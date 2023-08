Wanda Nara confirmó su enfermedad y aseguró: "Me enteré por televisión" Ángel de Brito dijo que la conductora de "Masterchef" aún no habla públicamente porque continúa en shock. 31 de julio 2023 · 22:38hs

El conductor de "LAM", Ángel de Brito, aseguró que Wanda Nara le confirmó el diagnóstico de leucemia que le dieron los médicos tras los últimos estudios, le dijo "quizá pueda contarlo públicamente" cuando supere el shock inicial y aseguró que la noticia llegó a los medios antes de la confirmación de los profesionales: "Me voy a morir y no me lo dicen", afirmó que le decía en esos momentos a su marido, Mauro Icardi.

Si bien Ángel de Brito no dio específicamente el nombre de su dolencia, aseguró que Wanda le confirmó "la enfermedad que está atravesando, claramente, con nombre y apellido", en referencia a lo que dijo en su programa radial Jorge Lanata. El pasado viernes 14 y en medio de múltiples versiones sobre la salud de la conductora de "Masterchef", el periodista sostuvo que Wanda Nara había sido diagnosticada con leucemia.

De Brito aseguró que habló con Wanda en las últimas horas, quien le dijo que está focalizada en el tratamiento, que tiene que volver a Buenos Aires —su hijo Valentín está jugando en las inferiores de River— y que "quizá pueda contar públicamente" sobre su enfermedad cuando supere el shock.

En los mensajes que De Brito recibió, Wanda le contó: “Fue duro porque me enteré por la tele. Nadie me decía, no me confirmaban un diagnóstico".

"En un primer momento entraban enfermeras llorando y me abrazaban. Y yo le decía a Mauro: «Me voy a morir y no me lo dicen»", indicó. Dijo que los resultados de la biopsia habitualmente demoran más de dos semanas. "En mi caso tardó doce días, pero me enteré por televisión", contó, y dijo que los médicos no quisieron confirmárselo hasta no estar completamente seguros y descartar otras enfermedades. Y añadió: "Tenía a todos los nenes llorando mientras todo el mundo hablaba en los medios. Mi familia, destruida: Mauro quería dejar la carrera, Zaira se volvió de sus vacaciones, mi mamá tirada por el piso. Sentí que se caía todo, y me hice fuerte para que sientan todos que estaba bien pero se me desmoronaba todo".