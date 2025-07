Valeria Lois y Lorena Vega llegan a Rosario con "La vida extraordinaria"

Allow once Always allow on this site

Privacy Badger has replaced this Instagram widget

La obra es una creación de la compañía Teatro Futuro, fundada en 2013 por el propio Tenconi Blanco, el músico y compositor Ian Shifres (quien, además, compuso la música original para esta obra y la interpreta en vivo junto a Elena Buchbinder) y la productora Carolina Castro, responsables de al menos diez obras propias y otras tantas colaboraciones. A comienzos de abril, se pudo ver en Rosario “Las cautivas”, otra de sus producciones, también protagonizada por Vega.

“La vida extraordinaria” se estrenó en 2018 en el Teatro Nacional Cervantes y fue construyendo un público en constante crecimiento. Desde entonces, y con la pausa obligada por la pandemia, pasó por varias salas y se consolidó, al igual que otros títulos de Teatro Futuro, como una de esas obras que agotan entradas periódicamente.

“Tiene la pluma de Tenconi. Es un texto que leído ya produce una emoción y una serie de sensaciones muy bellas. Después, creo que hay algo del tono de actuación y de arrojo que solemos tener Lorena y yo, porque en ese sentido hay algo muy parecido en la forma, se arma como un combo que la hace una obra muy atractiva, muy bienvenida. Aparte, desde un lugar de emoción y humor, te lleva a pensar en la muerte, en la vida, en el amor, en la amistad, que básicamente son las cosas en las que uno vive pensando y reflexionando y nos viven atravesando. Entonces, me parece que la obra tiene un tono para hablar de todas esas cosas que hace que la gente la reciba muy bien”, dice Lois en diálogo con La Capital, sobre el atractivo sostenido de la propuesta.

Embed Privacy Badger has replaced this Instagram widget Allow once Always allow on this site

>> Leer más: "Imprenteros": una autobiografía familiar que hace memoria en múltiples lenguaje

La amistad como motor

Aurora y Blanca son de Ushuaia. Aurora es docente, se muda a Buenos Aires, se casa, tiene un hijo, un amante, un marido. Y escribe poesía. Blanca es modista, vive con su madre, su madre se muere, tiene un novio, después otro, después otro, siempre sufre. Y también escribe poesía. “Dos vidas ordinarias. La amistad y la literatura como la aparición de lo extraordinario. Quizás un milagro. Como la vida”, apunta la sinopsis.

En ese sentido, la obra pone a la amistad en general, y a la amistad entre mujeres, como pilar y motor vital primordial.

“Son esos vínculos gracias a los que uno está vivo y cuerdo. Ahora se usa mucho en redes, de manera lógica y real, decir ‘me salvan mis amigas’. Algo que podría parecer una moda o una frase de perogrullo, es lo más real del mundo. Me veo salvada o rescatada de lugares por mis amigas todo el tiempo. Y eso es un signo de estar bien. Si uno se pone en manos de las amigas es porque está bien. El problema es cuando uno no puede hacer eso, no puede contar, no puede compartir, ahí hay una alarma. Las amigas son el termómetro de cómo estamos”, comparte Lois.

Y cuando Valeria habla de la importancia de la amistad, enseguida habla de Lorena, y no necesariamente porque sea su partenaire en esta obra en particular. “Creo que eso que pasa con Aurora y Blanca con la poesía podríamos trasladarlo a lo que nos ocurre con Lore con la actuación, que es un lugar donde uno se sana, se cura, se quita la oscuridad. Bajando a palabra lo que les pasa, sobreviven y se conectan, entre ellas y con cada una”, detalla la actriz.

image (29)

>> Leer más: La Comedia estrena "Pintando a Berni", una obra de teatro para toda la familia

Lois y Vega son dos históricas trabajadoras del teatro, estandartes del oficio escénico, pero también son amigas hace mucho tiempo. El vínculo que las une es de esas intimidades profundas que cuesta explicar con palabras, aunque hacen el ejercicio en el escenario a través de Aurora y Blanca, y del texto de Tenconi.

“Con Lore tenemos un vínculo familiar. Ahora tenemos mucha agenda juntas, pero no somos amigas de juntarnos para ir al cine. Somos unas amigas que estamos para cosas muy profundas. Somos como una especie de persona permanente en la vida de la otra. Eso ahora está muy atravesado por el trabajo, porque ‘La vida extraordinaria’ hace ocho años que nos mantiene muy juntas, y ahora está ‘Precoz’ también”, esboza Valeria, con la certeza de que no hay descripción que haga justicia a la forma en que se acompañan.

Tres obras con Valeria Lois

Además de actuar juntas en la obra que llega a La Comedia el fin de semana próximo, Vega dirige “Precoz”, la obra basada en la novela de Ariana Harwicz que Lois protagoniza junto a Tomás Wicz. Otra propuesta que hace rato cosecha elogios y que se podrá ver también en la sala municipal el 23 de agosto.

En el medio, como si fuera poco y para completar una suerte de trilogía Lois en la ciudad, el 1º de agosto se presenta “La mujer puerca” en el CEC. Desde su estreno, en 2012, este unipersonal se convirtió en una suerte de diamante en bruto del off porteño.

Embed Privacy Badger has replaced this Instagram widget Allow once Always allow on this site

>> Leer más: "Flota", la premiada obra teatral santafesina sobre la inundación del 2003

“Son tres obras distintas y cada una tiene su propio peso. Cada una me da algo, y le da al público algo distinto y propio”, detalla la actriz. “Es un monólogo de 45 minutos en el que uno engancha con un personaje que no podría calificar. Siempre digo que la puerca es un personaje que te encontrás arriba de un bondi o en la guardia de un hospital y no podés creer lo que estás escuchando”, dice sobre “La mujer puerca”.

“‘Precoz’ es una road movie, un viaje real que nos pegamos con Wicz. Es una postal de una realidad de una madre y un hijo que me parece que hace bien verla porque saca todo prejuicio de cómo puede ser un vínculo así. Trabaja sobre dos personas que están juntas, que conviven y que son encantadoras y siniestras al mismo tiempo. Y con la dirección de Lorena, quien hizo un trabajo increíble con nosotros”, suma sobre el otro proyecto.

Otra cosa que tienen en común Lois y Vega es que recientemente las dos encarnaron roles de alta visibilidad en comedias argentinas muy exitosas en Netflix: Valeria es la ministra en “División Palermo” y Lorena es la psicóloga de “Envidiosa”. A través de sus performances siempre destacadas, generaron un interés que excede la pantalla y lleva gente al teatro.

Embed Privacy Badger has replaced this Instagram widget Allow once Always allow on this site

“No tengo dudas que proyectos como estos hacen mucho la diferencia, porque te ponen en un lugar de exposición alta. Y lo que sí veo es que la gente que se acerca desde esos lugares al teatro sale muy satisfecha, muy contenta. Es un público empático con la convención del teatro, es buen espectador. Para mí es una ganancia total. Es muy lindo ver la sala llena. En medio de una crisis tan grande, hay algo de la exposición que hace que las salas estén llenas o con mucha gente. Y eso está buenísimo y hay que celebrarlo”, apunta.

Finalmente, y después de muchos años de carrera, Lois destaca cierto entusiasmo y asombro intactos en su vínculo con el oficio. “Hay algo de lo que me hizo ser actriz, el deseo de arrojo del que hablé al comienzo, y estar feliz con eso, que sigue estando presente en cada función, en cada día de rodaje, en cada cosa. Que pasarla bien con los otros sea una parte muy fundamental del trabajo. Me sigue sorprendiendo que ese deseo o ese objetivo sea el primordial”, cierra.