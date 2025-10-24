La Capital | Ovación | Aldosivi

Aldosivi pedirá la quita de puntos a un rival y podría beneficiar a Newell's

Los dirigentes del Tiburón analizan un pedido formal ante el Tribunal de Disciplina de la AFA que sería clave en la lucha por la permanencia

24 de octubre 2025 · 15:19hs
Aldosivi realizaría un pedido formal a la AFA que beneficiaría a Newells.

Aldosivi realizaría un pedido formal a la AFA que beneficiaría a Newell's.

La fase regular del torneo Clausura definirá la lucha por la permanencia, con los dos equipos que terminarán el año en zona de descenso y disputarán la Primera Nacional en 2026. A tres fechas para el cierre, Aldosivi tendría preparado un pedido formal ante el Tribunal de Disciplina de la AFA para que le quiten puntos a un rival.

El peligro por el descenso acecha y cada equipo busca sumar puntos que le den aire, entre los que Newell's todavía necesita sumar de manera urgente para alejarse. Según trascendió, la dirigencia del Tiburón de Mar del Plata, el más comprometido hasta la fecha, pedirá la quita de puntos para Godoy Cruz, otro de los que lucha por la permanencia.

Hace unos meses, al Tomba le devolvieron los puntos que le habían sido quitados por incidentes en dos partidos que habían derivado en dicha sanción. Esos encuentros frente a San Lorenzo (en 2024) y Talleres, en el torneo Apertura, llevaron a un castigo severo de la AFA que tiempo después tuvo marcha atrás.

Godoy Cruz Santino Andino

La medida de los dirigentes de Aldosivi se da luego de las declaraciones de Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, quien sobre el cierre de la campaña electoral del frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza apuntó contra AFA y contra su dirigencia: “La AFA es lo más representativo de la Argentina chanta. Cambian los descensos y las reglas. Godoy Cruz hoy no estaría en posición de descenso”.

El reconocido hincha del Tomba aseguró que la gestión del Chiqui Tapia “es una dirigencia que se cuelga las cucardas ajenas con la selección nacional” y afirmó que en Argentina “cambian las reglas del juego todo el tiempo”. “Godoy Cruz es una pyme muy trabajadora, pero sufre el chanterío de este país. Igual no creo que vaya a descender”, sostuvo el gobernador mendocino.

La lucha por la permanencia

Aldosivi es quien ocupa la última posición tanto de los promedios como de la tabla anual, por lo que se encuentra en puesto de descenso directo con 24 puntos. Por su parte, San Martín de San Juan suma 26 unidades y, por ser penúltimo en el acumulado del año, es el otro equipo que perdería la categoría hasta el momento.

>> Leer más: Newell's: Bernardi, dentro del club, marca la alternativa y el camino más adecuado

Apenas por delante de los sanjuaninos aparece Godoy Cruz con 27 puntos, igualado con Talleres. El Tomba deberá jugar un mano a mano ante el Santo en la próxima fecha. A su vez, Gimnasia (29 puntos), Newell’s (30) y Sarmiento (30) también pelean por la permanencia aunque con un leve margen de diferencia.

La respuesta de Godoy Cruz

El vicepresidente del Tomba, José Manzur, salió al cruce en las últimas horas luego de los rumores de un pedido por la quita de puntos. “Nuestra institución es una institución apolítica. En esta época compleja de elecciones, nosotros estamos totalmente abstraídos de cualquier relación política”, remarcó.

“Tenemos un vínculo extraordinario con la AFA. Siempre votamos a favor por el torneo que tenemos vigente. Estamos dejando aclarada la posición que tenemos desde Godoy Cruz y cómo nos sentimos partícipes de la AFA. Defendemos a la AFA”, concluyó el dirigente mendocino.

Una eventual quita de puntos a Godoy Cruz lo relegaría a la última posición de la tabla anual y lo comprometería seriamente con el descenso, hecho que beneficiaría tanto a Aldosivi como a los demás rivales de la lucha por la permanencia.

Noticias relacionadas
Lucas Bernardi dirigió el miércoles su primer entrenamiento en la primera de Newells.

Bernardi: "El amor y la lealtad por Newell's me hacen estar acá, aunque me digan loco"

El pasado 30 de agosto, la tormenta interrumpió el duelo entre Sarmiento y Central en Junín.

Continúa el temporal en Junín con alerta amarilla: qué pasa con Sarmiento vs Central

El piloto argentino ya cuenta con experiencia con las monoplazas de la categorìa

La historia de Nicolás Varrone: el amigo de Colapinto que competirá en la Fórmula 2 en 2026

Franco Colapinto disputará el GP de México con la tranquilidad de continuar en la Fórmula 1.

A qué hora corre Franco Colapinto el GP de México: días y horarios de la Fórmula 1

Ver comentarios

Las más leídas

Milei: Rosario está siendo acechada por el comunismo, pero con nuestras reformas florecerá

Milei: "Rosario está siendo acechada por el comunismo, pero con nuestras reformas florecerá"

Argentino: Gerardo Andrés Martino dejó de ser el director técnico salaíto

Argentino: Gerardo Andrés Martino dejó de ser el director técnico salaíto

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros

Newells: cuántos partidos suspendieron a Banega por la expulsión contra Argentinos

Newell's: cuántos partidos suspendieron a Banega por la expulsión contra Argentinos

Lo último

Quedó preso el inspector municipal que amenazó a un abogado en una audiencia

Quedó preso el inspector municipal que amenazó a un abogado en una audiencia

Cómo está el clima en Junín y cómo son los minutos previos al partido con Sarmiento

Cómo está el clima en Junín y cómo son los minutos previos al partido con Sarmiento

Aldosivi pedirá la quita de puntos a un rival y podría beneficiar a Newells

Aldosivi pedirá la quita de puntos a un rival y podría beneficiar a Newell's

Quedó preso el inspector municipal que amenazó a un abogado en una audiencia

El inspector Cristian Gruning estaba imputado en libertad por narcomenudeo, pero cruzó al abogado de otro acusado en la audiencia y ahora irá a la cárcel

Quedó preso el inspector municipal que amenazó a un abogado en una audiencia
Cómo está el clima en Junín y cómo son los minutos previos al partido con Sarmiento

Por Carlos Durhand
Ovación

Cómo está el clima en Junín y cómo son los minutos previos al partido con Sarmiento

Bioferia Rosario: reprograman el encuentro por razones climáticas
La Ciudad

Bioferia Rosario: reprograman el encuentro por razones climáticas

Caso Paula Perassi: aumentó la recompensa por datos sobre la mujer desaparecida
Policiales

Caso Paula Perassi: aumentó la recompensa por datos sobre la mujer desaparecida

Cortaron la autopista a Córdoba por un choque fatal en Cañada de Gómez
La Región

Cortaron la autopista a Córdoba por un choque fatal en Cañada de Gómez

Un incendio consumió un taller mecánico y varios vehículos en la zona sur
La Ciudad

Un incendio consumió un taller mecánico y varios vehículos en la zona sur

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Milei: Rosario está siendo acechada por el comunismo, pero con nuestras reformas florecerá

Milei: "Rosario está siendo acechada por el comunismo, pero con nuestras reformas florecerá"

Argentino: Gerardo Andrés Martino dejó de ser el director técnico salaíto

Argentino: Gerardo Andrés Martino dejó de ser el director técnico salaíto

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros

Newells: cuántos partidos suspendieron a Banega por la expulsión contra Argentinos

Newell's: cuántos partidos suspendieron a Banega por la expulsión contra Argentinos

Milei en Rosario: los libertarios también recurrieron a colectivos para movilizar militantes

Milei en Rosario: los libertarios también recurrieron a colectivos para movilizar militantes

Ovación
Aldosivi pedirá la quita de puntos a un rival y podría beneficiar a Newells
Ovación

Aldosivi pedirá la quita de puntos a un rival y podría beneficiar a Newell's

Aldosivi pedirá la quita de puntos a un rival y podría beneficiar a Newells

Aldosivi pedirá la quita de puntos a un rival y podría beneficiar a Newell's

Bernardi: El amor y la lealtad por Newells me hacen estar acá, aunque me digan loco

Bernardi: "El amor y la lealtad por Newell's me hacen estar acá, aunque me digan loco"

Continúa el temporal en Junín con alerta amarilla: qué pasa con Sarmiento vs Central

Continúa el temporal en Junín con alerta amarilla: qué pasa con Sarmiento vs Central

Policiales
Quedó preso el inspector municipal que amenazó a un abogado en una audiencia
Policiales

Quedó preso el inspector municipal que amenazó a un abogado en una audiencia

Caso Paula Perassi: aumentó la recompensa por datos sobre la mujer desaparecida

Caso Paula Perassi: aumentó la recompensa por datos sobre la mujer desaparecida

Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años

Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros

La Ciudad
Bioferia Rosario: reprograman el encuentro por razones climáticas
La Ciudad

Bioferia Rosario: reprograman el encuentro por razones climáticas

Un incendio consumió un taller mecánico y varios vehículos en la zona sur

Un incendio consumió un taller mecánico y varios vehículos en la zona sur

El alerta por tormentas en Rosario se extendió tras una madrugada cargada de lluvia

El alerta por tormentas en Rosario se extendió tras una madrugada cargada de lluvia

Una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa

Una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa

Milei: Rosario está siendo acechada por el comunismo, pero con nuestras reformas florecerá
Política

Milei: "Rosario está siendo acechada por el comunismo, pero con nuestras reformas florecerá"

Acá lo tienen: cómo se originó la paliza que sufrió un alumno en Funes

Por Matías Petisce
La Ciudad

"Acá lo tienen": cómo se originó la paliza que sufrió un alumno en Funes

La Anmat prohibió un suplemento natural por falsos registros sanitarios
Información General

La Anmat prohibió un suplemento natural por falsos registros sanitarios

Fiscalía pide colaboración para detener al acusado de un crimen en zona oeste
POLICIALES

Fiscalía pide colaboración para detener al acusado de un crimen en zona oeste

Ciclo cumplido: se jubila en noviembre el último trolebús de la ex-Semtur

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Ciclo cumplido: se jubila en noviembre el último trolebús de la ex-Semtur

Allanamientos en barrio Tablada con detenidos y secuestro de drogas y armas
Policiales

Allanamientos en barrio Tablada con detenidos y secuestro de drogas y armas

Scaglia y Pullaro, antes de las elecciones: El domingo vamos a romper la grieta
Politica

Scaglia y Pullaro, antes de las elecciones: "El domingo vamos a romper la grieta"

Tepp cerró su campaña: Recorrimos la provincia escuchando a la gente
Política

Tepp cerró su campaña: "Recorrimos la provincia escuchando a la gente"

Amarillo y naranja: Rosario bajo doble alerta por tormentas y lluvias intensas
la ciudad

Amarillo y naranja: Rosario bajo doble alerta por tormentas y lluvias intensas

Sentí vergüenza: el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria
La Ciudad

"Sentí vergüenza": el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

Una hermana de Laucha Ghiselli, barra de Central, denunció a los fiscales que lo investigan

Por Martín Stoianovich

Policiales

Una hermana de Laucha Ghiselli, barra de Central, denunció a los fiscales que lo investigan

Denuncia de Central Córdoba a la Policía de Córdoba por un spot publicitario insólito y estigmatizante
Ovación

Denuncia de Central Córdoba a la Policía de Córdoba por un spot publicitario insólito y estigmatizante

Colapinto desanda el GP de México con la certeza de la confirmación inminente en Alpine

Por Gustavo Conti
Ovación

Colapinto desanda el GP de México con la certeza de la confirmación inminente en Alpine

Milei en Rosario: los libertarios también recurrieron a colectivos para movilizar militantes
Política

Milei en Rosario: los libertarios también recurrieron a colectivos para movilizar militantes

Dos condenados a 20 años de prisión por el crimen a balazos de un chico de 15 años en barrio Godoy
Policiales

Dos condenados a 20 años de prisión por el crimen a balazos de un chico de 15 años en barrio Godoy

Imputaron al conductor de la lancha que causó un grave choque en el río
LA CIUDAD

Imputaron al conductor de la lancha que causó un grave choque en el río

Tragedia en Panamericana: tres muertos tras el choque de dos camiones y dos autos
Información general

Tragedia en Panamericana: tres muertos tras el choque de dos camiones y dos autos