El tiempo en Rosario: las tormentas se empiezan a despedir pero llegan temperaturas otoñales

Las condiciones climáticas tendrán un cambio rotundo en el inicio del fin de semana: las lluvias se alejan, pero empezará a bajar la temperatura

Las tormentas comenzarán a disiparse desde este sábado a la tarde en Rosario y el tiempo se volverá otoñal en los próximos días.

Las lluvias tienen las horas contadas en Rosario , luego de un viernes pasado por agua y un comienzo de sábado con alerta naranja por tormentas. El tiempo comenzará a mejorar desde la tarde, aunque hay que dejar los abrigos a mano porque se viene un marcado descenso en las temperaturas .

En su pronóstico, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un sábado que inciará con tormentas fuertes , que pasarán a ser aisladas durante la mañana . La temperatura, para las primeras horas de la jornada, se ubicará en torno a los 18º.

Hacia la tarde, se espera que las lluvias empiecen a despedirse de Rosario y la región , cuando el cielo se torne mayormente nublado y los termómetros eleven apenas sus registros hasta llegar a los 22º.

La noche, según la previsión del SMN, llegará con cielo despejado casi en su totalidad y una temperatura de 17º. Desde ese momento, se espera que comience a bajar la temperatura hasta el miércoles inclusive .

Baja la temperatura: cómo estará el tiempo

Se espera una disminución marcada de los registros térmicos desde la madrugada del domingo hasta el miércoles inclusive.

El domingo habrá condiciones similares al sábado, con una temperatura máxima de 24º pero con una mínima que llegará a 12º. Desde allí hasta mitad de la semana que viene, los termómetros mostrarán cifras otoñales: apenas 17º de máxima el lunes y el martes, con temperaturas mínimas de un dígito el mismo martes (8 grados) y el miércoles (9 grados).