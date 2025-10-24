La Capital | Ovación | Central

Ariel Holan, tras el triunfo de Central: "Lo logrado hasta acá lo conseguimos entre todos"

El entrenador Canalla valoró el compromiso del grupo y la valía del plantel por haber llegado a la Copa Libertadores 2026

Carlos Durhand

Por Carlos Durhand

24 de octubre 2025 · 19:46hs
El técnico de Central

Marcelo Bustamante / La Capital

El técnico de Central, Ariel Holan, saluda a su colega, Facundo Sava.

Central y Sarmiento de Junín completaron el encuentro pendiente de la 7ª fecha, suspendido en su momento por lluvia. Pese a tratarse de solo medio partido, el cruce en el Eva Perón tuvo una enorme carga deportiva y emocional, en la que el Canalla salió victorioso.

Es que el conjunto auriazul, con el gol de Ángel Di María, se aseguró el pase a los octavos del Clausura y es líder de la Zona B con Riestra. También obtuvo un lugar en la Libertadores 2026 y quedó a solo un punto de jugar la finalísima.

Ariel Holan se refirió a estos logros. “Primero quiero destacar que esto lo conseguimos entre todos. Hicimos una primera rueda muy buena pero no empezamos bien el semestre, porque quedamos afuera de la Copa Argentina que era importante para nosotros. Ahí vinieron Fideo (Di María) y Alejo (Véliz) a completar el equipo y volvieron otros chicos que estaban en otros equipos y se sumaron al plantel, como Oviedo o Francesco (Lo Celso), y fuimos construyendo un equipo de a poco. Empezamos de menos a más. Hoy tenemos un buen plantel, con un equipo base que está jugando un poco más, aunque en muchos partidos hemos hecho algunos ajustes. Todavía falta que algunos de los que están en el banco puedan demostrar lo que pueden darle al club”, confió el DT, quien hizo un renglón aparte para la hinchada. “Ni hablar de la gente, que empuja y apoya como loco. Ellos también son un motor enorme, por eso digo que esta campaña es de todos”.

Holan: "Era un partido difícil"

Con respecto al partido frente a Sarmiento, Holan destacó: “Era un partido difícil para cualquier equipo, porque tenían que jugar los dos bloques como si ya estuviesen jugando el partido y cuando te querés acordar ya no hay tiempo. Pero los jugadores tienen todo el mérito de haber tomado conciencia de lo que podíamos hacer, que no es muy diferente a lo que estamos intentando en todos los partidos. La flexibilidad de ellos para hacer pequeños ajustes es lo que más rescato de este partido. Insisto, el gran mérito de todo es de ellos”.

La impresión del arquero de Central

Un jugador importante en este triunfo fue Jorge Broun, quien tuvo apariciones clave y ahogó varias veces el grito de gol del Verde. Tras el mini partido, el arquero expresó: “Lo fundamental fue haber ganado los tres puntos. Fue un partido raro porque fueron tiempos cortos. Por eso intentamos en la semana hacer bloques de veinte minutos como para darnos cuenta más o menos de lo que se podía hacer. El partido fue muy intenso, quizás más que en los partidos normales, porque son solamente 45 minutos en los que tenés que tratar de ganar el partido. Fue duro, pero por suerte pudimos conseguir esta victoria que para nosotros fue clave”.

>> Leer más: El uno por uno Canalla: Di María, el más destacado, volvió a ser la llave de la victoria de Central

Más adelante Fatu, a la hora hablar de las metas, destacó que el ingreso a la Copa Libertadores 2026 “es uno de los objetivos que nos propusimos a principios del año, es un trabajo que venimos haciendo desde enero, donde cada entrenamiento, cada charla, cada esfuerzo que se hizo fue en pos de este escudo y nosotros entregarnos dentro de la cancha. Por suerte las cosas nos salieron bien y ojalá que nos sigan saliendo. Obviamente que este objetivo es importantísimo, pero queremos más”.

Noticias relacionadas
Di María, tendido en el piso tras el penal. Central lo ganó al final.

La acción discutida del final de Di María, que le dio el pasaje a Central a la Libertadores

Ángel Di María, todo corazón, para el gol que le hace cumplir el sueño de jugar Copa Libertadores con Central.

Central se copó en Junín y se aseguró la clasificación a la Libertadores

Jaminton Campaz fue titular en Central ante Sarmiento.

Central le ganó a Sarmiento con gol de penal de Di María y se metió en la Copa Libertadores 2026

La cancha de Sarmiento, de nuevo con mucha agua. Juega Central.

Cómo está el clima en Junín y cómo son los minutos previos al partido con Sarmiento

Ver comentarios

Las más leídas

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros

Aldosivi pedirá la quita de puntos a un rival y podría beneficiar a Newells

Aldosivi pedirá la quita de puntos a un rival y podría beneficiar a Newell's

Cortaron la autopista a Córdoba por un choque fatal en Cañada de Gómez

Cortaron la autopista a Córdoba por un choque fatal en Cañada de Gómez

De cuánto es la multa por no ir a votar en las elecciones legislativas de este domingo

De cuánto es la multa por no ir a votar en las elecciones legislativas de este domingo

Lo último

Netflix: las 3 películas imperdibles para un fin de semana lluvioso

Netflix: las 3 películas imperdibles para un fin de semana lluvioso

Netflix: el caso real detrás de 27 Noches, la película argentina furor en la plataforma

Netflix: el caso real detrás de "27 Noches", la película argentina furor en la plataforma

Balacera al Heca: la Policía secuestró celulares y ropa en tres allanamientos en zona oeste

Balacera al Heca: la Policía secuestró celulares y ropa en tres allanamientos en zona oeste

El aumento de casos de tos convulsa obliga a la vigilancia en Rosario

Es una enfermedad respiratoria muy contagiosa que puede traer severas complicaciones. Ya hubo cuatro muertos en el país. Cuál es la situación local

El aumento de casos de tos convulsa obliga a la vigilancia en Rosario

Por Florencia O’Keeffe

El SMN emitió nuevos alertas por tormentas y anticipó cuándo se va la lluvia
la ciudad

El SMN emitió nuevos alertas por tormentas y anticipó cuándo se va la lluvia

Funes: tras la paliza en manada en el María Auxiliadora, habrá una manifestación
La Región

Funes: tras la paliza en manada en el María Auxiliadora, habrá una manifestación

En la previa de las elecciones, el dólar volvió a rozar el techo de la banda
Economía

En la previa de las elecciones, el dólar volvió a rozar el techo de la banda

Quedó preso el inspector municipal que amenazó a un abogado en una audiencia
Policiales

Quedó preso el inspector municipal que amenazó a un abogado en una audiencia

Ángel Di María se fue insultado por primera vez tras su regreso a Argentina

Por Carlos Durhand
Ovación

Ángel Di María se fue insultado por primera vez tras su regreso a Argentina

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros

Aldosivi pedirá la quita de puntos a un rival y podría beneficiar a Newells

Aldosivi pedirá la quita de puntos a un rival y podría beneficiar a Newell's

Cortaron la autopista a Córdoba por un choque fatal en Cañada de Gómez

Cortaron la autopista a Córdoba por un choque fatal en Cañada de Gómez

De cuánto es la multa por no ir a votar en las elecciones legislativas de este domingo

De cuánto es la multa por no ir a votar en las elecciones legislativas de este domingo

Una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa

Una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa

Ovación
Ariel Holan, tras el triunfo de Central: Lo logrado hasta acá lo conseguimos entre todos

Por Carlos Durhand
Ovación

Ariel Holan, tras el triunfo de Central: "Lo logrado hasta acá lo conseguimos entre todos"

Ariel Holan, tras el triunfo de Central: Lo logrado hasta acá lo conseguimos entre todos

Ariel Holan, tras el triunfo de Central: "Lo logrado hasta acá lo conseguimos entre todos"

El uno por uno Canalla: Di María, el más destacado, volvió a ser la llave de la victoria de Central

El uno por uno Canalla: Di María, el más destacado, volvió a ser la llave de la victoria de Central

Ángel Di María se fue insultado por primera vez tras su regreso a Argentina

Ángel Di María se fue insultado por primera vez tras su regreso a Argentina

Policiales
Balacera al Heca: la Policía secuestró celulares y ropa en tres allanamientos en zona oeste
Policiales

Balacera al Heca: la Policía secuestró celulares y ropa en tres allanamientos en zona oeste

Quedó preso el inspector municipal que amenazó a un abogado en una audiencia

Quedó preso el inspector municipal que amenazó a un abogado en una audiencia

Caso Paula Perassi: aumentó la recompensa por datos sobre la mujer desaparecida

Caso Paula Perassi: aumentó la recompensa por datos sobre la mujer desaparecida

Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años

Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años

La Ciudad
El SMN emitió nuevos alertas por tormentas y anticipó cuándo se va la lluvia
la ciudad

El SMN emitió nuevos alertas por tormentas y anticipó cuándo se va la lluvia

El aumento de casos de tos convulsa obliga a la vigilancia en Rosario

El aumento de casos de tos convulsa obliga a la vigilancia en Rosario

Exhibirán una Virgen del Rosario de más de 250 años en la vereda de la renovada Catedral

Exhibirán una Virgen del Rosario de más de 250 años en la vereda de la renovada Catedral

Bioferia Rosario: reprograman el encuentro por razones climáticas

Bioferia Rosario: reprograman el encuentro por razones climáticas

Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años
Policiales

Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros
POLICIALES

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros

El alerta por tormentas en Rosario se extendió tras una madrugada cargada de lluvia
La Ciudad

El alerta por tormentas en Rosario se extendió tras una madrugada cargada de lluvia

Por tercer mes consecutivo caen los permisos para construir en Rosario

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Por tercer mes consecutivo caen los permisos para construir en Rosario

¿Se puede votar con el DNI digital?: cuáles son los documentos válidos
Política

¿Se puede votar con el DNI digital?: cuáles son los documentos válidos

Pablo Javkin apuntó contra La Libertad Avanza porque copian el método del kirchnerismo
Política

Pablo Javkin apuntó contra La Libertad Avanza porque "copian el método" del kirchnerismo

Milei: Rosario está siendo acechada por el comunismo, pero con nuestras reformas florecerá
Política

Milei: "Rosario está siendo acechada por el comunismo, pero con nuestras reformas florecerá"

Acá lo tienen: cómo se originó la paliza que sufrió un alumno en Funes

Por Matías Petisce
La Ciudad

"Acá lo tienen": cómo se originó la paliza que sufrió un alumno en Funes

La Anmat prohibió un suplemento natural por falsos registros sanitarios
Información General

La Anmat prohibió un suplemento natural por falsos registros sanitarios

Fiscalía pide colaboración para detener al acusado de un crimen en zona oeste
POLICIALES

Fiscalía pide colaboración para detener al acusado de un crimen en zona oeste

Ciclo cumplido: se jubila en noviembre el último trolebús de la ex-Semtur

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Ciclo cumplido: se jubila en noviembre el último trolebús de la ex-Semtur

Allanamientos en barrio Tablada con detenidos y secuestro de drogas y armas
Policiales

Allanamientos en barrio Tablada con detenidos y secuestro de drogas y armas

Scaglia y Pullaro, antes de las elecciones: El domingo vamos a romper la grieta
Politica

Scaglia y Pullaro, antes de las elecciones: "El domingo vamos a romper la grieta"

Tepp cerró su campaña: Recorrimos la provincia escuchando a la gente
Política

Tepp cerró su campaña: "Recorrimos la provincia escuchando a la gente"

Amarillo y naranja: Rosario bajo doble alerta por tormentas y lluvias intensas
la ciudad

Amarillo y naranja: Rosario bajo doble alerta por tormentas y lluvias intensas

Sentí vergüenza: el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria
La Ciudad

"Sentí vergüenza": el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

Una hermana de Laucha Ghiselli, barra de Central, denunció a los fiscales que lo investigan

Por Martín Stoianovich

Policiales

Una hermana de Laucha Ghiselli, barra de Central, denunció a los fiscales que lo investigan

Denuncia de Central Córdoba a la Policía de Córdoba por un spot publicitario insólito y estigmatizante
Ovación

Denuncia de Central Córdoba a la Policía de Córdoba por un spot publicitario insólito y estigmatizante

Colapinto desanda el GP de México con la certeza de la confirmación inminente en Alpine

Por Gustavo Conti
Ovación

Colapinto desanda el GP de México con la certeza de la confirmación inminente en Alpine

Milei en Rosario: los libertarios también recurrieron a colectivos para movilizar militantes
Política

Milei en Rosario: los libertarios también recurrieron a colectivos para movilizar militantes