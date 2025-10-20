La Capital | Zoom | Masterchef Celebrity

Sorpresa en MasterChef Celebrity: una renuncia y una eliminación en la misma noche

La competencia de cocina sorprendió al público con una doble despedida en su primera semana. Uno de los participantes más queridos renunció al reality

20 de octubre 2025 · 11:08hs
MasterChef Celebrity vivió su primera gala de eliminación

MasterChef Celebrity vivió su primera gala de eliminación

La nueva edición de MasterChef Celebrity, conducida por Wanda Nara, comenzó hace apenas unos días y ya generó gran repercusión. El reality show vivió este domingo su primera renuncia y eliminación inesperada.

Con algunos platos más gourmet, y otros más caseros y familiares, cada uno de los participantes intentó demostrar sus habilidades en la cocina en la semana inaugural de competencia. En este período, tampoco faltaron los relatos conmovedores, las historias divertidas, el estrés y los nervios.

Este domingo, se vivió la primera gala de eliminación, una instancia que cada semana dejará afuera a uno de los concursantes. En esta ocasión, Pablo Lescano, La Joaqui, Julia Calvo, Luis Ventura, Miguel Ángel Rodríguez, Andy Chango, Roña Castro, Emilia Attias, Cachete Sierra, Esteban Mirol y Susana Roccasalvo tuvieron que volver a enfrentarse para conservar su lugar en el reality.

Cuando todo indicaba que solo un participante abandonaría el certamen, el programa sorprendió con una doble salida. Los jurados decidieron eliminar al primer concursante de la temporada y, de manera sorpresiva, uno de los participantes más queridos por el público anunció su retiro voluntario.

La reacción en redes sociales no tardó en llegar: los usuarios expresaron su indignación y sorpresa ante las dos despedidas.

>> Leer más: Nervios y frustración en MasterChef Celebrity: La Joaqui no pudo contener las lágrimas

Quién se fue de manera voluntaria de MasterChef Celebrity

El desafío que iba a definir quién iba a convertirse en el primer eliminado del reality show consistía en preparar albóndigas acompañadas de una guarnición.

Uno a uno, los concursantes presentaron sus platos en busca de seguir en competencia. De esta manera, el exigente jurado integrado por Damián Betular, Donato de Santis y German Martitegui, destacó las preparaciones de Andy Chango, Julia Calvo, Susana Roccasalvo y Pablo Lescano, que se convirtieron en los primeros salvados de la noche.

Fue en ese momento cuando uno de los participantes decidió abandonar el reality show por decisión propia y de manera inesperada. Pablo Lescano, líder de Damas Gratis, anunció entre lágrimas su retiro voluntario del programa.

“Tampoco me voy a andar emocionando ni nada, pero quiero decirles que son unos compañeros excelentes. En los momentos que estuve, la pasé genial. Pero lamentablemente no puedo seguir en MasterChef”, expresó el cantante.

Antes de despedirse definitivamente del certamen, agregó: “Creo que no había cobrado dimensión de lo que es MasterChef, pero lo que me llevo de acá son las personas. Hubo mucho cariño y la pasé genial, fue como cocinar en casa para Marita. Me quiero matar, tengo muchos shows y compromisos que ya estaban cerrados”.

Embed

>> Leer más: Emoción en MasterChef Celebrity: Valentina Cervantes conmovió con su historia familiar

Quién fue el primer eliminado de MasterChef Celebrity

Luego de la inesperada despedida de Pablo Lescano, los jurados continuaron con las devoluciones y salvaron a los participantes que seguirán en competencia. Fueron cuatro los famosos que quedaron en la cuerda floja: Luis Ventura, Jorge “Roña” Castro, Esteban Mirol y Emilia Attias fueron señalados por tener los peores platos de la noche.

“Cuatro platos con muchas dificultades. Es milimétrico lo que decidimos. Entendemos que es la primera semana y que irse primero es muy difícil, pero las reglas son las reglas”, explicó Damián Betular antes de anunciar la decisión final.

De esta manera, Emilia Attias y Esteban Mirol lograron ser salvados y subieron al balcón. Finalmente, el jurado decidió que Jorge "Roña" Castro sería el primer eliminado de MasterChef Celebrity.

"Te conocimos poco, pero sabemos lo mucho que hacés afuera de acá, por los comedores y por tu familia. Sos una persona muy bondadosa, y por eso te felicito un montón", destacó Donato de Santis.

“Ojalá que gane el mejor de todos los compañeros”, dijo Roña antes de despedirse.

“Roña, para ser un gran campeón como sos vos hay que ser muy valiente, y vos fuiste muy valiente al estar acá. Te agradezco todo lo que hacés. Contás conmigo para lo que necesites, y vamos a estar los cuatro en tus comedores. Es muy lindo todo lo que hacés por la gente. Gracias”, le dijo Wanda Nara

Embed

Noticias relacionadas
Vuelve a la pantalla de Telefe Popstars, el reality show que dio origen a la banda femenina Bandana

Regresa "Popstars", el reality show del que surgieron Bandana y Mambrú

Con la conducción de Wanda Nara, comenzó MasteChef Celebrity

MasterChef Celebrity: los famosos encendieron las cocinas más conocidas del país

Wanda Nara compartió una foto junto a Martin Migueles

Quién es Martín Migueles, el polémico novio de Wanda Nara

Con la conducción de Wanda Nara y el jurado integrado por Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular, MasterChef Celebrity regresa tras tres año

MasterChef Celebrity: cuándo empieza y quiénes son los 24 famosos confirmados

Ver comentarios

Las más leídas

Si hablo, se cae el país: las explosivas amenazas al gobierno de Milei del narco Fred Machado

"Si hablo, se cae el país": las explosivas amenazas al gobierno de Milei del narco Fred Machado

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

La victoria sanjuanina acercó a Newells peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

La victoria sanjuanina acercó a Newell's peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones en Bolivia y puso fin a 20 años del MAS en el poder

Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones en Bolivia y puso fin a 20 años del MAS en el poder

Lo último

Un ex diputado del PRO le regaló un frasco de flores de marihuana al streamer Tomás Rebord

Un ex diputado del PRO le regaló un frasco de flores de marihuana al streamer Tomás Rebord

Un torneo de tenis profesional entregará casi 2 millones de pesos en Roldán

Un torneo de tenis profesional entregará casi 2 millones de pesos en Roldán

Robos a museos de arte: del Louvre al Castagnino, pasando por el Estévez

Robos a museos de arte: del Louvre al Castagnino, pasando por el Estévez

Docentes de la UNR van al paro  por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario

El gremio rosarino adhiere a la medida de fuerzas de 48 hs convocada por Conadu Histórica. Además, este martes convocan a una asamblea docente
Docentes de la UNR van al paro  por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario
Homicidio en la costa central: la madre de la víctima reclama justicia
Policiales

Homicidio en la costa central: la madre de la víctima reclama justicia

Dejó un puesto gerencial para crear su marca de chipás artesanales

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Dejó un puesto gerencial para crear su marca de chipás artesanales

Sadop Rosario quiere reabrir las paritarias: Los salarios no entienden de elecciones
La Ciudad

Sadop Rosario quiere reabrir las paritarias: "Los salarios no entienden de elecciones"

Provincias Unidas propone llevar el régimen de alto perfil a cárceles del país
Política

Provincias Unidas propone llevar el régimen de alto perfil a cárceles del país

Autonomía municipal: el oficialismo quiere aprobarla antes de fin de año

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Autonomía municipal: el oficialismo quiere aprobarla antes de fin de año

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Si hablo, se cae el país: las explosivas amenazas al gobierno de Milei del narco Fred Machado

"Si hablo, se cae el país": las explosivas amenazas al gobierno de Milei del narco Fred Machado

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

La victoria sanjuanina acercó a Newells peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

La victoria sanjuanina acercó a Newell's peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones en Bolivia y puso fin a 20 años del MAS en el poder

Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones en Bolivia y puso fin a 20 años del MAS en el poder

Melconian advirtió que la economía ya muestra señales de devaluación y anticipó a cuánto podría llegar el dólar

Melconian advirtió que la economía ya muestra señales de devaluación y anticipó a cuánto podría llegar el dólar

Ovación
Central continúa a paso firme: ¿Qué sucede si termina primero en la Tabla Anual 2025?
Ovación

Central continúa a paso firme: ¿Qué sucede si termina primero en la Tabla Anual 2025?

Central continúa a paso firme: ¿Qué sucede si termina primero en la Tabla Anual 2025?

Central continúa a paso firme: ¿Qué sucede si termina primero en la Tabla Anual 2025?

La pasión por el futsal, un motor que une a jóvenes en recuperación de adicciones

La pasión por el futsal, un motor que une a jóvenes en recuperación de adicciones

Cambios en Newells: oficialismo y oposición se reúnen a la espera del próximo técnico

Cambios en Newell's: oficialismo y oposición se reúnen a la espera del próximo técnico

Policiales
Homicidio en la costa central: la madre de la víctima reclama justicia
Policiales

Homicidio en la costa central: la madre de la víctima reclama justicia

Recompensas en Santa Fe: actualizaron una lista de 40 homicidios en investigación

Recompensas en Santa Fe: actualizaron una lista de 40 homicidios en investigación

Asalto a mujer policía: le robaron el arma y  un chaleco balístico

Asalto a mujer policía: le robaron el arma y  un chaleco balístico

Santa Fe: lo condenan a 14 años de cárcel por abusos sexuales contra su nieta

Santa Fe: lo condenan a 14 años de cárcel por abusos sexuales contra su nieta

La Ciudad
Docentes de la UNR van al paro  por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario
La Ciudad

Docentes de la UNR van al paro  por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario

Sadop Rosario quiere reabrir las paritarias: Los salarios no entienden de elecciones

Sadop Rosario quiere reabrir las paritarias: "Los salarios no entienden de elecciones"

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para octubre

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para octubre

Las artes marciales son la disciplina más extendida en los clubes de Rosario

Las artes marciales son la disciplina más extendida en los clubes de Rosario

El sueño de los pibes argentinos no pudo ser y el Mundial sub-20 fue para Marruecos
Ovación

El sueño de los pibes argentinos no pudo ser y el Mundial sub-20 fue para Marruecos

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello
Policiales

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones en Bolivia y puso fin a 20 años del MAS en el poder
El Mundo

Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones en Bolivia y puso fin a 20 años del MAS en el poder

Si hablo, se cae el país: las explosivas amenazas al gobierno de Milei del narco Fred Machado
Política

"Si hablo, se cae el país": las explosivas amenazas al gobierno de Milei del narco Fred Machado

La victoria sanjuanina acercó a Newells peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

Por Lucas Vitantonio
Ovación

La victoria sanjuanina acercó a Newell's peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

El tiempo en Rosario: lunes para pasear al aire libre antes de la vuelta del calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes para pasear al aire libre antes de la vuelta del calor

Quini 6: no hubo ganadores y el pozo acumula un premio multimillonario
Información General

Quini 6: no hubo ganadores y el pozo acumula un premio multimillonario

Melconian advirtió que la economía ya muestra señales de devaluación y anticipó a cuánto podría llegar el dólar
Economía

Melconian advirtió que la economía ya muestra señales de devaluación y anticipó a cuánto podría llegar el dólar

Las ventas por el Día de la Madre cayeron 3,5% y marcaron el cuarto año consecutivo de baja
Información Genereal

Las ventas por el Día de la Madre cayeron 3,5% y marcaron el cuarto año consecutivo de baja

Un joven murió al caer de la barranca del río durante un intento de robo: un sospechoso detenido
Policiales

Un joven murió al caer de la barranca del río durante un intento de robo: un sospechoso detenido

Encontraron muerto al científico del Conicet que estaba desaparecido en Alemania
Información General

Encontraron muerto al científico del Conicet que estaba desaparecido en Alemania

Los bancarios lograron otro aumento salarial: a cuánto asciende el sueldo inicial
Información General

Los bancarios lograron otro aumento salarial: a cuánto asciende el sueldo inicial

San Lorenzo: hallaron sin vida al adolescente que había desaparecido en el río Paraná
La Región

San Lorenzo: hallaron sin vida al adolescente que había desaparecido en el río Paraná

Tensión entre el gobierno y la oposición por cómo se difundirán los resultados provisorios de las elecciones
Política

Tensión entre el gobierno y la oposición por cómo se difundirán los resultados provisorios de las elecciones

Santa Fe avanza con un proyecto para enseñar educación financiera en todas las escuelas
Política

Santa Fe avanza con un proyecto para enseñar educación financiera en todas las escuelas

Robo de película en el Louvre: el asombroso y audaz golpe de 7 minutos que dejó vacía una sala histórica
El Mundo

Robo de película en el Louvre: el asombroso y audaz golpe de 7 minutos que dejó vacía una sala histórica

Milei cierra la campaña en Rosario con arenga libertaria en el parque España
Política

Milei cierra la campaña en Rosario con arenga libertaria en el parque España

Boom logístico en Rosario: el puerto registró su mayor movimiento de cargas en la historia
La Ciudad

Boom logístico en Rosario: el puerto registró su mayor movimiento de cargas en la historia

Scaglia y el kirchnerismo, voto a voto en Rosario: la disputa que definirá la elección
Política

Scaglia y el kirchnerismo, voto a voto en Rosario: la disputa que definirá la elección

Por qué las frutas de Chile, Brasil y España ganan terreno en Rosario

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Por qué las frutas de Chile, Brasil y España ganan terreno en Rosario