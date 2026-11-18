Las ex parejas y padres de los hijos de las involucradas se refirieron públicamente al escándalo de los útimos días

La China Suárez y Wanda Nara protagonizaron un nuevo y álgido capítulo en la historia de su enfrentamiento . Durante el fin de semana, se dedicaron mensajes picantes en redes que incluyeron insultos y acusaciones cruzadas.

La pelea se desató después de que circulara un video que registraba el enfrentamiento entre Nara, su pareja Martín Migueles, Suárez y Mauro Icardi, a raíz de la negativa del futbolista de dejar ir a su hija mayor, Francesca, con su mamá. En ese registro, también se escucha un cruce fuerte entre ambas mujeres.

Posteriormente, Wanda interpuso en la Justicia una medida cautelar que prohíbe a Icardi acercarse a su hija, en el marco de la denuncia por presuntas lesiones leves contra la menor. Nara habría acudido a buscarla a la casa del futbolista después de que la niña de 11 años le pidiera ayuda por chat, tras una supuesta agresión física de su padre.

Las palabras de Vicuña y Maxi López

En este marco, Benjamín Vicuña y Maxi López, ex parejas y padres de los hijos de las involucradas se refirieron públicamente al escándalo.

“No tengo nada que decir, amigo. ¿Qué querés saber? No tengo nada que ver con eso. Son historias de adultos. A mí solo me involucra con lo que tiene que ver con los niños, pero creo que no nos corresponde a nadie seguir involucrando a menores, así que dejemos esto hasta acá”, aseguró el actor chileno desde su auto a un móvil de América TV.

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Wanda Nara mencionó a Vicuña en la historia de Instagram en la que despotricó contra la China. “La exitosa vendió una casa que compró extorsionando y estafando al chileno. Como no le alcanzó, le pidió al bobo que necesitaba una familia en Turquía, la diferencia de guita para ser propietaria en San Jorge e irse ella a vivir a Turquía a cambio de dinero”, dijo.

Por su parte, Maxi López, afirmó a LAM: “Me mantengo afuera porque, obviamente, eso no es mío. Prefiero mantenerme afuera de toda la situación porque uno se expresa y charla, pero después pasan otras cosas y ya mucho no puedo opinar. Lo que le está pasando a ella con la otra parte, hoy por hoy, mucho no puedo opinar porque tienen que resolverlo ellos”, insistió el ex marido de Wanda.