Franco Colapinto hizo bien los deberes en el viernes de México, con los Alpine lejos

Franco Colapinto fue sensiblemente más rápido que sus compañeros de Alpine en las dos tandas del viernes. El sábado FP3 y luego la clasificación en México

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

24 de octubre 2025 · 20:03hs
Franco Colapinto llega con el Alpine a las tribunas del estadio

Franco Colapinto llega con el Alpine a las tribunas del estadio, un lugar espectacular en el Hermanos Rodríguez de México.

Franco Colapinto hizo bien los deberes en las dos tandas de ensayo de los viernes en el Hermanos Rodríguez, terminando ambas tandas bien por delante de sus compañeros de Alpine, primero el reserva Paul Aron y luego el titular Pierre Gasly . Este sábado a las 14.30 será la FP3 y a las 18 la clasificación para el GP de México.

Colapinto finalizó 18º la tanda que más valió, la FP2, y Gasly 20º. Sin dudas que hay mucho por mejorar en Alpine, que terminaron a 1,329s de Max Verstappen el argentino y a 1,802s del francés.

Pero además de ser más rápido en el momento de simular clasificación, sobre todo el argentino fue mucho mejor en la gestión de ritmo de carrera, en los últimos 20' de la tanda, donde lo superó ampliamente. Fue un ensayo, pero valió y mucho.

Después de la primera tanda donde la mitad de los autos en pista eran conducidos por pilotos que nunca corrieron un GP de Fórmula 1, llegó la FP2 con todos los pilotos titulares.

Ya en la FP1 Colapinto hizo lo que debía: finalizó 9º delante de casi todos ellos (menos el rookie que reemplazó a Max Verstappen,el inglés Arvid Lindblad) y, sobre todo, más de medio segundo por delante de Paul Aron, el reserva de Alpine. Concretamente, fue 0,527 más veloz.

En la segunda se subió Gasly, que tuvo problemas en el inicio de la tanda y no participó de la primera, pero tanto con gomas medias como con gomas de clasificación y luego ritmo de carrera, Colapinto lo superó claramente. En la última comparación, fue 0,473s más rápido que el francés.

>>Leer más: El anuncio aún no llegó pero Franco Colapinto dijo: "Estoy trabajando mucho en el auto del año que viene"

La FP2 completa en el Hermanos Rodríguez

Con gomas medias, Colapinto hizo un primer registro bueno, de 1m 19,900s, mientras Gasly hizo una vuelta de instalación y volvió a boxes, para cambiar el alerón delantero.

Lewis Hamilton, Oscar Piastri, Gweorge Russell y Lance Stroll cometieron excesos en sus primeros intentos y perdieron todo. Entonces, Colapinto era 10º de Charles Leclerc, que señalaba 1m 18,669s, un tiempo peor que el de la primera tanda.

En su segundo intento, después de hacer dos parciales más lentos, en el último recuperó todo y mejoró casi 3 décimas: 1m 19,649s. Recién ahí fue a boxes, le tocaron el alerón delantero y regresó. Leclerc entonces volvió a bajar en 1m 18,353s.

El tercer intento del argentino fue perjudicado por el tránsito en la última parte del circuito, muy trabado. Prácticamente debió superar a la mitad del parque y por eso luego de eso volvió a boxes. Adentro esta vez.

Recién ahí Gasly marcaría un tiempo, pero lejos: 1mn 20,589s.

Sobre los 20' de práctica, Albon ya metió gomas blandas y venía bajando todo, pero perdió todo en el último sector, golpeando el muro de la curva 17 y quedando a más de 4 décimas de la punta.

Antes de la media hora, muchos salieron con gomas blandas a simular clasificación, entre ellos Colapinto.

Colapinto hizo un gran tiempo en el primero con gomas blandas, 1m 18,721s, aunque a 1,176s de Leclerc que volvió a bajar: 1m 17545s.

Rápidamente le bajarían los registros y Verstappen por primera vez se pondría arriba con 1m 17,392s. El argentino pasó por boxes y siguió.

En tanto, Gasly haría su registro con goma blanda y fue más lento que el argentino: 1m 19,194s. A 0,473s exactamente.

>>Leer más: Anuncio inminente de la continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1 con Alpine

Con la goma usada, Colapinto hizo otro intento pero no pudo mejorar e hizo un tiempo apenas un poco mejor al de Gasly: 1m 19,186s. Volvió al pit y fue guardado, a 22 minutos del final. Inclusive, el segundo intento del francés fue peor: 1m 19,717s.

Colapinto volvió rápido a pista con las mismas gomas blandas usadas, pero con carga de combustible, así que se probó más que nada ritmo de carrera. Mientras Gasly regresaba con las gomas medias.

El argentino terminaría la tanda mejor con ese caucho que el frances.

En la primera comparación, el argentino hizo 1m 22,551s y el francés 1m 22,574s, tiempos casi calcados. Leclerc hacía 1m 22,361s, así que en ese tramo final los Alpine no anduvieron mal.

Los segundos tiempos fueron parecidos: 1m 22,675s para Colapinto, contra 1m 22,543s de Gasly.

En el tercero otra vez fue más rápido el argentino: 1m 22,697s contra 1m 22,840s.

En el cuarto, Gasly hizo 1m 22,773s y Colapinto 1m 22,947s.

En el quinto, el francés calcó el registro: 1m 22,726s y el argentino se fue muy arriba en 1m 27,413s por el tráfico en pista.

Se normalizó en la vuelta siguiente. Fue 1m 22,839s para Colapinto y 1m 23,784s para Gasly.

Para la séptima vuelta lanzada, Colapinto hizo 1m 22,932s y Gasly 1m 23,529s.

Colapinto haría un buen registro en el octavo giro, con 1m 22,699s, contra 1m 23,679s.

En el noveno el argentino marcó 1m 23,055s contra 1m 23,504s.

En el décimo, Colapinto hizo 1m 23,006s y Gasly 1m 23,967s.

Colapinto clavaría otro buen registro en el penúltimo intento: 1m 22,941s, mientras Gasly hacía 1m 27,746s porque casi se toca con Stroll.

Y en el último, el argentino hizo lo mejor, mostrando un gran ritmo: 1m 22,610s.

La FP1 del GP de México

