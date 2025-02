Valentino Merlo regresa a su ciudad: "Rosario es mi lugar, me siento feliz"

"Es increíble, estoy muy contento. Disfruto cada paso acá en Rosario, desde largar la venta de entradas a hacer un saludo, o anunciarle a la gente que voy a hacer un Anfiteatro”, comparte. Nada lo llena más de satisfacción que el reconocimiento de su público local. “Poder disfrutar acá en Rosario con el público que me gusta, tantas ansias tenía de venir, me pone re contento”, afirma.

En el anticipo de su regreso a casa, Valentino publicó un posteo en Instagram desde las Piletas del Saladillo. En la foto el joven rosarino se encuentra frente a un mural recién pintado con su cara. “Gracias, Rosario, por recibirme así”, versa en la descripción.



“Rosario es mi lugar. Sinceramente, aunque esté en Buenos Aires porque estoy trabajando allá, siempre que vengo a Rosario lo aprovecho a full.Me encanta, me siento diferente. Llego acá, paso por el City Center y ya me siento feliz”, comenta el cantante de "Hoy", lleno de alegría.

Valentino Merlo y los sueños por cumplir

A lo largo de su breve pero intensa carrera, Valentino cantó en algunos de los escenarios más aclamados del país. En el último año participó del Festival de Folklore y Doma Jesús María, y en la Fiesta de Confluencia, donde llevó a cabo un show ante 250.000 personas que, según el joven rosarino, “marcó un antes y un después" en su carrera. "Públicos nuevos, públicos que faltan y públicos a los que vamos a volver", reflexiona.

El camino de Valentino recién comienza y todavía tiene mucho recorrido por delante. ¿Una de sus metas? Llenar un Movistar Arena. “Estamos cerca, vamos a seguir en el Gran Rex. Pero un Movistar Arena siento que sería un sueño. Y otro sueño es llenar estadios”, plantea. El joven rosarino ya tiene su primera fecha de presentación en el emblemático Gran Rex de Buenos Aires: el 15 de marzo se subirá al mítico escenario ubicado en avenida Corrientes que cuenta con una capacidad para 3.262 espectadores.

Luego de lanzar éxitos con artistas de la talla de Luck Ra, Coti y La K'onga, Valentino sigue cumpliendo sueños y confiesa que tiene una colaboración muy especial que está por salir. "Ya está grabada, falta hacer el video y quiero contárselas ya, pero no puedo. Es una colaboración soñada y estoy muy contento por hacerla con ese artista tan querido", dice, aunque no revela el nombre. A la hora de confesar más sueños, confiesa: “Si hay que apuntar bien alto, me gustaría colaborar con Marc Anthony. Canta como dolido, como más romántico. Me encanta, lo estoy escuchando mucho”.

A pesar de su rápido camino hacia la fama y de estar rodeado de grandes figuras en tan poco tiempo, el adolescente nunca deja de lado sus raíces. Al recordar a ese joven que cantaba en las piletas del Saladillo, comenta: "Le diría a ese Valentino que confíe más en sí mismo. Le diría que muchas cosas muy piolas y muy grandes vienen por delante. Porque los sueños sí se hacen realidad, no caen de arriba pero todo sucede”.

Si bien hoy la música es su pasión, tampoco olvida sus primeros amores. "Arranqué con el teatro", recuerda. Incluso comenta que no es algo que descarte en el futuro: "Quiero volver al teatro, quiero hacer una obra. Me encanta todo eso”, sostiene.

Antes de finalizar la entrevista con La Capital, Valentino les deja un mensaje contundente a todos los jóvenes que como él tienen el sueño de convertirse en cantantes, "En este entorno hay mucha gente que se aprovecha de tu disfrute con tu familia, de tu trabajo y todos te ven como un negocio”, advierte. Para él lo importante y esencial es enfocarse en disfrutar y apoyarse en su familia. “Nadie te va a querer como tu familia, nadie te va aconsejar como una familia, nadie te va a hacer la comida como tu abuela”, remarca. En su carrera, su familia juega un papel fundamental. "Es como estar en un viaje de egresados", comenta entre risas.

Este sábado, Valentino dará uno de sus shows más esperados en el Anfiteatro Humberto de Nito de Rosario frente a 3000 espectadores. La ansiedad y los nervios son inevitables en esta fecha tan importante para él, pero también disfruta la anticipación. “Estoy muy ansioso por este fin de semana tan esperado de poder dar el show a la gente”, finaliza.