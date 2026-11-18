El conjunto rojinegro enfrentó en dos ocasiones al Lobo en cruces decisivos: la Copa Centenario 1993 y la Copa de la Superliga 2019

Maxi Rodríguez celebra su gol de penal en el tiempo adicional ante Gimnasaia.

Aníbal Moreno lucha con el Tanque Silva en el partido entre Newell's y Gimnasia por la Copa de la Superliga 2019.

El lunes a las 17, en el estadio Juan Carmelo Zerillo, Newell's tendrá la oportunidad de superar los octavos de final del Clausura frente a un rival que lo venció las dos veces en los que se encontraron por una instancia decisiva: la Copa Centenario 1993 y la Copa de la Superliga 2019.

En la Copa Centenario 1993, hubo clásico rosarino en la primera fase. Ambos decidieron jugar con las reserva y Newell’s eliminó a Central, con triunfos por 2 a 0 en el Coloso y 1 a 0 en el Gigante. La 2ª fase de la ronda de ganadores la jugó contra Gimnasia a partido único, en cancha neutral.

Gimnasia, que terminó arriba de Newell’s en la temporada 1992/1993, tuvo el derecho de elegir estadio y determinó que sea en Estudiantes.

Newell’s, que volvió a jugar con la reserva, perdió ante la primera de Gimnasia por 1 a 0 (gol de Sergio Dopazo). La visita sufrió las rojas de Castagno Suárez, Leo Díaz, Ramos y Soria.

A 3’ del final, Escudero se lesionó y, como la Lepra ya había realizado los dos cambios permitidos, quedó en inferioridad numérica y el partido se suspendió.

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Durante ese encuentro, por la roja a Leo Díaz, el centrodelantero Iván Gabrich pasó al arco y tuvo algunas atajadas increíbles.

Comienzo exitoso en el Boque platense

Más acá en el tiempo, en la Copa de la Superliga 2019, Newell’s debutó en los 16avos de final contra Gimnasia y le ganó en el Bosque por 1 a 0, con el tanto de Maxi Rodríguez en tiempo de descuento, de penal.

Maxi Rodríguez celebra su gol de penal en el tiempo adicional ante Gimnasaia. Sebastián Suárez Meccia

Estaba todo encaminado para que Newell’s cierre la serie en el Coloso. Y mejor no pudo haber empezado. Maxi Rodríguez abrió el marcador y a Gimnasia le expulsaron a Lorenzo Faravelli.

Pero Gimnasia lo revirtió en la segunda etapa con un doblete de Santiago Silva y un gol de Gonzalo Piovi. Venció por 3 a 1.

Este fue el último partido de Héctor Bidoglio como entrenador de la Lepra.