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Zaira Nara y Jakob Von Plessen confirmaron su reconciliación tras cuatro años separados

La madre de la modelo, Nora Colosimo, dijo que su hija retomó la relación con el padre de sus hijos y destacó el vínculo familiar que mantuvieron durante la separación

7 de octubre 2026 · 13:56hs
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Zaira Nara y Jakob Von Plessen junto a sus hijos Malaika y Viggo

Zaira Nara y Jakob Von Plessen junto a sus hijos Malaika y Viggo

Zaira Nara y Jakob von Plessen se dieron una nueva oportunidad después de cuatro años separados. La reconciliación fue confirmada por Nora Colosimo, madre de la modelo y de Wanda Nara, durante una transmisión del programa LAM.

La noticia surgió luego de que Karina Iavícoli revelara al aire que había recibido información sobre una posible reconciliación: "Me acaban de decir recién, es fresco esto o salido del horno, que Zaira estaría otra vez en pareja con Jakob", sostuvo.

Ante la versión, Colosimo decidió consultar directamente a su hija antes de confirmar la información: "Esta parte es la que a Zaira no le gusta del laburo, pero como yo soy una angelita, fui a la fuente y se lo pregunté. Ella me dijo: 'Mirá, mamá... Sí, yo te autorizo a que lo cuentes'".

La madre de la modelo celebró la decisión de la pareja: "A mí me parece que cuando uno se separa es cuando conocés a la otra persona. Y ellos son dos muy buenas personas. Siempre hubo mucho amor, siempre se respetaron mucho. Así que, felizmente, sí".

Colosimo también destacó el rol que ambos mantuvieron como padres de Malaika y Viggo: "Estoy muy contenta. La familia nunca se rompió porque son muy buenos padres".

Durante la entrevista, también le preguntaron a Colosimo si la pareja ya había decidido convivir nuevamente. Sin embargo, la madre de Zaira evitó brindar mayores detalles sobre la relación: "Es todo lo que tengo para decir y es un montón".

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La historia de Zaira Nara con Jakob von Plessen

Zaira Nara y Jakob von Plessen comenzaron su relación en 2015 de una manera particular. Durante los primeros tres meses, se comunicaron únicamente por teléfono ya que él se encontraba instalado en Kenia donde era guía de safaris y ella vivía en Buenos Aires.

Finalmente, ambos concretaron un encuentro presencial que marcó el inicio de su historia de amor. La relación avanzó durante los años siguientes y la pareja tuvo dos hijos, Malaika y Viggo.

Después de ocho años juntos, la relación atravesó un fuerte desgaste hacia fines de 2021. El conflicto coincidió con el denominado Wandagate y con versiones sobre supuestas infidelidades.

En ese contexto, circularon versiones que señalaban que Jakob Von Plessen habría encubierto a Mauro Icardi durante su encuentro con Eugenia "China" Suárez. La pareja intentó superar la crisis, pero las diferencias terminaron por profundizarse.

En septiembre de 2022, Zaira y Jakob confirmaron su separación definitiva. Luego, la modelo inició otras etapas sentimentales, entre ellas su relación con el polista Facundo Pieres.

Cuatro años después de aquella ruptura, Nara y Von Plessen volvieron a apostar por su relación. La confirmación de Nora Colosimo puso fin a las especulaciones sobre el estado sentimental de la pareja, aunque ambos todavía no brindaron públicamente detalles sobre esta nueva etapa.

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