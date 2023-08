Yanina Latorre criticó con dureza a su esposo: "Diego está viejo y tóxico"

Cuando Fabbiani le preguntó si el padre de sus hijos también la bloqueaba cuando se peleaban, Yanina respondió: "No, no se atreve. Lo bloqueo porque Diego está en una etapa que está viejo, andropaúsico y tóxico. Me voy a hacer una mamografía y me dice ‘ah, ahora es mamografía, mmm... tenés un amante’. Atrevido, asqueroso... y ahí empiezo (a insultarlo)".