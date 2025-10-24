La Capital | Ovación | Central

Central le ganó a Sarmiento con gol de penal de Di María y se metió en la Copa Libertadores 2026

Central completó en Junín los 45' restantes del partido suspendido en la 7ª fecha ante Sarmiento. Fideo facturó de penal y el Canalla además se metió en play-offs.

24 de octubre 2025 · 15:56hs
Jaminton Campaz fue titular en Central ante Sarmiento.

Marcelo Bustamante / La Capital

Jaminton Campaz fue titular en Central ante Sarmiento.

Central completó en Junín los 45' restantes del partido suspendido en la 7ª fecha ante Sarmiento. Aquella vez el primer tiempo finalizó 0 a 0. Ahora lo ganó el Canalla con el gol de penal de Di María en el final. Así el equipo de Holan logró el pasaje a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y además a los octavos de final del torneo Clausura.

Lo que pasó en el segundo tiempo en Junín

Comenzó el mini partido. Trámite parejo y con los equipos buscando imponerse. Un par de intervenciones de Jorge Broun, una ante Jony Gómez, el excanalla.

Finalizó el primer tiempo y se reanuda el juego en Junín.

Comenzó la segunda etapa. Central mejoró y Duarte se lo perdió de cabeza entrando por el segundo palo.

Penal para Central a Di María, tras la infracción abajo del arquero. Y convirtió el propio Angelito. Final del partido: Central 1 - Sarmiento 0.

Las estadísticas de Sarmiento ante Central

