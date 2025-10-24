La Capital | Zoom | ex pareja

Quién es Leandro García Gómez, la expareja de Lourdes de Bandana

La ex Bandana fue hallada deshidratada y drogada en el departamento de su expareja. El empresario había sido denunciado en varias ocasiones

24 de octubre 2025 · 13:34hs
Leandro García Gómez es la ex pareja de Lourdes Fernández

Leandro García Gómez es la ex pareja de Lourdes Fernández

En las últimas horas, la salud de Lourdes Fernández, exintegrante de Bandana, está en el ojo de la atención pública. Tras haber sido encontrada en grave estado en el departamento de su expareja, luego de varios días desaparecida, la cantante fue dada de alta.

Por el momento, quien continúa detenido es Leandro García Gómez. Lourdes fue trasladada el jueves por la noche por el SAME al Hospital Fernández, mientras que García Gómez, quien había intentado escapar del edificio, fue detenido por las autoridades acusado de haberla mantenido privada de su libertad.

La desaparición de la artista había generado una profunda preocupación. Durante 19 días, su madre no tuvo contacto con ella y presentó una denuncia ante la comisaría por temor a que su hija estuviera en peligro. Horas después, Lourdes reapareció en redes sociales y publicó un video en el que afirmaba: “Estoy perfecta”. Sin embargo, sus familiares y amigos seguían sin tener información certera sobre su paradero y temían por el historial de violencia de género que la cantante habría sufrido por parte de su ex.

Finalmente, la policía encontró a Lourdes en el departamento de García Gómez, quien poco antes había asegurado que no tenía contacto con ella. Este viernes, el hombre fue formalmente imputado por el delito de privación ilegítima de la libertad.

>> Leer más: Lourdes, la ex-Bandana, fue hallada en la casa de su expareja y derivada al hospital

Historia Ig Lourdes Bandana.webp
La historia de Instagram que publicó Lourdes de Bandana

La historia de Instagram que publicó Lourdes de Bandana

Quién es Leandro García Gómez

No es la primera vez que García Gómez enfrenta acusaciones. El empresario, años atrás había sido denunciado por la propia Lourdes y también por otra ex pareja.

Leandro García Gómez tiene 47 años, es empresario, padre de dos hijas y no tiene perfiles en redes sociales. Además de su actividad como empresario, también tuvo participación política: en 2009 fue funcionario de Débora Giorgi, entonces ministra de Producción, y en 2016 fundó la organización “La Néstor Kirchner” junto con Esteban Pepe y Esteban Concia.

En el plano personal, García Gómez estuvo casado y, antes de su relación con Lourdes Fernández, había sido denunciado por una expareja por violencia de género. “Había tenido tobillera electrónica y estuvo monitoreado a pedido del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°21. La causa la había iniciado la damnificada por violencia de género”, reveló la periodista Mercedes Ninci.

García Gómez mantuvo una relación con Lourdes durante varios años. En 2022, la exintegrante de Bandana lo denunció por violencia de género. En ese momento, la cantante publicó en sus redes sociales distintos mensajes e imágenes que mostraban los episodios de maltrato que habría sufrido, incluyendo fotografías con moretones y golpes.

Tras esa denuncia, el empresario fue imputado y Lourdes recibió un botón antipánico por disposición judicial.

Historia Ig Lourdes Bandana.webp
La historia de Instagram que publicó Lourdes de Bandana

La historia de Instagram que publicó Lourdes de Bandana

Los testimonios de las amigas de Lourdes

Lisa Vera, amiga y excompañera de Bandana de Lourdes Fernández, relató en diálogo con Antonio Fernández Llorente que la situación de violencia que vivía la cantante se venía dando desde hace tiempo.

“Ha saboteado muchas cosas de Bandana, muchas. Cada vez que teníamos algo importante que hacer, ella aparecía totalmente fuera de sí, alcoholizada, empastillada. Ahora que esto salió a la luz, lo puedo decir. Yo no lo podía hablar antes. Me parece horrible decir esto, pero sé que el responsable era él”, afirmó la ex Bandana.

Además, Vera señaló a García Gómez como responsable del delicado estado de salud en que fue encontrada Lourdes el jueves. “Aparentemente, por la situación en que la encontraron ayer, deshidratada, empastillada, al borde de una sobredosis, es por eso, es que él se encargaba de hacer, de que esté en ese estado para poder manejarla, para que pueda mandarle un video como si fuese una marioneta a la mismísima policía”, agregó.

Por su parte, en diálogo con Radio La Red, Ioja, la mejor amiga de Lourdes Fernández habló sobre lo ocurrido la noche del jueves. "Por suerte, el psicopata violento esta detenido", comenzó diciendo Ioja. Acerca de Lenadro García Gómez dijo: "El hombre tiene un grao de sadismo. Tu vida corre peligro cuando estas al lado de esa persona". En este sentido agregó: "La Justicia se puso las pilas porque lo hicimos público".

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de ioja (@ioja.soundsystem)

El hallazgo de Lourdes Fernández

En el marco de la búsqueda del paradero de Lourdes Fernández, la Policía se dirigió al domicilio de su expareja. Al llegar, el hombre atendió a los efectivos y aseguró que la artista no se encontraba allí. En ese momento, las autoridades no pudieron ingresar por no contar con la orden de allanamiento correspondiente.

Tras varias horas de espera, finalmente, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 47 emitió la orden y los agentes pudieron ingresar al departamento de García Gómez. Fue allí donde encontraron a Lourdes en un estado de salud muy delicado.

“Me dicen que está destruida y drogada. Está deshidratada, le están poniendo un suero”, relató Yanina Latorre en el programa LAM.

Por su parte, la Policía de la Ciudad detuvo a García Gómez en otro sector del mismo edificio. “Él se quiso escapar por la terraza, no pudo y lo lograron detener”, agregó el periodista Pepe Ochoa en el mismo ciclo.

De esta forma, Lourdes fue trasladada al Hospital Fernández en una ambulancia y su ex García Gómez fue llevado detenido.

Noticias relacionadas
Wanda Nara será presidente ade mesa en als elecciones del domingo 

Wanda Nara será autoridad de mesa en las elecciones legislativas

Tini se mostró muy afectada por tener que cancelar el primer show de su festival Futttura

Tini tuvo que cancelar el debut de su festival Futttura "con el corazón partido y mucha frustración"

Un proyecto federal. La película sobre Pugliese se filmó en distintos lugares del país. 

Llega el documental que rinde homenaje a Pugliese, ícono del tango

Milo J y Silvio Rodriguez interpretaron juntos Luciérnaga, su colaboración para el último álbum del argentino

Milo J y Silvio Rodriguez donarán las ganancias de su canción a las Abuelas de Plaza de Mayo

Ver comentarios

Las más leídas

Milei: Rosario está siendo acechada por el comunismo, pero con nuestras reformas florecerá

Milei: "Rosario está siendo acechada por el comunismo, pero con nuestras reformas florecerá"

Argentino: Gerardo Andrés Martino dejó de ser el director técnico salaíto

Argentino: Gerardo Andrés Martino dejó de ser el director técnico salaíto

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros

Newells: cuántos partidos suspendieron a Banega por la expulsión contra Argentinos

Newell's: cuántos partidos suspendieron a Banega por la expulsión contra Argentinos

Lo último

Quedó preso el inspector municipal que amenazó a un abogado en una audiencia

Quedó preso el inspector municipal que amenazó a un abogado en una audiencia

Cómo está el clima en Junín y cómo son los minutos previos al partido con Sarmiento

Cómo está el clima en Junín y cómo son los minutos previos al partido con Sarmiento

Aldosivi pedirá la quita de puntos a un rival y podría beneficiar a Newells

Aldosivi pedirá la quita de puntos a un rival y podría beneficiar a Newell's

Quedó preso el inspector municipal que amenazó a un abogado en una audiencia

El inspector Cristian Gruning estaba imputado en libertad por narcomenudeo, pero cruzó al abogado de otro acusado en la audiencia y ahora irá a la cárcel

Quedó preso el inspector municipal que amenazó a un abogado en una audiencia
Cómo está el clima en Junín y cómo son los minutos previos al partido con Sarmiento

Por Carlos Durhand
Ovación

Cómo está el clima en Junín y cómo son los minutos previos al partido con Sarmiento

Bioferia Rosario: reprograman el encuentro por razones climáticas
La Ciudad

Bioferia Rosario: reprograman el encuentro por razones climáticas

Caso Paula Perassi: aumentó la recompensa por datos sobre la mujer desaparecida
Policiales

Caso Paula Perassi: aumentó la recompensa por datos sobre la mujer desaparecida

Cortaron la autopista a Córdoba por un choque fatal en Cañada de Gómez
La Región

Cortaron la autopista a Córdoba por un choque fatal en Cañada de Gómez

Un incendio consumió un taller mecánico y varios vehículos en la zona sur
La Ciudad

Un incendio consumió un taller mecánico y varios vehículos en la zona sur

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Milei: Rosario está siendo acechada por el comunismo, pero con nuestras reformas florecerá

Milei: "Rosario está siendo acechada por el comunismo, pero con nuestras reformas florecerá"

Argentino: Gerardo Andrés Martino dejó de ser el director técnico salaíto

Argentino: Gerardo Andrés Martino dejó de ser el director técnico salaíto

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros

Newells: cuántos partidos suspendieron a Banega por la expulsión contra Argentinos

Newell's: cuántos partidos suspendieron a Banega por la expulsión contra Argentinos

Milei en Rosario: los libertarios también recurrieron a colectivos para movilizar militantes

Milei en Rosario: los libertarios también recurrieron a colectivos para movilizar militantes

Ovación
Aldosivi pedirá la quita de puntos a un rival y podría beneficiar a Newells
Ovación

Aldosivi pedirá la quita de puntos a un rival y podría beneficiar a Newell's

Aldosivi pedirá la quita de puntos a un rival y podría beneficiar a Newells

Aldosivi pedirá la quita de puntos a un rival y podría beneficiar a Newell's

Bernardi: El amor y la lealtad por Newells me hacen estar acá, aunque me digan loco

Bernardi: "El amor y la lealtad por Newell's me hacen estar acá, aunque me digan loco"

Continúa el temporal en Junín con alerta amarilla: qué pasa con Sarmiento vs Central

Continúa el temporal en Junín con alerta amarilla: qué pasa con Sarmiento vs Central

Policiales
Quedó preso el inspector municipal que amenazó a un abogado en una audiencia
Policiales

Quedó preso el inspector municipal que amenazó a un abogado en una audiencia

Caso Paula Perassi: aumentó la recompensa por datos sobre la mujer desaparecida

Caso Paula Perassi: aumentó la recompensa por datos sobre la mujer desaparecida

Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años

Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros

La Ciudad
Bioferia Rosario: reprograman el encuentro por razones climáticas
La Ciudad

Bioferia Rosario: reprograman el encuentro por razones climáticas

Un incendio consumió un taller mecánico y varios vehículos en la zona sur

Un incendio consumió un taller mecánico y varios vehículos en la zona sur

El alerta por tormentas en Rosario se extendió tras una madrugada cargada de lluvia

El alerta por tormentas en Rosario se extendió tras una madrugada cargada de lluvia

Una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa

Una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa

Milei: Rosario está siendo acechada por el comunismo, pero con nuestras reformas florecerá
Política

Milei: "Rosario está siendo acechada por el comunismo, pero con nuestras reformas florecerá"

Acá lo tienen: cómo se originó la paliza que sufrió un alumno en Funes

Por Matías Petisce
La Ciudad

"Acá lo tienen": cómo se originó la paliza que sufrió un alumno en Funes

La Anmat prohibió un suplemento natural por falsos registros sanitarios
Información General

La Anmat prohibió un suplemento natural por falsos registros sanitarios

Fiscalía pide colaboración para detener al acusado de un crimen en zona oeste
POLICIALES

Fiscalía pide colaboración para detener al acusado de un crimen en zona oeste

Ciclo cumplido: se jubila en noviembre el último trolebús de la ex-Semtur

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Ciclo cumplido: se jubila en noviembre el último trolebús de la ex-Semtur

Allanamientos en barrio Tablada con detenidos y secuestro de drogas y armas
Policiales

Allanamientos en barrio Tablada con detenidos y secuestro de drogas y armas

Scaglia y Pullaro, antes de las elecciones: El domingo vamos a romper la grieta
Politica

Scaglia y Pullaro, antes de las elecciones: "El domingo vamos a romper la grieta"

Tepp cerró su campaña: Recorrimos la provincia escuchando a la gente
Política

Tepp cerró su campaña: "Recorrimos la provincia escuchando a la gente"

Amarillo y naranja: Rosario bajo doble alerta por tormentas y lluvias intensas
la ciudad

Amarillo y naranja: Rosario bajo doble alerta por tormentas y lluvias intensas

Sentí vergüenza: el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria
La Ciudad

"Sentí vergüenza": el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

Una hermana de Laucha Ghiselli, barra de Central, denunció a los fiscales que lo investigan

Por Martín Stoianovich

Policiales

Una hermana de Laucha Ghiselli, barra de Central, denunció a los fiscales que lo investigan

Denuncia de Central Córdoba a la Policía de Córdoba por un spot publicitario insólito y estigmatizante
Ovación

Denuncia de Central Córdoba a la Policía de Córdoba por un spot publicitario insólito y estigmatizante

Colapinto desanda el GP de México con la certeza de la confirmación inminente en Alpine

Por Gustavo Conti
Ovación

Colapinto desanda el GP de México con la certeza de la confirmación inminente en Alpine

Milei en Rosario: los libertarios también recurrieron a colectivos para movilizar militantes
Política

Milei en Rosario: los libertarios también recurrieron a colectivos para movilizar militantes

Dos condenados a 20 años de prisión por el crimen a balazos de un chico de 15 años en barrio Godoy
Policiales

Dos condenados a 20 años de prisión por el crimen a balazos de un chico de 15 años en barrio Godoy

Imputaron al conductor de la lancha que causó un grave choque en el río
LA CIUDAD

Imputaron al conductor de la lancha que causó un grave choque en el río

Tragedia en Panamericana: tres muertos tras el choque de dos camiones y dos autos
Información general

Tragedia en Panamericana: tres muertos tras el choque de dos camiones y dos autos