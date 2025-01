Nicolás Cabré habló del escándalo de la China Suárez y cómo protege a su hija

“No me molesta estar salpicado de otros temas. No, porque estoy en otro momento de mi vida. Ojo, no digo que la culpa sea del periodismo. Yo también me he equivocado. Todo lo recorrido es lo que me hace hoy estar en paz”, dijo Nicolás a la revista Gente sobre el presente de su ex.



“No lo vivo con preocupación. Veo y aprendo, trato de enseñarle valores, eso nunca cambia. Tengo la seguridad de saber quién es Rufi y de lo que le enseñamos con la madre, para que sepa qué es lo importante en la vida”, agregó sobre la posibilidad de que crecer en un entorno tan volátil pueda afectar a su hija, que tiene nueve años.

“Pueden aparecer peligros, como nos aparecían a nosotros cuando éramos chicos. Pero si un chico en su cabecita sabe qué está bien y qué está mal, no hay grandes obstáculos”, cerró.