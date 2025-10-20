Sorpresa en MasterChef Celebrity: una renuncia y una eliminación en la misma noche

La competencia de cocina sorprendió al público con una doble despedida en su primera semana. Uno de los participantes más queridos renunció al reality

La nueva edición de MasterChef Celebrity , conducida por Wanda Nara , comenzó hace apenas unos días y ya generó gran repercusión. El reality show vivió este domingo su primera renuncia y eliminación inesperada.

Con algunos platos más gourmet, y otros más caseros y familiares, cada uno de los participantes intentó demostrar sus habilidades en la cocina en la semana inaugural de competencia. En este período, tampoco faltaron los relatos conmovedores, las historias divertidas, el estrés y los nervios.

Este domingo, se vivió la primera gala de eliminación, una instancia que cada semana dejará afuera a uno de los concursantes. En esta ocasión, Pablo Lescano, La Joaqui, Julia Calvo, Luis Ventura, Miguel Ángel Rodríguez, Andy Chango, Roña Castro, Emilia Attias, Cachete Sierra, Esteban Mirol y Susana Roccasalvo tuvieron que volver a enfrentarse para conservar su lugar en el reality.

Cuando todo indicaba que solo un participante abandonaría el certamen, el programa sorprendió con una doble salida. Los jurados decidieron eliminar al primer concursante de la temporada y, de manera sorpresiva, uno de los participantes más queridos por el público anunció su retiro voluntario.

La reacción en redes sociales no tardó en llegar: los usuarios expresaron su indignación y sorpresa ante las dos despedidas.

>> Leer más: Nervios y frustración en MasterChef Celebrity: La Joaqui no pudo contener las lágrimas

Quién se fue de manera voluntaria de MasterChef Celebrity

El desafío que iba a definir quién iba a convertirse en el primer eliminado del reality show consistía en preparar albóndigas acompañadas de una guarnición.

Uno a uno, los concursantes presentaron sus platos en busca de seguir en competencia. De esta manera, el exigente jurado integrado por Damián Betular, Donato de Santis y German Martitegui, destacó las preparaciones de Andy Chango, Julia Calvo, Susana Roccasalvo y Pablo Lescano, que se convirtieron en los primeros salvados de la noche.

Fue en ese momento cuando uno de los participantes decidió abandonar el reality show por decisión propia y de manera inesperada. Pablo Lescano, líder de Damas Gratis, anunció entre lágrimas su retiro voluntario del programa.

“Tampoco me voy a andar emocionando ni nada, pero quiero decirles que son unos compañeros excelentes. En los momentos que estuve, la pasé genial. Pero lamentablemente no puedo seguir en MasterChef”, expresó el cantante.

Antes de despedirse definitivamente del certamen, agregó: “Creo que no había cobrado dimensión de lo que es MasterChef, pero lo que me llevo de acá son las personas. Hubo mucho cariño y la pasé genial, fue como cocinar en casa para Marita. Me quiero matar, tengo muchos shows y compromisos que ya estaban cerrados”.

Embed View this post on Instagram A post shared by Diario La Capital (@diariolacapital)

>> Leer más: Emoción en MasterChef Celebrity: Valentina Cervantes conmovió con su historia familiar

Quién fue el primer eliminado de MasterChef Celebrity

Luego de la inesperada despedida de Pablo Lescano, los jurados continuaron con las devoluciones y salvaron a los participantes que seguirán en competencia. Fueron cuatro los famosos que quedaron en la cuerda floja: Luis Ventura, Jorge “Roña” Castro, Esteban Mirol y Emilia Attias fueron señalados por tener los peores platos de la noche.

“Cuatro platos con muchas dificultades. Es milimétrico lo que decidimos. Entendemos que es la primera semana y que irse primero es muy difícil, pero las reglas son las reglas”, explicó Damián Betular antes de anunciar la decisión final.

De esta manera, Emilia Attias y Esteban Mirol lograron ser salvados y subieron al balcón. Finalmente, el jurado decidió que Jorge "Roña" Castro sería el primer eliminado de MasterChef Celebrity.

"Te conocimos poco, pero sabemos lo mucho que hacés afuera de acá, por los comedores y por tu familia. Sos una persona muy bondadosa, y por eso te felicito un montón", destacó Donato de Santis.

“Ojalá que gane el mejor de todos los compañeros”, dijo Roña antes de despedirse.

“Roña, para ser un gran campeón como sos vos hay que ser muy valiente, y vos fuiste muy valiente al estar acá. Te agradezco todo lo que hacés. Contás conmigo para lo que necesites, y vamos a estar los cuatro en tus comedores. Es muy lindo todo lo que hacés por la gente. Gracias”, le dijo Wanda Nara