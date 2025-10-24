La Capital | La Ciudad | Tormentas

El SMN emitió dos nuevos alertas por tormentas para Rosario y anticipó cuándo deja de llover

Tras un viernes lluvioso, se esperan nuevos eventos para el sábado. La mejoría ya se asoma en el horizonte, pero se viene un marcado descenso de temperatura

24 de octubre 2025 · 20:10hs
Hay vigentes dos alertas por para Rosario

Celina Mutti Lovera / La Capital

Hay vigentes dos alertas por para Rosario, con una mejoría de las condiciones climáticas en el corto plazo.

Rosario tuvo un viernes pasado por agua y los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevén que las lluvias continuarán en el inicio del fin de semana. El organismo emitió dos nuevos alertas por tormentas para la ciudad y la región, pero también ya asoma un horizonte en los reportes que muestran una mejoría en las condiciones climáticas.

El SMN emitió un alerta amarillo por tormentas para la noche de este viernes. En el reporte del pronóstico anticiparon que los departamentos Rosario, Iriondo, Constitución y San Lorenzo serán afectados por lluvias y tormentas, "algunas localmente fuertes". Y sumaron: "Las mismas podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual".

En tanto, para la madrugada del sábado se emitió un alerta naranja, también por tormentas y que va a incidir en los cuatro departamentos mencionados. En ese sentido, desde el SMN indicaron: "El sur de Entre Ríos, sudeste de Santa Fe y este de Buenos Aires serán afectados por tormentas con lluvias intensas, que podrían dar lugar a valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 mm".

Cuándo deja de llover en Rosario

La buena noticia es que luego de los eventos mencionados, el SMN prevé que en la tarde de este sábado deje de llover definitivamente.

Las estimaciones del organismo indican que el cielo estará mayormente nublado, con una temperatura de 22º que descenderá hasta los 17º hacia la noche.

En tanto, se espera una disminución marcada de los registros térmicos en los días siguientes. El domingo habrá condiciones similares al sábado, con una temperatura máxima de 24º pero con una mínima que llegará a 12º. Desde allí hasta mitad de la semana que viene, los termómetros mostrarán cifras otoñales: apenas 17º de máxima el lunes y el martes, con temperaturas mínimas de un dígito el mismo martes y el miércoles.

Recomendaciones ante un alerta amarillo

Ante la emisión de un alerta amarillo por tormentas, desde el SMN lanzaron una serie de recomendaciones:

  • No sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra.
  • Evitar actividades al aire libre.
  • No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
  • Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.
  • Estar atento ante la posible caída de granizo.
  • Informarse por las autoridades y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Recomendaciones ante un alerta naranja

Además, el SMN también tiene una serie de sugerencias ante la emisión de un alerta naranja por tormentas:

  • Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
  • Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.
  • Si se está en medio de un viaje, quedarse en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección.
  • Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
  • Si hay riesgo de que el agua ingrese en una casa, cortar el suministro eléctrico.
  • En caso de verse afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
