Central le ganó a Sarmiento con gol de penal de Di María y se metió en la Copa Libertadores 2026

Central completó en Junín los 45' restantes del partido suspendido en la 7ª fecha ante Sarmiento. Aquella vez el primer tiempo finalizó 0 a 0. Ahora lo ganó el Canalla con el gol de penal de Di María en el final. Así el equipo de Holan logró el pasaje a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y además a los octavos de final del torneo Clausura.