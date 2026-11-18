La artista prestó testimonio en el proceso contra Leandro García Gómez, acusado de ejercer violencia contra ella en octubre de 2025

La integrante de Bandana , Lourdes Fernández, declaró el pasado martes en el juicio contra su ex pareja Leandro García Gómez, quien permanece en prisión preventiva acusado de ejercer violencia de género contra la cantante fines de octubre de 2025.

La artista prestó declaración ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 11 de la Ciudad de Buenos Aires, acompañada por su mamá, Mabel. “Lo que buscamos es paz. Estoy muy triste. Que algo que tiene que ver con el amor termine de esta manera es tristísimo”, aseguró Lourdes a la prensa a la salida.

“Me gustaría felicitar a la Justicia porque fueron muy ágiles. Obviamente, me encantaría también que lo hagan con casos que no sean solamente de gente mediática, sino de mujeres que realmente no la están pasando bien y hombres que tampoco la están pasando bien. No a la violencia. Es lo único que tengo para decir”, agregó.

“Sinceramente, es alguien que yo he querido mucho. Jamás pensé estar en esta situación. Es una pesadilla. Yo trato de aferrarme a los momentos lindos que tuvimos, pero también sucedieron cosas que nos traen hoy acá, a este lugar, que sinceramente, vuelvo a repetir, me parece triste y desgraciado”, sumó la cantante.

El caso contra la expareja de Lourdes

Vale recordar que Fernández no impulsó la denuncia penal contra su ex, sino que la causa avanzó de oficio por impulso fiscal tras un operativo policial en octubre de 2025. La artista no es querellante y tampoco se encuentra representada por un abogado, sino que fue citada como testigo.

Pese a que la artista no instó una acción penal directa, la Cámara del Crimen acreditó que fue víctima de alto riesgo y que los hechos efectivamente ocurrieron. A su vez, la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia reveló en su informe que “se observaron indicio de una percepción subjetiva de riesgo deficitaria, coligada a la naturalización de la violencia”.



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García Gómez, quien se encuentra preso en la cárcel de Ezeiza, se negó a declarar en la primera audiencia y podría recibir una pena de hasta 15 años de prisión de cumplimiento efectivo en el caso de ser hallado culpable.

El acusado fue detenido en su departamento del barrio porteño de Palermo tras mantener secuestrada durante días a Lourdes. La denuncia había sido radicada por la madre de la cantante, luego de varios días sin poder establecer contacto con su hija. Tras varios intentos de allanamientos, la Policía de la Ciudad logró ingresar al departamento y hallaron a Fernández en “estado de vulnerabilidad”, por lo que detuvieron a García Gómez de manera inmediata.

“Por suerte, al lado mío está y estuvo mi familia. Estoy viva, así que valoro cada segundo. Y les agradezco también por estar acá presentes”, cerró la integrante de Bandana.