Los hinchas de Central tienen una invitación que no pueden perderse en la Sede Fundacional

Este sábado, de 19 a 0, los canallas podrán disfrutar del museo de camisetas históricas que se exhiben en la Sede Fundacional de Central.

Muchos simpatizantes se dieron cita en la Sede Fundacional de Central este viernes. Las puertas se abren de nuevo el sábado, con las camisetas a flor de piel.

Los hinchas de Central tienen un buen motivo para una buena salida, desde la tardecita hasta la noche. Es que en la Sede Fundacional se exhiben las camisetas históricas del club. La movida empezó el viernes y continúa de 19 hasta las 0 de este sábado.

El evento estuvo organizado por coleccionistas de camisetas, simpatizantes canallas por supuesto, que se juntaron para que cada uno aporte las suyas y así sean exhibidas todas juntas.

Fue un trabajo que llevó su tiempo pero dio como fruto esta movida que ya este viernes contó con la presencia de muchos simpatizantes. Además, nada mejor que juntarse después de un triunfo y eso pasó tras la victoria en Junín por 1 a 0, que le dio a Central la clasificación a la Copa Libertadores y a los octavos de final del Clausura.

El mismo Ángel Di María promocionó el evento, como el Chacho Coudet, Aldo Pedro Poy, Marcelo Carracedo, Roberto Bonano, el Rifle Castellano, Marco Ruben y muchos más exjugadores, cada uno con un sentido mensaje. El mismo Loco Abreu, desde Uruguay, también dio el presente para sumarse a la invitación a todos los canallas.

Los organizadores prometieron una experiencia inolvidable y está destinado a socios auriazules con acceso gratuito con carné y DNI. Se puede traer un acompañante no socio, con DNI también. Además, habrá servicio de buffet en el lugar.

Este viernes, lo dicho, ya hubo una movida importante y hasta se dio el hecho de que un exjugador, campeón con Central en la década del 70, no solo llegó como invitado sino que trajo una casaca suya para ser exhibida. Fue la del Flaco Ángel Landucci.

La misma ya fue ubicada por año, ya que se buscó que todas las temporadas de la rica historia canalla estuvieran representadas. Sin dudas, la cita que empezó el viernes es impostergable para el sábado.