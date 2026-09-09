Se estrena "Revolución de Mayo": el musical rosarino que lleva la historia argentina al escenario

Con más de 40 artistas en escena, la producción de Formarte llega al Teatro La Comedia. Al estilo de "Alberdi, el musical", tendrá música contemporánea y folklore.

Mayo de 1810. Una noticia que llega desde Europa sacude Buenos Aires y desata una carrera contra el tiempo. Mientras crece la presión popular en las calles y en los salones se negocia el poder, una patria que todavía no tiene nombre empieza a encontrar su voz. Dos hermanas quedan enfrentadas por la Revolución : Lola está dispuesta a arriesgarlo todo por una patria libre, mientras que Clara, casada con un comerciante español, deberá elegir entre el hombre que ama y una verdad que ya no puede ignorar. Esa es la premisa de “Revolución de Mayo” , el musical rosarino que se estrena el próximo viernes con más de 40 artistas locales en escena.

La obra llega de la mano de Formarte Producciones , el mismo equipo detrás de "Alberdi, el musical", que tuvo una exitosa temporada en la cartelera porteña y luego se presentó a Rosario. Parte del equipo creativo y de producción de aquella experiencia vuelve a reunirse ahora para abordar un episodio de la historia argentina: la Semana de Mayo de 1810. Darán dos funciones en el Teatro la Comedia, el viernes 11 y 18 de septiembre, a las 21.

Con una propuesta musical que combina ritmos actuales, rap y folklore, la obra busca construir, a lo largo de 120 minutos , un puente entre la historia y el presente. Saavedra, Cisneros, Mariquita Sánchez y otras figuras reales de la Semana de Mayo se cruzan con personajes ficticios en una trama de conspiraciones, alianzas, traiciones y decisiones urgentes.

El libro fue escrito por la rosarina Lucía Jimeno. La dirección coreográfica está a cargo de Soledad Bayot, mientras que Paulo Arlettaz trabaja en las orquestaciones y arreglos musicales. La música y la letra está a cargo al sanjuanino Pablo Flores Torres , creador de Alberdi, quien también está al frente de la dirección musical.

“Estamos creando un universo en el que distintos momentos de la historia coexisten y musicalmente coinciden. Usamos frases similares y eso genera un multiverso de próceres”, explicó Leonardo Pardo, a cargo de la coordinación técnica, durante un junket de prensa, en el que estuvo presente La Capital, donde se adelantaron detalles de lo que se ver el próximo viernes.

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La Semana de Mayo se transforma en teatro musical

“Oid mortales, oid, oid, libertad, libertad”, “Un punto de partida para una nación ser” y “Cabildo abierto ahora habrá” versan algunas de las canciones que integran “Revolución de Mayo”, el musical que tendrá dos únicas funciones en el Teatro La Comedia.

“Siempre me gustó mucho la historia argentina y dije: bueno, me gustaría contarla entera a través de un musical, que es el lenguaje que amo. El primer hecho histórico que quise abarcar fue este porque me pareció que era como la piedra fundacional de nuestra patria”, contó Lucía Jimeno.

Según relató, en sus primeras versiones, la obra estaba protagonizada únicamente por personajes reales. Pero a medida que avanzó en la investigación, Jimeno decidió incorporar personajes de ficción para poder profundizar en sus personalidades sin atribuirles pensamientos a figuras históricas sobre los que no existen certezas. “Busqué hacer como Titanic, que me parece un muy buen ejemplo: un hecho real contado con personajes protagónicos ficticios y reales”, explicó.

Es así como la historia de "Revolución de Mayo", transcurre en el relato de dos hermanas con visiones muy diferentes, durante los once días previos a la Revolución de Mayo y con una cronología precisa. “Se va diciendo la fecha, se van diciendo los sucesos y las cosas, entonces hay también esta sensación de la cronología” detalló Leonardo Pardo.

En ese sentido, Revolución de Mayo continúa una búsqueda que ya había comenzado con Alberdi que consiste en que, a través del formato teatro musical, se puedan acercar personajes y acontecimientos históricos al público con un lenguaje musical contemporáneo.

En ese sentido, las canciones son originales y están compuestas por Pablo Flores Torres, creador y director musical del exitoso musical porteño, cuya propuesta estuvo inspirada en el universo de Hamilton. “Incluso varios leitmotiv y personajes se repiten, y la verdad es que es una fórmula que viene funcionando excelente”, señaló Pardo. Y destacó: “A pesar de que es un musical histórico, tiene música moderna, mezclada con folklore, y eso lo hace mucho más accesible”.

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Historia, identidad y el sueño de llegar a Buenos Aires

Detrás de la puesta en escena también hay un objetivo que excede al espectáculo y al entretenimiento. “Este proyecto es muy distinto a otros que venimos haciendo, en los que el objetivo está puramente en entretener a la gente. Acá hay una función que va mucho más allá: está la cultura, lo patriótico, comunicar la historia y humanizar a la gente que hizo esos hitos de nuestra historia”, explicó Pardo.

La intención, en palabras de su director musical, es que la obra genere “un impacto en la gente y en esta conexión que también nos hace a nosotros como argentinos”. “Tenemos mucho orgullo de lo que somos, de lo que fuimos, de lo que estamos siendo y de lo que vamos a llegar a ser. También queremos disfrutar mucho de eso, reconectar con esas ideas y con esas cosas que logramos”, señaló.

Aunque todavía no hay nada confirmado, otro de los objetivos es poder llevar "Revolución de Mayo" a los grandes escenarios de Buenos Aires. La apuesta se enmarca en un objetivo que Formarte viene trabajando desde hace algunos años en generar un vínculo entre la escena rosarina y la porteña y lograr que las producciones nacidas en Rosario puedan ampliar su recorrido.

“Desde que empezamos a dirigir, hace cuatro años, nuestra idea fue expandir los horizontes. Ya somos una productora que no trabaja solamente con alumnos, sino también con profesionales, y hacemos producciones con otra gente en Buenos Aires”, aclaró.

La posibilidad también está vinculada con la dimensión de los espectáculos que producen. “Lo que nos suele pasar a los rosarinos es que a veces el público nos queda corto para este tamaño de producción. La idea es hacer un par de cosas acá, pero que después se puedan hacer ocho funciones en un lugar donde quizás podamos tener más demanda, y hoy ese lugar es Buenos Aires”, concluyó.

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