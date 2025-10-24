Quién es Leandro García Gómez, la expareja de Lourdes de Bandana

La ex Bandana fue hallada deshidratada y drogada en el departamento de su expareja. El empresario había sido denunciado en varias ocasiones

En las últimas horas, la salud de Lourdes Fernández, exintegrante de Bandana, está en el ojo de la atención pública . Tras haber sido encontrada en grave estado en el departamento de su expareja , luego de varios días desaparecida, la cantante fue dada de alta.

Por el momento, quien continúa detenido es Leandro García Gómez. Lourdes fue trasladada el jueves por la noche por el SAME al Hospital Fernández, mientras que García Gómez, quien había intentado escapar del edificio, fue detenido por las autoridades acusado de haberla mantenido privada de su libertad.

La desaparición de la artista había generado una profunda preocupación. Durante 19 días, su madre no tuvo contacto con ella y presentó una denuncia ante la comisaría por temor a que su hija estuviera en peligro. Horas después , Lourdes reapareció en redes sociales y publicó un video en el que afirmaba: “Estoy perfecta”. Sin embargo, sus familiares y amigos seguían sin tener información certera sobre su paradero y temían por el historial de violencia de género que la cantante habría sufrido por parte de su ex.

Finalmente, la policía encontró a Lourdes en el departamento de García Gómez , quien poco antes había asegurado que no tenía contacto con ella. Este viernes, el hombre fue formalmente imputado por el delito de privación ilegítima de la libertad.

Historia Ig Lourdes Bandana.webp La historia de Instagram que publicó Lourdes de Bandana

Quién es Leandro García Gómez

No es la primera vez que García Gómez enfrenta acusaciones. El empresario, años atrás había sido denunciado por la propia Lourdes y también por otra ex pareja.

Leandro García Gómez tiene 47 años, es empresario, padre de dos hijas y no tiene perfiles en redes sociales. Además de su actividad como empresario, también tuvo participación política: en 2009 fue funcionario de Débora Giorgi, entonces ministra de Producción, y en 2016 fundó la organización “La Néstor Kirchner” junto con Esteban Pepe y Esteban Concia.

En el plano personal, García Gómez estuvo casado y, antes de su relación con Lourdes Fernández, había sido denunciado por una expareja por violencia de género. “Había tenido tobillera electrónica y estuvo monitoreado a pedido del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°21. La causa la había iniciado la damnificada por violencia de género”, reveló la periodista Mercedes Ninci.

García Gómez mantuvo una relación con Lourdes durante varios años. En 2022, la exintegrante de Bandana lo denunció por violencia de género. En ese momento, la cantante publicó en sus redes sociales distintos mensajes e imágenes que mostraban los episodios de maltrato que habría sufrido, incluyendo fotografías con moretones y golpes.

Tras esa denuncia, el empresario fue imputado y Lourdes recibió un botón antipánico por disposición judicial.

Los testimonios de las amigas de Lourdes

Lisa Vera, amiga y excompañera de Bandana de Lourdes Fernández, relató en diálogo con Antonio Fernández Llorente que la situación de violencia que vivía la cantante se venía dando desde hace tiempo.

“Ha saboteado muchas cosas de Bandana, muchas. Cada vez que teníamos algo importante que hacer, ella aparecía totalmente fuera de sí, alcoholizada, empastillada. Ahora que esto salió a la luz, lo puedo decir. Yo no lo podía hablar antes. Me parece horrible decir esto, pero sé que el responsable era él”, afirmó la ex Bandana.

Además, Vera señaló a García Gómez como responsable del delicado estado de salud en que fue encontrada Lourdes el jueves. “Aparentemente, por la situación en que la encontraron ayer, deshidratada, empastillada, al borde de una sobredosis, es por eso, es que él se encargaba de hacer, de que esté en ese estado para poder manejarla, para que pueda mandarle un video como si fuese una marioneta a la mismísima policía”, agregó.

Por su parte, en diálogo con Radio La Red, Ioja, la mejor amiga de Lourdes Fernández habló sobre lo ocurrido la noche del jueves. "Por suerte, el psicopata violento esta detenido", comenzó diciendo Ioja. Acerca de Lenadro García Gómez dijo: "El hombre tiene un grao de sadismo. Tu vida corre peligro cuando estas al lado de esa persona". En este sentido agregó: "La Justicia se puso las pilas porque lo hicimos público".

El hallazgo de Lourdes Fernández

En el marco de la búsqueda del paradero de Lourdes Fernández, la Policía se dirigió al domicilio de su expareja. Al llegar, el hombre atendió a los efectivos y aseguró que la artista no se encontraba allí. En ese momento, las autoridades no pudieron ingresar por no contar con la orden de allanamiento correspondiente.

Tras varias horas de espera, finalmente, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 47 emitió la orden y los agentes pudieron ingresar al departamento de García Gómez. Fue allí donde encontraron a Lourdes en un estado de salud muy delicado.

“Me dicen que está destruida y drogada. Está deshidratada, le están poniendo un suero”, relató Yanina Latorre en el programa LAM.

Por su parte, la Policía de la Ciudad detuvo a García Gómez en otro sector del mismo edificio. “Él se quiso escapar por la terraza, no pudo y lo lograron detener”, agregó el periodista Pepe Ochoa en el mismo ciclo.

De esta forma, Lourdes fue trasladada al Hospital Fernández en una ambulancia y su ex García Gómez fue llevado detenido.