Ariel Holan, tras el triunfo de Central: "Lo logrado hasta acá lo conseguimos entre todos" El entrenador Canalla valoró el compromiso del grupo y la valía del plantel por haber llegado a la Copa Libertadores 2026 Por Carlos Durhand 24 de octubre 2025 · 19:46hs

Marcelo Bustamante / La Capital El técnico de Central, Ariel Holan, saluda a su colega, Facundo Sava.

Central y Sarmiento de Junín completaron el encuentro pendiente de la 7ª fecha, suspendido en su momento por lluvia. Pese a tratarse de solo medio partido, el cruce en el Eva Perón tuvo una enorme carga deportiva y emocional, en la que el Canalla salió victorioso.

Es que el conjunto auriazul, con el gol de Ángel Di María, se aseguró el pase a los octavos del Clausura y es líder de la Zona B con Riestra. También obtuvo un lugar en la Libertadores 2026 y quedó a solo un punto de jugar la finalísima.

Ariel Holan se refirió a estos logros. “Primero quiero destacar que esto lo conseguimos entre todos. Hicimos una primera rueda muy buena pero no empezamos bien el semestre, porque quedamos afuera de la Copa Argentina que era importante para nosotros. Ahí vinieron Fideo (Di María) y Alejo (Véliz) a completar el equipo y volvieron otros chicos que estaban en otros equipos y se sumaron al plantel, como Oviedo o Francesco (Lo Celso), y fuimos construyendo un equipo de a poco. Empezamos de menos a más. Hoy tenemos un buen plantel, con un equipo base que está jugando un poco más, aunque en muchos partidos hemos hecho algunos ajustes. Todavía falta que algunos de los que están en el banco puedan demostrar lo que pueden darle al club”, confió el DT, quien hizo un renglón aparte para la hinchada. “Ni hablar de la gente, que empuja y apoya como loco. Ellos también son un motor enorme, por eso digo que esta campaña es de todos”.

Holan: "Era un partido difícil" Con respecto al partido frente a Sarmiento, Holan destacó: “Era un partido difícil para cualquier equipo, porque tenían que jugar los dos bloques como si ya estuviesen jugando el partido y cuando te querés acordar ya no hay tiempo. Pero los jugadores tienen todo el mérito de haber tomado conciencia de lo que podíamos hacer, que no es muy diferente a lo que estamos intentando en todos los partidos. La flexibilidad de ellos para hacer pequeños ajustes es lo que más rescato de este partido. Insisto, el gran mérito de todo es de ellos”.

La impresión del arquero de Central Un jugador importante en este triunfo fue Jorge Broun, quien tuvo apariciones clave y ahogó varias veces el grito de gol del Verde. Tras el mini partido, el arquero expresó: “Lo fundamental fue haber ganado los tres puntos. Fue un partido raro porque fueron tiempos cortos. Por eso intentamos en la semana hacer bloques de veinte minutos como para darnos cuenta más o menos de lo que se podía hacer. El partido fue muy intenso, quizás más que en los partidos normales, porque son solamente 45 minutos en los que tenés que tratar de ganar el partido. Fue duro, pero por suerte pudimos conseguir esta victoria que para nosotros fue clave”. >> Leer más: El uno por uno Canalla: Di María, el más destacado, volvió a ser la llave de la victoria de Central Más adelante Fatu, a la hora hablar de las metas, destacó que el ingreso a la Copa Libertadores 2026 “es uno de los objetivos que nos propusimos a principios del año, es un trabajo que venimos haciendo desde enero, donde cada entrenamiento, cada charla, cada esfuerzo que se hizo fue en pos de este escudo y nosotros entregarnos dentro de la cancha. Por suerte las cosas nos salieron bien y ojalá que nos sigan saliendo. Obviamente que este objetivo es importantísimo, pero queremos más”.