La Capital | Fórmula 1 | Franco Colapinto

Franco Colapinto: después de la rebeldía de Austin, un viernes sólido en el Hermanos Rodríguez

El argentino mostró rebeldía fuera de la pista y, sobre todo, dentro de ella en el viernes del GP de México. Franco Colapinto, cada vez más firme en Fórmula 1.

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

24 de octubre 2025 · 23:03hs
La mirada fija

La mirada fija, concentrada, de Franco Colapinto antes de salir a la pista del Hermanos Rodríguez, donde el domingo corre el GP de México con el Alpine.

Franco Colapinto está picante. No se esperaba otra cosa de él en México, donde está recibiendo el apoyo incondicional de los fanas locales y del numeroso grupo de argentinos presentes en el Hermanos Rodríguez. Todo después de la rebeldía de Austin que continuó ahora, con indicios, declaraciones y, sobre todo y lo más importante, otra sólida actuación en la pista.

Tuvo razón Colapinto en calificar este viernes como uno de los mejores a nivel personal desde que volvió a la Fórmula 1 y por lo tanto con Alpine. En Zandvoort, después de la tremenda presión que le metió Flavio Briatore, se despachó con un 9º puesto en los libres.

Y ahora, después de la postura del equipo en Austin, con la orden primero y la declaración posterior a la estupenda superación de Colapinto sobre Gasly después, el argentino respondió de la mejor manera en el asfalto azteca.

Una verdadera prueba la FP1 para Franco Colapinto

Era una verdadera prueba la primera práctica para Colapinto. Porque esta vez le tocaba a Paul Aron subirse al Alpine de Pierre Gasly y no había que darle ningún resquicio. No era permitido finalizar detrás del estonio, como por ejemplo lo hizo Yuki Tsunoda con el inglés Arvid Lindblad. Y no solo no lo hizo, dejándolo a más de medio segundo, sino que terminó la tanda en un muy buen 9º lugar, a menos de un segundo de Charles Leclerc.

Aron, aquél al que Briatore lo subió a la estatura de candidato a subirse a la butaca de Colapinto, de nuevo no dio la talla, por si alguna duda quedaba.

>>Leer más: Franco Colapinto hizo bien los deberes en el viernes de México, con los Alpine lejos

Y después llegó la tanda real, la que involucró a todos los pilotos titulares. Y si bien fue cierto que Gasly la empezó con problemas, además de no haber ensayado en el primer turno, a la hora de las comparaciones en serio Colapinto lo superó igual de claro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1981808948249604350&partner=&hide_thread=false

Por delante de Gasly todo el tiempo

En los simulacros de clasificación, no solo fue casi medio segundo más rápido que Gasly, sino que en el segundo intento personal también fue más veloz que el francés, pese a no mejorar.

Lo mejor vendría después, en esa parte del ensayo que no queda reflejado en las estadísticas oficiales. Fue en los últimos 20 minutos, donde se probó ritmo de carrera con tanques llenos.

Colapinto salió con las mismas gomas blandas, mientras que Gasly calzó las medias que probó al inicio de la FP2 (a propósito, en ese tramo también fue más rápido el argentino).

>>Leer más: La historia de Nicolás Varrone: el amigo de Colapinto que competirá en la Fórmula 2 en 2026

Se suponía que Gasly debía andar mejor, sobre todo después de los primeros intentos. Pero no fue así. El francés se fue cayendo a pedazos vuelta a vuelta y el argentino mejoró tanto que en la última hizo casi el mismo registro que en la primera, que fue la mejor de todas, mientras le sacaba entre 7 décimas y 1 segundo y medio por giro.

Por supuesto, la realidad es que los Alpine están en el fondo. De hecho, Colapinto terminó a casi 3 décimas de Oliver Bearman, que lo precedió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1981861511703273736&partner=&hide_thread=false

La comparación con la punta

Mientras en Red Bull vienen invirtiendo en actualizaciones prácticamente carrera a carrera para darle la chance a Max Verstappen de defender sus títulos, hace rato que Alpine abandonó el 2025.

Es más, si el auto de Colapinto corre sin tocar una pieza, llevará nada menos que seis carreras sin cambios en la unidad de potencia. A Gasly se la cambiaron en Monza. Por eso no hay mayores expectativas de poder atrapar los soñados primeros puntos para el argentino.

En el mientras tanto, Colapinto tiene que seguir haciendo lo que hace, cada vez más seguro de que su continuidad el año que viene es un hecho, más allá de que se demore su oficialización.

Y lejos de recoger el barrilete luego del reto público de Alpine, se vio en México a un Colapinto decidido a hacer huella. Así lució un buzo con la inscripción “llamen a los rebeldes”. Así declaró que la historia no la escriben los cobardes, cuando lo compararon con uno de sus ídolos, Carlos Reutemann, luego de su rebeldía en Brasil 81. Y así aseguró que pone “garra y huevo” para cumplir su sueño de permanecer en la F-1.

En la primera salida a pista luego del sorpasso magistral de Austin no hizo más que poner todo eso en práctica.

Noticias relacionadas
Franco Colapinto disputará el GP de México con la tranquilidad de continuar en la Fórmula 1.

Días y horarios de Franco Colapinto en el GP de México

Franco Colapinto llega al Hermanos Rodríguez de México con un buzo de la marca española que lo viste, Scalpers, y una sugestiva frase: “Llama a los rebeldes”. Nada más apropiado para este momento del piloto argentino. Alpine 2026 en la mira.

Colapinto desanda el GP de México con la certeza de la confirmación inminente en Alpine

La plana mayor de Circular SA posa orgullosa delante del nuevo Koleos, de la gama Esprit Alpine que fue lanzada en Rosario.

La gama Esprit Alpine fue presentada en simultáneo por Circular en Rosario y Franco Colapinto en México

Franco Colapinto lanzó dos libros autobiográficos

De la Fórmula 1 a las letras: Franco Colapinto lanzó dos libros autobiográficos

Ver comentarios

Las más leídas

Aldosivi pedirá la quita de puntos a un rival y podría beneficiar a Newells

Aldosivi pedirá la quita de puntos a un rival y podría beneficiar a Newell's

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros

De cuánto es la multa por no ir a votar en las elecciones legislativas de este domingo

De cuánto es la multa por no ir a votar en las elecciones legislativas de este domingo

Cortaron la autopista a Córdoba por un choque fatal en Cañada de Gómez

Cortaron la autopista a Córdoba por un choque fatal en Cañada de Gómez

Lo último

Franco Colapinto: después de la rebeldía de Austin, un viernes sólido en el Hermanos Rodríguez

Franco Colapinto: después de la rebeldía de Austin, un viernes sólido en el Hermanos Rodríguez

Las tormentas se empiezan a despedir pero llegan temperaturas otoñales

Las tormentas se empiezan a despedir pero llegan temperaturas otoñales

Consultoras miden una pronunciada baja de la actividad económica

Consultoras miden una pronunciada baja de la actividad económica

El aumento de casos de tos convulsa obliga a la vigilancia en Rosario

Es una enfermedad respiratoria muy contagiosa que puede traer severas complicaciones. Ya hubo cuatro muertos en el país. Cuál es la situación local

El aumento de casos de tos convulsa obliga a la vigilancia en Rosario

Por Florencia O’Keeffe

Balacera contra el Heca: incautan celulares y ropa en allanamientos en zona oeste
Policiales

Balacera contra el Heca: incautan celulares y ropa en allanamientos en zona oeste

Funes: tras la paliza en manada en el María Auxiliadora, habrá una manifestación
La Región

Funes: tras la paliza en manada en el María Auxiliadora, habrá una manifestación

Las tormentas se empiezan a despedir pero llegan temperaturas otoñales
La Ciudad

Las tormentas se empiezan a despedir pero llegan temperaturas otoñales

En la previa de las elecciones, el dólar volvió a rozar el techo de la banda
Economía

En la previa de las elecciones, el dólar volvió a rozar el techo de la banda

Quedó preso el inspector municipal que amenazó a un abogado en una audiencia
Policiales

Quedó preso el inspector municipal que amenazó a un abogado en una audiencia

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Aldosivi pedirá la quita de puntos a un rival y podría beneficiar a Newells

Aldosivi pedirá la quita de puntos a un rival y podría beneficiar a Newell's

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros

De cuánto es la multa por no ir a votar en las elecciones legislativas de este domingo

De cuánto es la multa por no ir a votar en las elecciones legislativas de este domingo

Cortaron la autopista a Córdoba por un choque fatal en Cañada de Gómez

Cortaron la autopista a Córdoba por un choque fatal en Cañada de Gómez

Una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa

Una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa

Ovación
Franco Colapinto hizo bien los deberes en el viernes de México, con los Alpine lejos

Por Gustavo Conti
Ovación

Franco Colapinto hizo bien los deberes en el viernes de México, con los Alpine lejos

Franco Colapinto hizo bien los deberes en el viernes de México, con los Alpine lejos

Franco Colapinto hizo bien los deberes en el viernes de México, con los Alpine lejos

Ariel Holan, tras el triunfo de Central: Lo logrado hasta acá lo conseguimos entre todos

Ariel Holan, tras el triunfo de Central: "Lo logrado hasta acá lo conseguimos entre todos"

El uno por uno Canalla: Di María, el más destacado, volvió a ser la llave de la victoria de Central

El uno por uno Canalla: Di María, el más destacado, volvió a ser la llave de la victoria de Central

Policiales
Balacera contra el Heca: incautan celulares y ropa en allanamientos en zona oeste
Policiales

Balacera contra el Heca: incautan celulares y ropa en allanamientos en zona oeste

Quedó preso el inspector municipal que amenazó a un abogado en una audiencia

Quedó preso el inspector municipal que amenazó a un abogado en una audiencia

Caso Paula Perassi: aumentó la recompensa por datos sobre la mujer desaparecida

Caso Paula Perassi: aumentó la recompensa por datos sobre la mujer desaparecida

Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años

Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años

La Ciudad
Las tormentas se empiezan a despedir pero llegan temperaturas otoñales
La Ciudad

Las tormentas se empiezan a despedir pero llegan temperaturas otoñales

El SMN emitió nuevos alertas por tormentas y anticipó cuándo se va la lluvia

El SMN emitió nuevos alertas por tormentas y anticipó cuándo se va la lluvia

El aumento de casos de tos convulsa obliga a la vigilancia en Rosario

El aumento de casos de tos convulsa obliga a la vigilancia en Rosario

Exhibirán una Virgen del Rosario de más de 250 años en la vereda de la renovada Catedral

Exhibirán una Virgen del Rosario de más de 250 años en la vereda de la renovada Catedral

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para las elecciones
Política

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para las elecciones

Milei suspendió su regreso a Buenos Aires y pasó la noche en un hotel de Rosario
Política

Milei suspendió su regreso a Buenos Aires y pasó la noche en un hotel de Rosario

Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años
Policiales

Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros
POLICIALES

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros

El alerta por tormentas en Rosario se extendió tras una madrugada cargada de lluvia
La Ciudad

El alerta por tormentas en Rosario se extendió tras una madrugada cargada de lluvia

Por tercer mes consecutivo caen los permisos para construir en Rosario

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Por tercer mes consecutivo caen los permisos para construir en Rosario

¿Se puede votar con el DNI digital?: cuáles son los documentos válidos
Política

¿Se puede votar con el DNI digital?: cuáles son los documentos válidos

Pablo Javkin apuntó contra La Libertad Avanza porque copian el método del kirchnerismo
Política

Pablo Javkin apuntó contra La Libertad Avanza porque "copian el método" del kirchnerismo

Milei: Rosario está siendo acechada por el comunismo, pero con nuestras reformas florecerá
Política

Milei: "Rosario está siendo acechada por el comunismo, pero con nuestras reformas florecerá"

Acá lo tienen: cómo se originó la paliza que sufrió un alumno en Funes

Por Matías Petisce
La Ciudad

"Acá lo tienen": cómo se originó la paliza que sufrió un alumno en Funes

La Anmat prohibió un suplemento natural por falsos registros sanitarios
Información General

La Anmat prohibió un suplemento natural por falsos registros sanitarios

Fiscalía pide colaboración para detener al acusado de un crimen en zona oeste
POLICIALES

Fiscalía pide colaboración para detener al acusado de un crimen en zona oeste

Ciclo cumplido: se jubila en noviembre el último trolebús de la ex-Semtur

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Ciclo cumplido: se jubila en noviembre el último trolebús de la ex-Semtur

Allanamientos en barrio Tablada con detenidos y secuestro de drogas y armas
Policiales

Allanamientos en barrio Tablada con detenidos y secuestro de drogas y armas

Scaglia y Pullaro, antes de las elecciones: El domingo vamos a romper la grieta
Politica

Scaglia y Pullaro, antes de las elecciones: "El domingo vamos a romper la grieta"

Tepp cerró su campaña: Recorrimos la provincia escuchando a la gente
Política

Tepp cerró su campaña: "Recorrimos la provincia escuchando a la gente"

Amarillo y naranja: Rosario bajo doble alerta por tormentas y lluvias intensas
la ciudad

Amarillo y naranja: Rosario bajo doble alerta por tormentas y lluvias intensas

Sentí vergüenza: el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria
La Ciudad

"Sentí vergüenza": el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

Una hermana de Laucha Ghiselli, barra de Central, denunció a los fiscales que lo investigan

Por Martín Stoianovich

Policiales

Una hermana de Laucha Ghiselli, barra de Central, denunció a los fiscales que lo investigan

Denuncia de Central Córdoba a la Policía de Córdoba por un spot publicitario insólito y estigmatizante
Ovación

Denuncia de Central Córdoba a la Policía de Córdoba por un spot publicitario insólito y estigmatizante