Yanina Latorre filtró polémicos chats entre Wanda Nara y la China Suárez sobre Mauro Icardi

Como era de esperarse, Latorre no se quedó callada y arremetió directamente contra la ex "Casi Ángeles" esa misma noche en el programa de Ángel de Brito . " En este momento voy a empezar a subir todos los chats que tengo de ella y Wanda. Ella fue la que le contó a Wanda cómo se lo gar... a Mauro. Le contó todo. La enloqueció. Esto lo tenía guardado para el juicio, pero hoy les voy a mostrar quién es la China Suárez” , comentó en vivo. Minutos después, la panelista cumplió su promesa y publicó supuestos chats que Wanda Nara y la China Suárez habrían tenido después del primer encuentro de la actriz con Mauro Icardi.

Los supuestos chats entre Wanda Nara y la China Suárez

"Yo todo esto lo guardé en el momento que Wanda me contó todo. Yo le prometí que no lo iba a viralizar y me lo guardé para el juicio", explicó Yanina Latorre en LAM el lunes por la noche. Una vez finalizado el programa de Ángel de Brito, la panelista filtró la conversación que Wanda Nara y la China Suárez habrían mantenido en 2021, después de que surgieran los primeros rumores de infidelidad de Mauro Icardi.

En la charla vía WhatsApp entre las mediáticas, la China intenta aclarar los malentendidos con Wanda Nara y le confirma su encuentro con Icardi, mientras Nara pide detalles la situación. “No quiero que sufras. Y te vuelvo a pedir perdón, yo no sabía que estaba loco”, comienza Suárez mostrándose arrepentida por lo sucedido con Icardi.

Luego, Wanda le comenta a la actriz lo que le había dicho Icardi, intentando confirmar su versión de los hechos. En ese momento, la China le aclara que si bien tuvo un encuentro con el futbolista, no hubo relaciones sexuales entre ella y él. Incluso la actriz insiste con la posibilidad de que Icardi y Nara puedan reconciliarse.

“Mirá, te hablo siendo objetiva, incluso con un tipo que se porto así de mal conmigo, cuando yo lo podría haber hundido y no lo hice. Si la pelean, hablan, con el tiempo pueden solucionar y confiar. Todos cometemos errores y te esta demostrando que te ama y se arrepienten”, escribió la ex Casi Ángeles a Wanda Nara.

El chat continúa como si fuese la charla entre dos amigas que intentan hacer las pases. Wanda le reenvia a La China un mensaje de Icardi que decía: “¿Te gustaría tener un hijo varón? Para cambiar esto, que traiga buena energía a la familia”. Al leerlo, La China reacciona: “¡Qué miedo!... Me decía que no le gustaba la fiesta”. Y Wanda le contestó: “¡Y me dice a mí egoísta! Decime y me busco a otro”. La China, en un tono de humor y complicidad le sugirió a la mediática: “O hacemos un trío”.

Los chats finalizan con una serie de confesiones de la China Suárez, donde parece mostrarse sorora con Wanda Nara. “Yo ya te dije todo, te mostré todo, de mujer a mujer”, le comenta la actriz a al mediática. Luego agrega, “Soy egocéntrica y no me bancaria ser la segunda de nadie, porque se lo que me merezco".

