despegan rápidamente de las instituciones públicas de investigación”.

Carlos Furche, director nacional de Inia Chile, dijo que “ya no sirven investigaciones que demoren 10 o 15 años en obtener una innovación, porque el mundo camina mucho más rápido que eso, por lo tanto, necesitamos que el proceso de investigación e innovación se acelere”.

El presidente del Inta argentino, Nicolás Bronzovich, se limitó a decir que “la agenda ya está definida por el mercado”y remarcar el rol que deben tener los privados para “pasar de ser ejecutores de proyectos de investigación a ser plataformas donde la investigación ocurre”.

En el caso de Paraguay, el referente del Ipta, Orlando Noldin, comentó cómo trabajan en reformular sus políticas para lograr el objetivo de “hambre cero”.

Integración científica

Desde el Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico Agroalimentario y Agroindustrial del Cono Sur (Procisur), el programa que desde los años 80 coordina la cooperación en ciencia y tecnología agropecuaria entre los institutos de investigación del Cono Sur, los representantes de los cinco organismos expresaron que se encuentran gestionando plataformas regionales de innovación con actores públicos y privados.

“La región tiene un potencial enorme si compartimos de forma generosa y con propósito común, las capacidades científico-técnicas, empresariales y de políticas que tenemos en la región que, en muchas cosas, son de avanzada en el mundo. Primero tenemos que creer que tenemos ese potencial y después debemos desafiarnos juntos para salir al mundo”, concluyó Sierra, el directivo uruguayo.

Noticias relacionadas
Entre los organismos vinculados a la ciencia más afectados figura el Conicet, que redujo su planta en 2.051 trabajadores.

El ajuste en ciencia y tecnología ya eliminó 6.400 puestos de trabajo

Un análisis de sangre desarrollado por la UNR busca detectar recaídas de cáncer de forma precoz

Investigadores de la UNR crean un test que detecta recaídas de cáncer en muestras de sangre

El fenómeno de El Niño traerá abundantes precipitaciones.

Alerta Niño: Santa Fe presentó una plataforma para la gestión ganadera

El informe de maquinaria agrícola de Acara muestra un desempeño heterogéneo según el segmento.

El mercado de maquinaria agrícola mostró señales de recuperación en julio

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6: ocho apostadores de la provincia, entre los ganadores del Siempre Sale

Quini 6: ocho apostadores de la provincia, entre los ganadores del Siempre Sale

Hallaron desvanecido en su auto a un ingeniero que estuvo desaparecido dos días

Hallaron desvanecido en su auto a un ingeniero que estuvo desaparecido dos días

Drones prohibidos en la despedida de Jorge Messi tras la invasiva cobertura de canales porteños

Drones prohibidos en la despedida de Jorge Messi tras la invasiva cobertura de canales porteños

Intervinieron la casa de un acumulador y ya sacaron 10 camiones de basura

Intervinieron la casa de un acumulador y ya sacaron 10 camiones de basura

Lo último

Desde la zona sur, Rosario abraza a Messi: flores y mensajes frente a la casa donde nació

Desde la zona sur, Rosario abraza a Messi: flores y mensajes frente a la casa donde nació

Pami se incorpora al programa nacional para el tratamiento de ACV

Pami se incorpora al programa nacional para el tratamiento de ACV

Tembló Colombia: un terremoto de 7,4 azotó Bogotá y varias ciudades más

Tembló Colombia: un terremoto de 7,4 azotó Bogotá y varias ciudades más

Robo, ACV y misterio: investigan el caso del ingeniero hallado inconsciente en su auto

Sus familiares confirmaron que el hombre se descompensó, pero todavía no se sabe si fue antes o después de que sustrajeran sus pertenencias

Robo, ACV y misterio: investigan el caso del ingeniero hallado inconsciente en su auto
Demoraron al piloto de un drone porteño que cubrió la despedida de Jorge Messi
Policiales

Demoraron al piloto de un drone porteño que cubrió la despedida de Jorge Messi

Tembló Colombia: un terremoto de 7,4 azotó Bogotá y varias ciudades más
El Mundo

Tembló Colombia: un terremoto de 7,4 azotó Bogotá y varias ciudades más

Dos balaceras y una entradera a jubilados: cómo el sistema Lince logró resolver los casos
La Ciudad

Dos balaceras y una entradera a jubilados: cómo el sistema Lince logró resolver los casos

Familias de barrio Refinería viven con incertidumbre ante una intimación por desalojo

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Familias de barrio Refinería viven con incertidumbre ante una intimación por desalojo

Le robó la billetera a un hombre mientras le hacía RCP: lo imputarán por hurto calamitoso
Policiales

Le robó la billetera a un hombre mientras le hacía RCP: lo imputarán por hurto calamitoso

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6: ocho apostadores de la provincia, entre los ganadores del Siempre Sale

Quini 6: ocho apostadores de la provincia, entre los ganadores del Siempre Sale

Hallaron desvanecido en su auto a un ingeniero que estuvo desaparecido dos días

Hallaron desvanecido en su auto a un ingeniero que estuvo desaparecido dos días

Drones prohibidos en la despedida de Jorge Messi tras la invasiva cobertura de canales porteños

Drones prohibidos en la despedida de Jorge Messi tras la invasiva cobertura de canales porteños

Intervinieron la casa de un acumulador y ya sacaron 10 camiones de basura

Intervinieron la casa de un acumulador y ya sacaron 10 camiones de basura

Familias de barrio Refinería viven con incertidumbre ante una intimación por desalojo

Familias de barrio Refinería viven con incertidumbre ante una intimación por desalojo

Ovación
Ignacio Russo recordó a Marco Ruben tras su gol a River: Lo aprendí de él
Ovación

Ignacio Russo recordó a Marco Ruben tras su gol a River: "Lo aprendí de él"

Ignacio Russo recordó a Marco Ruben tras su gol a River: Lo aprendí de él

Ignacio Russo recordó a Marco Ruben tras su gol a River: "Lo aprendí de él"

Luca Regiardo, tras la derrota de Newells: Tenemos que encarar los partidos de otra manera

Luca Regiardo, tras la derrota de Newell's: "Tenemos que encarar los partidos de otra manera"

Tras el adiós a su padre, Messi se recluyó en Funes y recién volvería en algunos días a Miami

Tras el adiós a su padre, Messi se recluyó en Funes y recién volvería en algunos días a Miami

Policiales
Robo, ACV y misterio: investigan el caso del ingeniero hallado inconsciente en su auto
Policiales

Robo, ACV y misterio: investigan el caso del ingeniero hallado inconsciente en su auto

Le robó la billetera a un hombre mientras le hacía RCP: lo imputarán por hurto calamitoso

Le robó la billetera a un hombre mientras le hacía RCP: lo imputarán por hurto calamitoso

Demoraron al piloto de un drone porteño que cubrió la despedida de Jorge Messi

Demoraron al piloto de un drone porteño que cubrió la despedida de Jorge Messi

De la tarjeta roja a la comisaría: un jugador golpeó al árbitro en pleno partido

De la tarjeta roja a la comisaría: un jugador golpeó al árbitro en pleno partido

La Ciudad
Desde la zona sur, Rosario abraza a Messi: flores y mensajes frente a la casa donde nació
La Ciudad

Desde la zona sur, Rosario abraza a Messi: flores y mensajes frente a la casa donde nació

Dos balaceras y una entradera a jubilados: cómo el sistema Lince logró resolver los casos

Dos balaceras y una entradera a jubilados: cómo el sistema Lince logró resolver los casos

Arritmias: una técnica más precisa y segura para tratarlas

Arritmias: una técnica más precisa y segura para tratarlas

Rosario Solidaria lanzó una colecta urgente para asistir a personas en situación de calle

Rosario Solidaria lanzó una colecta urgente para asistir a personas en situación de calle

Quini 6: ocho apostadores de la provincia, entre los ganadores del Siempre Sale
Información General

Quini 6: ocho apostadores de la provincia, entre los ganadores del Siempre Sale

Central y las buenas sensaciones antes de la Copa Libertadores más otras que lo tienen inquieto

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central y las buenas sensaciones antes de la Copa Libertadores más otras que lo tienen inquieto

Vio a la policía y quiso descartar droga arrojando bolsas con cocaína a una obra en construcción
Policiales

Vio a la policía y quiso descartar droga arrojando bolsas con cocaína a una obra en construcción

Tragedia en Bariloche: un auto cayó al Nahuel Huapi por el hielo y murió una nena de 3 años
Información General

Tragedia en Bariloche: un auto cayó al Nahuel Huapi por el hielo y murió una nena de 3 años

Docentes de la UNR votan cómo sigue el plan de lucha y evalúan nuevos paros
La Ciudad

Docentes de la UNR votan cómo sigue el plan de lucha y evalúan nuevos paros

El tiempo en Rosario: un lunes con cielo algo nublado pero sin chances de lluvia
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un lunes con cielo algo nublado pero sin chances de lluvia

Largas filas en El Cairo para ver la película de Lucrecia Martel y escuchar a la directora
La Ciudad

Largas filas en El Cairo para ver la película de Lucrecia Martel y escuchar a la directora

El paracaidista rosarino que desafía todos los récords

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

El paracaidista rosarino que desafía todos los récords

La mora de los créditos se quintuplicó y ya alcanza al 17,5 % de los préstamos
Economía

La mora de los créditos se quintuplicó y ya alcanza al 17,5 % de los préstamos

Alquiler: cada vez más familias retrasan el pago hacia el día 20 del mes

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Alquiler: cada vez más familias retrasan el pago hacia el día 20 del mes

EPE: siete de cada diez reclamos técnicos se gestionan y se resuelven por WhatsApp
La Ciudad

EPE: siete de cada diez reclamos técnicos se gestionan y se resuelven por WhatsApp

En la zona sur: motociclista lesionada tras chocar con un auto que escapó
La Ciudad

En la zona sur: motociclista lesionada tras chocar con un auto que escapó

Santa Fe: el arco opositor definirá su estrategia tras la reforma electoral

Por Javier Felcaro
Política

Santa Fe: el arco opositor definirá su estrategia tras la reforma electoral

Juegos Suramericanos: el estadio multipropósito abrió sus puertas con un show de Nahuel Pennisi
La Ciudad

Juegos Suramericanos: el estadio multipropósito abrió sus puertas con un show de Nahuel Pennisi

Sectores del PJ piden mantener la unidad de cara las elecciones de 2027
Política

Sectores del PJ piden mantener la unidad de cara las elecciones de 2027

Crónicas de campaña: el maíz viene tardío
Agro

Crónicas de campaña: el maíz viene tardío

Jorge Messi murió en el Sanatorio Centro: qué dice el comunicado oficial
Ovación

Jorge Messi murió en el Sanatorio Centro: qué dice el comunicado oficial

Mauricio Brizuela: Defendemos nuestra soberanía industrial
Economía

Mauricio Brizuela: "Defendemos nuestra soberanía industrial"

Sufrió una descarga eléctrica cuando su camión tocó unos cables
La región

Sufrió una descarga eléctrica cuando su camión tocó unos cables

Un incendio destruyó una casa de dos plantas en la zona noroeste
La ciudad

Un incendio destruyó una casa de dos plantas en la zona noroeste