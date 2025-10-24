Aldosivi pedirá la quita de puntos a un rival y podría beneficiar a Newell's

Los dirigentes del Tiburón analizan un pedido formal ante el Tribunal de Disciplina de la AFA que sería clave en la lucha por la permanencia

La fase regular del torneo Clausura definirá la lucha por la permanencia , con los dos equipos que terminarán el año en zona de descenso y disputarán la Primera Nacional en 2026. A tres fechas para el cierre, Aldosivi tendría preparado un pedido formal ante el Tribunal de Disciplina de la AFA para que le quiten puntos a un rival.

El peligro por el descenso acecha y cada equipo busca sumar puntos que le den aire, entre los que Newell's todavía necesita sumar de manera urgente para alejarse . Según trascendió, la dirigencia del Tiburón de Mar del Plata , el más comprometido hasta la fecha, pedirá la quita de puntos para Godoy Cruz, otro de los que lucha por la permanencia .

Hace unos meses, al Tomba le devolvieron los puntos que le habían sido quitados por incidentes en dos partidos que habían derivado en dicha sanción. Esos encuentros frente a San Lorenzo (en 2024) y Talleres, en el torneo Apertura, llevaron a un castigo severo de la AFA que tiempo después tuvo marcha atrás .

La medida de los dirigentes de Aldosivi se da luego de las declaraciones de Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza , quien sobre el cierre de la campaña electoral del frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza apuntó contra AFA y contra su dirigencia: “La AFA es lo más representativo de la Argentina chanta. Cambian los descensos y las reglas. Godoy Cruz hoy no estaría en posición de descenso” .

El reconocido hincha del Tomba aseguró que la gestión del Chiqui Tapia “es una dirigencia que se cuelga las cucardas ajenas con la selección nacional” y afirmó que en Argentina “cambian las reglas del juego todo el tiempo”. “Godoy Cruz es una pyme muy trabajadora, pero sufre el chanterío de este país. Igual no creo que vaya a descender”, sostuvo el gobernador mendocino.

La lucha por la permanencia

Aldosivi es quien ocupa la última posición tanto de los promedios como de la tabla anual, por lo que se encuentra en puesto de descenso directo con 24 puntos. Por su parte, San Martín de San Juan suma 26 unidades y, por ser penúltimo en el acumulado del año, es el otro equipo que perdería la categoría hasta el momento.

Apenas por delante de los sanjuaninos aparece Godoy Cruz con 27 puntos, igualado con Talleres. El Tomba deberá jugar un mano a mano ante el Santo en la próxima fecha. A su vez, Gimnasia (29 puntos), Newell’s (30) y Sarmiento (30) también pelean por la permanencia aunque con un leve margen de diferencia.

La respuesta de Godoy Cruz

El vicepresidente del Tomba, José Manzur, salió al cruce en las últimas horas luego de los rumores de un pedido por la quita de puntos. “Nuestra institución es una institución apolítica. En esta época compleja de elecciones, nosotros estamos totalmente abstraídos de cualquier relación política”, remarcó.

“Tenemos un vínculo extraordinario con la AFA. Siempre votamos a favor por el torneo que tenemos vigente. Estamos dejando aclarada la posición que tenemos desde Godoy Cruz y cómo nos sentimos partícipes de la AFA. Defendemos a la AFA”, concluyó el dirigente mendocino.

Una eventual quita de puntos a Godoy Cruz lo relegaría a la última posición de la tabla anual y lo comprometería seriamente con el descenso, hecho que beneficiaría tanto a Aldosivi como a los demás rivales de la lucha por la permanencia.