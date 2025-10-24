La Capital | Zoom | Imagine Dragons

Imagine Dragons regresó a la Argentina con un imponente espectáculo de pop rock

La banda estadounidense, una de las más convocantes del mundo, hizo bailar a una multitud en el hipódromo de San Isidro con su quinto show en el país

24 de octubre 2025
Imagine Dragons volvió a la Argentina por quinta vez en 15 años.

Imagine Dragons volvió a la Argentina por quinta vez en 15 años.

Imagine Dragons regresó a la Argentina por quinta vez en sus 15 años de trayectoria, con un espectáculo cargado de energía y emoción. La banda estadounidense se presentó en el hipódromo de San Isidro frente a una multitud de fanáticos que reafirmaron su estatus como uno de los grupos más convocantes del pop rock mundial.

El show inició puntual a las 21 con uno de sus hits del disco “Loom”, el más reciente de su repertorio y el cual le da nombre a esta gira internacional. Dan Reynolds, figura y frontman de la banda, salió al escenario envuelto en la bandera argentina para interpretar “Fire in These Hills”, dando un emotivo comienzo al recital que se extendió durante dos horas sin detenciones.

A lo largo del espectáculo, mientras pasaban hitazos como “Thunder”, “Bones”, “Radioactive” y “Demons”, entre otros, el cantante hizo énfasis en su mensaje de paz y amor, especialmente para su público presente que lo ovacionó.

Imagine Dragons (1)
Una multitud se acercó al Hipódromo de San Isidro para ver a Imagine Dragons

Una multitud se acercó al Hipódromo de San Isidro para ver a Imagine Dragons

Este grupo promueve la importancia de la salud mental y la visibilidad de la depresión, por lo que Reynolds fue claro en su mensaje de que quiere a todo su público y que, durante el tiempo que dura el concierto, los fanáticos tienen permitido “sentir lo que quieran”, así sea “felicidad, tristeza, ira o enojo”, ya que ellos se entregan a las emociones.

Los temas del nuevo disco pasaron con especiales introducciones y las pantallas acompañaron con una destacada calidad a lo largo de cada uno de sus hitazos, con una puesta en escena impactante.

El cariño del público argentino a Imagine Dragons

Incluso se vivió un especial momento de conexión con los fanáticos. En sus shows, Reynolds acostumbra a bajar del escenario para entrar en contacto con el público, pero esta vez también se atrevió a subir a tres seguidores que fueron disfrazados de tiburones especialmente para el hit “Sharks”.

Dan bailó y cantó junto a tres fanáticas en el escenario y les dedicó un momento especial para manifestarles su cariño y tomarse una foto, al mismo tiempo que la gente celebraba el gesto del artista.

“Believer” fue el tema que cerró el recital, una de las canciones más populares de la banda, con todo el público activo y cantando a la par de Reynolds, en un sentido momento para la despedida de los fanáticos. Finalmente, la lluvia esperó al cierre del show y llegó a San Isidro apenas unos 20 minutos después del final de Imagine Dragons.

