Granadero Baigorria: entrenamiento en emergencias en conjunto con la Facultad de Medicina La ciudad se convertirá nuevamente en el escenario de una articulación entre la educación superior y la gestión pública local. Participarán equipos operativos municipales junto a los alumnos de la cátedra Prehospitalaria 19 de noviembre 2026 · 17:23hs

Debido a las características del entrenamiento, durante la mañana del viernes se desplegará un operativo de gran porte en la zona que contemplará: movimiento y circulación de ambulancias, camiones de bomberos y helicópteros.

Con el foco puesto en el compromiso ciudadano, la formación y la prevención como ejes centrales de la gestión, la Municipalidad de Granadero Baigorria acompañará este viernes 20 de noviembre, de 8.30 a 12.30, una jornada de capacitación y respuesta ante emergencias en el Camping Municipal (Lisandro de la Torre 1620). La actividad se desarrollará en conjunto con alumnos de la carrera de medicina de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

De esta manera, la ciudad se convertirá nuevamente en el escenario de una valiosa articulación entre la educación superior y la gestión pública local, donde los equipos operativos municipales participarán junto a los alumnos de la cátedra Prehospitalaria de la Facultad de Ciencias Médicas. Esta iniciativa refleja la apuesta por la preparación continua como herramienta fundamental para resguardar la integridad de los vecinos.

Características del entrenamiento Debido a las características del entrenamiento, durante la mañana del viernes se desplegará un operativo de gran porte en la zona que contemplará: movimiento y circulación de ambulancias, camiones de bomberos y helicópteros. También se realizarán detonaciones y ruidos similares a explosiones (bombas de estruendo).

Desde el municipio se solicita a los vecinos y transeúntes no alarmarse, mantener la calma y evitar acercarse al predio mientras dure la actividad. Se trata de un ejercicio estrictamente planificado cuya finalidad es entrenar a los futuros profesionales y optimizar los protocolos de acción ante situaciones reales de emergencia, priorizando siempre el bienestar de la ciudadanía.