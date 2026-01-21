UNR Editora y la Editorial Municipal preparan sus novedades para 2026

La Editorial Municipal de Rosario (EMR) y UNR Editora (de la Universidad Nacional de Rosario) son dos de los sellos de gestión pública que hace décadas se dedican a poner en valor la producción cultural de la ciudad y la región. Como cualquier editorial, para 2026 cuentan con una lista de novedades que se irán publicando a lo largo del año. Además de la continuidad de sus múltiples colecciones, habrá coproducciones, rescates y rarezas.

“Está por salir de imprenta ‘Vendo’, de Agustín Moreno, el libro ganador del Concurso de Fotografía 2025. Es el noveno título de esa colección que empezó en 2012, tuvo una pausa en la pandemia y reiniciamos el año pasado”, contó a La Capital el director de la EMR, Oscar Taborda. El volumen “es un trabajo de apropiación y edición de imágenes” publicadas en mercados virtuales por usuarios rosarinos.

En la ya tradicional Colección Naranja de crónicas de la región se publicará “La roca negra del Carcarañá”, de Ernesto Inouye. “Ernesto nació en Carcarañá y se crió en el predio del Molino Juan Semino. Es una crónica sobre ese molino y también sobre sobre la roca negra, una historia de ciencia ficción”, adelantó Taborda.

“La roca negra del Carcarañá” es originalmente una historieta mexicana de 1985 realizada en base a una noticia publicada por el diario La Capital en 1877, que relataba el hallazgo, en la localidad vecina, de una suerte de meteorito hueco con un humanoide adentro. En 2025, fue reeditada por el sello Omachi, con Inouye como editor. El libro que lanzará EMR “cuenta un poco el proceso de la reedición local de esa historieta, mechado con su experiencia de vida de la región”.

Poesía, memoria y hallazgos

La poesía tendrá al menos tres grandes títulos en 2026. Uno será una selección de poemas de Alfonsina Storni, que incluye todos los que escribió desde y sobre Rosario. Vale recordar que la escritora vivió en la ciudad durante aproximadamente una década, a comienzos del siglo XX. El otro será la poesía completa de Concepción “Pochi” Bertone, como parte de la colección de rescate de autores locales. El tercero se editará en conjunto con UNR Editora y con la editorial Serapis y se trata de la poesía reunida y textos programáticos de Héctor Piccoli.

“Con motivo de los 50 años del Golpe de Estado, estamos trabajando junto al Museo de la Memoria. La idea es hacer una edición especial de los relatos que ellos publicaron con unas 30 historias de vida de desaparecidos. Eso está en exhibición en el museo y queremos hacer una tirada corta de ejemplares para difusión, porque nos parecía importante que circule en otros ámbitos también”, indicó Taborda.

Otra novedad será “una colección heterogénea de plaquetas” de impresión artesanal, integrada, por ejemplo, por “un texto de Nicolás Rosa de 1967/68 sobre arte”, un cuento de Mario Levrero que salió en El Lagrimal Trifurca (emblemática revista de vanguardia literaria y poética rosarina) y “una traducción y un ensayo de Daniel Antuna sobre textos de Calímaco”.





Para los interesados en el “gore argentino contemporáneo”, popularizado literariamente en la obra de “Mariana Enríquez, Samantha Schweblin, o Luciano Lamberti”, se publicará de modo póstumo un ensayo sobre el tema escrito por Juan Pablo Dabove, fallecido en 2025.

Como si fuera poco, la EMR editará un volumen iconográfico sobre el arroyo Ludueña, alimentado en gran parte por fotografías tomadas por el propio Wladimir Mikielievich. El material fue encontrado entre los más de veinte volúmenes de archivo iconográfico que eran parte del inmenso “arcón” de material que dejó el gran historiador de la ciudad. “Parece ser que era vecino del arroyo, donde estaba el Puente de Arroyito. Tenía fotos muy lindas de antes de que el arroyo fuese entubado, también del proceso de entubamiento”, contó Taborda.

Además, la editorial retomará una colección de traducciones que comenzó en 2023 con la publicación de los “Cuatro Cuartetos” de T.S. Eliot, traducidos por Arturo Fruttero en 1949. Esta vez, se trata de otro gran hallazgo que da cuenta de esfuerzos de traducción de relevancia histórica realizados en la ciudad.

“Encontramos un cuento de Philip Dick que tradujo un tal Julio Echeverría en 1953. Es la primera traducción de Dick al castellano. Es un cuento que editó una revista rosarina de ciencia ficción, la cual tuvo sólo dos números. En el primer número, está esta traducción, que se publicó con una diferencia de meses de la publicación original estadounidense. Nos pareció una super rareza”, compartió Oscar.

“El libro sería no sólo la traducción sino también una semblanza de Echeverría y de lo que hizo. Era un outsider de la escena literaria de la ciudad, era escribano y se embarcó en esa tarea. Tuvo el ojo para elegir a Dick. Es un cuento largo o una novela corta, del Dick de los comienzos, previo a sus novelas más famosas”, sumó.

Finalmente, en los próximos meses la EMR abrirá la convocatoria para un nuevo concurso de historieta. “En paralelo al trabajo de publicación, la editorial sigue al frente de la librería municipal, donde se harán presentaciones de libros y eventos, alojando a otras editoriales de la ciudad”, cerró Taborda.

La UNR Editora y la lectura como apuesta política

“Continuamos con el trabajo de poner en valor la producción cultural de la ciudad, lo que representa no solo un compromiso de la Universidad Nacional de Rosario sino también un posicionamiento político con la sociedad, con una idea de identidad y de cultura. Las colecciones, que seguiremos desarrollando junto a curadores que son eminencias en el ámbito académico y en gran medida referentes indiscutidos en el ámbito cultural, son propuestas de lecturas”, afirmó por su parte Nicolás Manzi, director de UNR Editora.

“Creemos en que lo verdaderamente importante es la actividad de la lectura. El mundo está atravesando un momento impensado, inesperado, comienzan a dominar otras lógicas para las que nuestras generaciones no tuvieron experiencia ni referencia: la disputa por el poder, la guerra global, la violencia extrema, y lo que eso trae aparejado que son las crisis económicas, el hambre y la necesidad del ser humano de volver a construir el mundo, volver a idear y ordenar el espacio a habitar. La práctica de la lectura es crucial en esta época, es la única garantía que tenemos para que de todo este horror pueda surgir algo mejor. Promover esa actividad y, en ese sentido, proponer los valores de la tolerancia, la convivencia, el amor, la reunión, es lo que nos importa”, agregó.

Con esa convicción como bandera, preparan novedades para 2026. En febrero, se publicará un libro que Manzi calificó como “muy valioso” para el sello. “Se trata de una traducción de un autor brasileño llamado Osman Lins (quien falleció en 1978), que fue muy importante en su momento en Brasil aunque desconocido en la Argentina. El libro se titula ‘Carta a un escritor desconocido’ y es una recopilación de artículos que publicó en diferentes periódicos de su país con temáticas referidas al trabajo de la escritura”, detalló el editor.

En la colección Confingere, que se dedica a la literatura de Rosario, están preparando un libro de Agustín González, “de próxima aparición”, y para el resto de 2026 habrá títulos de Marcelo Britos, Meli Navas y Jorge Barquero. En esa misma colección, en 2025 se publicaron "La noche en plena tarde" de Pablo Colacrai, "Un gesto simple" de Karla Marrufo, "Perversidad" de Marcos Mizzi y "Molinari baila" de Beatriz Vignoli.

También habrá un volumen recopilatorio de poesía de Rocío Muñoz Vergara.

“En nuestras colecciones de producción académica son muchos títulos en preparación, de los que daremos cuenta en los próximos meses”, cerró Nicolás.