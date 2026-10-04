Valeria Lynch: "Rosario me dio el espaldarazo para convertirme en artista popular"

Valeria Lynch es de esas artistas que no necesitan introducción. Sus canciones son parte transversal de la cultura argentina, a tal punto que resulta imposible no haber cantando una alguna vez con toda pasión. Su música llegó al fútbol, se versionó en infinitos géneros y atravesó a varias generaciones. Después de 50 años de carrera, Lynch no pierde el entusiasmo de seguir reinventándose.

A mediados de 2026, la cantante estrenó un nuevo show en su primer Movistar Arena, el cual por supuesto agotó. Por estos días se encuentra haciendo su debut en vivo en España. A su regreso, se presentará en Rosario el sábado 28 de noviembre, en la Segunda Seguros Arena (Córdoba y Cafferata). Después seguirá por otras ciudades argentinas y cruzará a Uruguay, antes de culminar en un segundo Movistar en marzo próximo.

Mientras hacía las valijas para viajar a Valencia, Valeria dialogó con La Capital. Su personalidad radiante y su carisma inapelable se transmiten a través del teléfono. A los 74 años, Lynch habla con emoción genuina por todo lo que viene y por el camino recorrido. Se la adivina siempre sonriendo, mientras suelta anécdotas increíbles y frases para titular. Tiene a la vez la exaltación de quien da sus primeros pasos (o más bien de quien no da por sentado lo conseguido) y la sabiduría de quien lleva cinco décadas caminando los escenarios del mundo.

A lo largo del camino, ganó más de 40 premios (entre ellos el Grammy a la Excelencia Musical) y fue destacada por The New York Times como una de las cinco mejores cantantes del mundo. Pero como ella misma dice, Valeria insiste en seguir aprendiendo y creciendo.

En la previa de su visita a Rosario, habló de su vínculo íntimo con la ciudad, de su relación con los artistas jóvenes, sus discos rockeros y sus ganas de volver al teatro musical con “Sunset Boulevard”.

¿Cómo estás viviendo el presente, después de llenar el Movistar y de cara a esta gira con un show nuevo?

Estoy muy contenta, con todas las pilas puestas. Es la primera vez que voy a tocar a España en vivo, así que estoy muy ansiosa. El hecho también de volver a Rosario con un nuevo espectáculo me encanta. Rosario me dio el primer espaldarazo para convertirme en una artista popular. La primera vez que llené un teatro fue el Astengo, así que imaginate el placer que me da siempre volver, porque es como volver a mis comienzos, a mi casa, porque me tratan de esa manera. En noviembre voy a estar presentando este show, que es el mismo del Movistar con algunos cambios por lo espacial. Voy con mi banda de siempre, con mis músicos. Es un show muy lindo y muy visual, para disfrutar. La gente siempre quiere escuchar los clásicos, y acá lo va a hacer porque están absolutamente todos, aggiornados, pero también van a poder apreciar lo nuevo que estamos grabando. Van a ver un showzaso. Sé que hay mucha gente de Rosario que fue al Movistar, pero hay mucha que no tiene la oportunidad así que está muy bueno que los artistas podamos ir a los lugares, y ahí voy a estar.

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Es increíble que sea la primera vez que tocás en España. ¿Por qué sentís que se abrió esta posiblidad ahora?

Qué increíble, ¿no? Creo que es porque hay un momento para todo. A veces uno está muy ansioso, esperando que pase tal o cual cosa. Yo hice toda mi carrera por América, incluyendo Estados Unidos, y dejé un poco de lado Europa. Estuve mucho en Italia, estuve en Francia, y en España nunca se dio la oportunidad. Me encanta que sea ahora, después de tantos años de carrera. Me encanta poder ir a hacer shows en vivo a lugares como Madrid, Málaga, Valencia y Barcelona, que son lugares donde hay tanto público latino y sobre todo mucho público argentino, así que espero que me acompañen. Estoy muy feliz y creo que las cosas se dan en el momento justo. A lo mejor en este momento lo voy a poder disfrutar porque ya no tengo las expectativas de antes. Estoy más tranquila, disfrutando de todo lo que me pasa. Creo que eso está bueno y estoy feliz de poder hacer algo que para mí era impensado hace un año y medio. Espero poder hacer un buen show y cumplir con todo el mundo.

Hablás de las expectativas y las ansiedades que aparecen sobre todo en momentos más iniciales de una carrera. ¿Qué les dirías a los artistas jóvenes en ese sentido?

Les diría a los artistas jóvenes que se lo tomen con calma. Que se preocupen más por desarrollar una vocación que por la fama del momento. Lo digo ahora porque yo pasé por todo eso y no tuve a nadie que me dijera esto. El otro día me encontré con una persona que me contó que estuvo en un show de San Nicolás en el que canté a las seis de la mañana, en un boliche. Eran otras épocas, era muchísimo más joven y tenía muchísimo éxito en ese momento. No pensaba en las consecuencias de andar por la ruta, de correr tanto de un lado para otro. La salud es muy importante. Así que a los jóvenes les digo: calma. Disfruten de lo que tienen y tómenlo con calma porque si hay vocación, hay carrera para rato.

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Un nuevo disco en camino

Decías que hay nuevas canciones en el show que también están grabando. ¿Hay un disco nuevo en camino?

Sí, hay un disco en camino. Pero para mí está buena esta nueva forma de compartir canciones que es subirlas a las plataformas digitales de a una, sin el apuro que te da una multinacional y grabar un disco entero ya. Tenés la tranquilidad de grabar una canción hoy y subirla dentro de quince o veinte días, sin la espada de Damocles que te dice “ya”. Me gusta esa nueva propuesta. Uno de esos temas nuevos, que acabamos de grabar con producción y arreglos de Mariano Martínez, es “Me amas y me dejas”, en homenaje al gran Sandro. Para mí es un golazo, primero porque es un tema recontra conocido de Roberto. Y después porque hicimos una versión bastante diferente a la original. Es uno de los temas que estuvo en el Movistar y que va a estar en el show nuevo. Me gusta mucho porque lo canté con él hace muchos años. Él estaba en el Gran Rex y yo estaba en el Ópera en el mismo momento, y nos cruzamos cada uno al show del otro. Fue una locura pero salió bárbaro. En mi show estaban Aníbal Pachano y Ana Sans, que estaban en su mejor momento, y yo los dejé a ellos bailando y me crucé. Canté “Me amas y me dejas” con Sandro y volví a mi show. La gente nunca se enteró que me había ido. Después se cruzo él y cantamos otra vez. Ese el último tema que grabé y lo pueden encontrar en las plataformas, o venir a verlo en vivo a La Segunda Arena.

En esta instancia de tu carrera, ¿qué priorizar a la hora de elegir nuevas canciones para incorporar al repertorio?

Lo que priorizo es lo que me pasa por la piel cuando escucho una canción. Me doy cuenta enseguida si el tema es para mí y si lo puedo cantar e interpretar sobre todo. Que la historia sea creíble para mí. Que aunque narre algo que no me pasa, parezca que me pasa. No me fijo mucho en los estilos porque creo que fusionarse con distintos estilos es abrir la cabeza y crecer como artista. Uno aprende siempre en esta profesión, siempre. Me considero una artista de riesgo porque siempre busco nuevos proyectos, nuevas formas de comunicarme con la gente mediante la música. Para eso, pasé por muchos estilos en mi carrera. De hecho hace muy poquito grabé dos discos de rock porque tenía muchas ganas de hacerlo y me acompañaron los mejores exponentes de rock nacional e internacional. Eso me nutre mucho y me permite seguir creciendo. Estoy muy de acuerdo con los feat, con encontrar artistas que te puedan acompañar en el riesgo. Ahora estoy de nuevo haciendo balada, porque soy una baladista esencialmente. Pero es una balada más pop, y ese aggiornamento, el hacer la música más actual, se lo debo a Mariano. Le dio un toque diferente en las canciones sin dejar la esencia de la balada que es lo que me caracteriza y lo que me gusta hacer. Mal no me fue con eso (risas). Pero siempre estoy dispuesta a escuchar nuevas cosas y nunca digo de entrada que no. Sigo tomando clases de canto. Para mí es muy importante mantener mis cuerdas activas. Ya estoy grande, pero creo que si uno se preocupa por una, si está bien de salud y puede entrenar, puede descubrir cosas nuevas en la voz. Creo que siempre hay lugar para crecer y que un artista no tiene techo. Yo en vez de decir “no puedo”, primero digo “a ver si puedo”. Esa es la actitud que pongo en cada proyecto que se me presente.

Además de los dos discos de rock que sacaste hace unos años, ¿sentís que algo eminentemente rockero en vos?

Sí, claro, está en un pedacito de mi corazón. Para mí se nota en cada canción que canto. Y en este show no va a faltar un poquito de rock por ahí, un blues. Yo siempre hago un mix en todo sentido, porque sé que tengo un público en el que hay de todo. Están los que me siguen de siempre, los fans a ultranza, y después tengo mucho público joven. A mí me gusta preguntar en los shows quiénes me están viendo por primera vez, y me llevo sorpresas. El Movistar estaba repleto y un 65% levantó la mano, y era toda gente joven. Tengo la fortuna de contar con público joven y eso a mí me encanta. Como dice la Legrand, el público se renueva, y tiene razón. Entonces me gusta que el show tenga algo para todos, algo clásico para el público que me sigue de siempre y algo más moderno para el público nuevo.

Llegar a nuevas generaciones no es algo dado. ¿Por qué sentís que lo lograste?

Qué loco, ¿no? Yo también lo pienso mucho. Creo que se transmite en las familias. Veo que me vienen a ver la abuela, la mamá y la hija. Me encanta que pase eso, porque es una forma de llegar al corazón de generaciones distintas. Está el caso de Angelita Torres, que acaba de grabar “Qué ganas de no verte nunca más”. Me invitó a grabarlo con ella y yo no estaba en ese momento así que no lo pudimos hacer pero me encanta cómo lo canta ella. Euge Quevedo, qué buena cantante es, también me invitó a cantar con ella en el teatro y no pude. También estoy muy en contacto con la gente joven a través de mis escuelas. Hemos formado a un montón de cantantes jóvenes. María Becerra fue alumna nuestra cuando era chica, estuvo mucho tiempo con nosotros. Laurita Esquivel también. El cuarto nochero, Alvarito Teruel, también fue nuestro. Hay muchos chicos jóvenes que han pasado por nuestras escuelas y tuvimos la suerte de ser parte de su formación. Y me encanta cuando la gente joven se interesa por los clásicos. Me gusta mucho lo que hace Milo J con el folklore. O lo que hace Catriel, que es un musicazo, y tiene algo moderno pero también algo muy clásico. Me parece bueno que los artistas que ya somos conocidos le demos paso a todos ellos, además de tenderles una mano y abrirles puertas si podemos. Me encanta compartir experiencia con esas personas.

El teatro musical es una parte importante de tu vida y hace varios años hiciste “Sunset Boulevard”, con el que te fue muy bien. ¿Te gustaría volver?

¡Sí! Te respondo antes de que termines la pregunta. Yo me formé en el teatro musical, haciendo musicales que fueron increíbles. Le daría una nueva oportunidad a “Sunset”, porque para mí fue un antes y un después. Tuve que dividirme entre la música, que sé que me va a salir, y la parte actoral. Tuve la suerte de conocer a Claudio Tolcachir, un director de actores como pocos. La experiencia con él me abrió mucho la cabeza porque me dio la oportunidad de crear un personaje, y ese personaje me dio muchísimas satisfacciones. Gané el premio Hugo, el premio Ace. Estuve veinte años buscando ese personaje, a Norma Desmond. Cuando la vi en Nueva York me quedé a fascinada y cuando volví a Buenos Aires, nadie me daba bola para hacerla. A lo mejor no era mi momento. Veinte años después, me llamaron Gustavo Yankelevich y Lino Patalano y me preguntaron si me animaba a hacerla y por supuesto dije que sí. Me parece que estuvimos poco tiempo y me hubiera gustado seguir. Si hay algún productor que quiera volver a hacerla, me anoto como loca. Para mí fue el musical que más disfruté, y mirá que hice musicales en toda mi carrera. Me ofrecieron hacer otros musicales después y no quise porque siento que dejé la vara muy alta, mi propia vara.

Después de tantos años de carrera, ¿qué te sorprende todavía?

Todo. Me sorprende estar arriba del escenario y ver las caras de la gente. Cada vez que canto una canción como “Mentira” o “Piensa en mí”, que son canciones que canto hace muchos años, veo la cara de la gente y siento que es un estreno. Cada persona tiene una historia de vida diferente, y una historia diferente con cada canción. Me sorprende lo que puedo todavía hacer a esta edad, lo que puedo interpretar. También tengo mi autocrítica, porque cuando tengo algo que no me sale me vuelvo loca hasta que me sale como yo quiero. Soy bien capricorniana. Me sorprende la vida, que me siempre me da la oportunidad de algo nuevo. Y creo que de eso se trata, de seguir soñando y seguir cumpliendo sueños hasta que no me dé más el lomo.