Usted Señálemelo, un regreso recargado

“Estábamos super ansiosos de poder tocar canciones nuevas desde que volvimos, y el reencuentro con la gente fue hermoso, como si no hubiera pasado el tiempo”, dice Cocó Orozco en diálogo con La Capital, y usa la frase exacta. “En esta gira también nos llevamos la sorpresa de llegar a lugares nuevos, o volver a algunos donde no íbamos hace mucho en Latinoamérica”, sumó el guitarrista.

Sobre su paso por el icónico Lollapalooza original, agregó: “Siempre tuvimos el sueño de tocar en un lugar así. Primero por lo que generó la cultura, la música de allá en nosotros. Y fue increíble ver el festival desde adentro, estar con la gente. La ciudad de Chicago también es muy loca, con una vibra super linda. Fue sin dudas cumplir un sueño”.

Y si en el plano de las oportunidades y el público todo sigue igual de bien para Usted Señálemelo, en la dimensión sonora las cosas están aún mejor. En ese sentido, “Tripolar” evidencia sin dudas la madurez de la banda y la búsqueda profunda de la identidad que maceraron por separado durante la pausa. Después de “II”, el disco que en 2017 acompañó el momento de coronación de la banda, el nuevo trabajo da cuentas del camino recorrido y afirma la solidez del proyecto.

“Los discos para nosotros son fotos del momento. Si hiciéramos el disco hoy, sería muy distinto seguramente. Como tardamos tanto tiempo en sacarlo, es como un rejunte de etapas pero refleja quienes fuimos sobre todo en el momento de grabación, hace un año aproximadamente, y el contexto en el que estábamos durante la composición, enfocada un poco en la pandemia todavía”, elaboró Cocó sobre el álbum que se lanzó a finales del pasado mayo.

“Tripolar” son trece canciones de alto contenido pop, pero que afianzan la voluntad siempre presente de la banda de trascender las convenciones de los géneros con apariciones funky, soul y rockeras. Para este álbum, los Usted Señálemelo apelaron no sólo a sus propias convicciones y trayectorias como artistas, sino que convocaron a un dream team de colaboradores para darle incluso mayor suntuosidad a la propuesta. Como productores, llamaron a dos eminencias como Rafa Arcaute (Luis Alberto Spinetta, Babasónicos, Illya Kuryaki and the Valderramas) y Nico Cotton (WOS, Conociendo Rusia, Cazzu, Nicki Nicole).

“Generamos una gran relación con ellos, que son dos personas muy grosas y muy importantes para la industria de la música. La verdad que son increíbles, aprendimos mucho, y pudieron embellecer mucho el disco. También nos permitieron mejorar tiempos, porque nosotros somos muy meticulosos y cuando elegís confiar en alguien está bueno porque te ayuda a cerrar procesos”, elaboró Cocó en este sentido. “El hecho de que tuvieran recorridos distintos es algo que también buscábamos y nos encontramos en punto muy buenos con ellos”, agregó el músico.

La influencia de Arcaute, de larga relación con la banda, se expresa también en la participación de leyendas como Guillermo Vadalá, que hizo sonar el bajo en diez temas, Claudio Cardone, que suma unas teclas inconfundibles en temas como “Las flores sangran” y “Cabo”, y hasta Gustavo Santaolalla, que aportó el sonido de su steel guitar en “La verdad”.

El tercer disco de un trío que se llama “Tripolar” no esconde su referencia al número tres, a esa triangulación entre polos distintos donde aparece algo nuevo y armonioso. La propia portada (diseñada por Roy García, quien colaboró con artistas como Soda Stereo y Babasónicos) muestra a tres osos polares diferentes, o al mismo con distintos gestos y actitudes. Las personalidades, recorridos afectivos e inquietudes musicales de los miembros de Usted Señalemelo convergen en un sonido y una estética integradas.



“Nosotros estábamos flasheando un poco con esta ley natural de las polaridades y como hay cosas distintas que se pueden encontrar y generar un equilibrio en algo nuevo. En este caso, sería un disco. Nosotros compartimos música pero también escuchamos cosas distintas y nos gusta la idea de crear algo donde todo eso se encuentre”, compartió Cocó sobre este punto.

“En el momento de composición, quizás se notan esas particularidades de cada uno. Y es muy lindo encontrarse con ese otro punto de vista ante lo que hace uno, y confiar en eso, después de tantos años. Pero creo que también como los tres componemos y nos metemos en todas las canciones, eso más individual después se vuelve difuso y termina siendo una sola obra, donde no se sienten esos vórtices”, reflexionó el guitarrista.

Finalmente, Orozco habló de su regreso a Rosario después de largo tiempo. “Hace muchos años que no vamos para allá y tenemos muchas ganas de volver. Rosario siempre nos recibió extremadamente bien. Y es una ciudad que siempre nos hace mucha ilusión visitar y poder encontrarnos con el público”, cerró Cocó. Efectivamente, el show del viernes 8 en la Sala de las Artes se agotó en poco tiempo y promete ser el contexto ideal para el esperado reencuentro entre el trío mendocino y el público.