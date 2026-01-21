La Capital | Zoom | UNR

UNR Editora y la Editorial Municipal preparan sus novedades para 2026

Los dos sellos locales adelantan libros de poesía, fotografía, ensayo y traducciones, que incluyen coproducciones, rescates y rarezas

Morena Pardo

Por Morena Pardo

21 de enero 2026 · 06:30hs
Los directores de la Editorial Municipal y UNR Editora adelantan las novedades de ambos sellos para 2026.

Los directores de la Editorial Municipal y UNR Editora adelantan las novedades de ambos sellos para 2026.

La Editorial Municipal de Rosario (EMR) y UNR Editora (de la Universidad Nacional de Rosario) son dos de los sellos de gestión pública que hace décadas se dedican a poner en valor la producción cultural de la ciudad y la región. Como cualquier editorial, para 2026 cuentan con una lista de novedades que se irán publicando a lo largo del año. Además de la continuidad de sus múltiples colecciones, habrá coproducciones, rescates y rarezas.

“Está por salir de imprenta ‘Vendo’, de Agustín Moreno, el libro ganador del Concurso de Fotografía 2025. Es el noveno título de esa colección que empezó en 2012, tuvo una pausa en la pandemia y reiniciamos el año pasado”, contó a La Capital el director de la EMR, Oscar Taborda. El volumen “es un trabajo de apropiación y edición de imágenes” publicadas en mercados virtuales por usuarios rosarinos.

En la ya tradicional Colección Naranja de crónicas de la región se publicará “La roca negra del Carcarañá”, de Ernesto Inouye. “Ernesto nació en Carcarañá y se crió en el predio del Molino Juan Semino. Es una crónica sobre ese molino y también sobre sobre la roca negra, una historia de ciencia ficción”, adelantó Taborda.

>> Leer más: Qué leer en 2026: novedades editoriales argentinas para todos los gustos

“La roca negra del Carcarañá” es originalmente una historieta mexicana de 1985 realizada en base a una noticia publicada por el diario La Capital en 1877, que relataba el hallazgo, en la localidad vecina, de una suerte de meteorito hueco con un humanoide adentro. En 2025, fue reeditada por el sello Omachi, con Inouye como editor. El libro que lanzará EMR “cuenta un poco el proceso de la reedición local de esa historieta, mechado con su experiencia de vida de la región”.

Poesía, memoria y hallazgos

La poesía tendrá al menos tres grandes títulos en 2026. Uno será una selección de poemas de Alfonsina Storni, que incluye todos los que escribió desde y sobre Rosario. Vale recordar que la escritora vivió en la ciudad durante aproximadamente una década, a comienzos del siglo XX. El otro será la poesía completa de Concepción “Pochi” Bertone, como parte de la colección de rescate de autores locales. El tercero se editará en conjunto con UNR Editora y con la editorial Serapis y se trata de la poesía reunida y textos programáticos de Héctor Piccoli.

“Con motivo de los 50 años del Golpe de Estado, estamos trabajando junto al Museo de la Memoria. La idea es hacer una edición especial de los relatos que ellos publicaron con unas 30 historias de vida de desaparecidos. Eso está en exhibición en el museo y queremos hacer una tirada corta de ejemplares para difusión, porque nos parecía importante que circule en otros ámbitos también”, indicó Taborda.

Otra novedad será “una colección heterogénea de plaquetas” de impresión artesanal, integrada, por ejemplo, por “un texto de Nicolás Rosa de 1967/68 sobre arte”, un cuento de Mario Levrero que salió en El Lagrimal Trifurca (emblemática revista de vanguardia literaria y poética rosarina) y “una traducción y un ensayo de Daniel Antuna sobre textos de Calímaco”.

image - 2026-01-20T151731.969

>> Leer más: Cultura pública en verano: la agenda de teatro, cine, museos y música

Para los interesados en el “gore argentino contemporáneo”, popularizado literariamente en la obra de “Mariana Enríquez, Samantha Schweblin, o Luciano Lamberti”, se publicará de modo póstumo un ensayo sobre el tema escrito por Juan Pablo Dabove, fallecido en 2025.

Como si fuera poco, la EMR editará un volumen iconográfico sobre el arroyo Ludueña, alimentado en gran parte por fotografías tomadas por el propio Wladimir Mikielievich. El material fue encontrado entre los más de veinte volúmenes de archivo iconográfico que eran parte del inmenso “arcón” de material que dejó el gran historiador de la ciudad. “Parece ser que era vecino del arroyo, donde estaba el Puente de Arroyito. Tenía fotos muy lindas de antes de que el arroyo fuese entubado, también del proceso de entubamiento”, contó Taborda.

Además, la editorial retomará una colección de traducciones que comenzó en 2023 con la publicación de los “Cuatro Cuartetos” de T.S. Eliot, traducidos por Arturo Fruttero en 1949. Esta vez, se trata de otro gran hallazgo que da cuenta de esfuerzos de traducción de relevancia histórica realizados en la ciudad.

“Encontramos un cuento de Philip Dick que tradujo un tal Julio Echeverría en 1953. Es la primera traducción de Dick al castellano. Es un cuento que editó una revista rosarina de ciencia ficción, la cual tuvo sólo dos números. En el primer número, está esta traducción, que se publicó con una diferencia de meses de la publicación original estadounidense. Nos pareció una super rareza”, compartió Oscar.

“El libro sería no sólo la traducción sino también una semblanza de Echeverría y de lo que hizo. Era un outsider de la escena literaria de la ciudad, era escribano y se embarcó en esa tarea. Tuvo el ojo para elegir a Dick. Es un cuento largo o una novela corta, del Dick de los comienzos, previo a sus novelas más famosas”, sumó.

Finalmente, en los próximos meses la EMR abrirá la convocatoria para un nuevo concurso de historieta. “En paralelo al trabajo de publicación, la editorial sigue al frente de la librería municipal, donde se harán presentaciones de libros y eventos, alojando a otras editoriales de la ciudad”, cerró Taborda.

img_6676jpg

>> Leer más: Becas, comedores y residencias: la UNR fue la universidad que más invirtió en bienestar estudiantil

La UNR Editora y la lectura como apuesta política

“Continuamos con el trabajo de poner en valor la producción cultural de la ciudad, lo que representa no solo un compromiso de la Universidad Nacional de Rosario sino también un posicionamiento político con la sociedad, con una idea de identidad y de cultura. Las colecciones, que seguiremos desarrollando junto a curadores que son eminencias en el ámbito académico y en gran medida referentes indiscutidos en el ámbito cultural, son propuestas de lecturas”, afirmó por su parte Nicolás Manzi, director de UNR Editora.

“Creemos en que lo verdaderamente importante es la actividad de la lectura. El mundo está atravesando un momento impensado, inesperado, comienzan a dominar otras lógicas para las que nuestras generaciones no tuvieron experiencia ni referencia: la disputa por el poder, la guerra global, la violencia extrema, y lo que eso trae aparejado que son las crisis económicas, el hambre y la necesidad del ser humano de volver a construir el mundo, volver a idear y ordenar el espacio a habitar. La práctica de la lectura es crucial en esta época, es la única garantía que tenemos para que de todo este horror pueda surgir algo mejor. Promover esa actividad y, en ese sentido, proponer los valores de la tolerancia, la convivencia, el amor, la reunión, es lo que nos importa”, agregó.

Con esa convicción como bandera, preparan novedades para 2026. En febrero, se publicará un libro que Manzi calificó como “muy valioso” para el sello. “Se trata de una traducción de un autor brasileño llamado Osman Lins (quien falleció en 1978), que fue muy importante en su momento en Brasil aunque desconocido en la Argentina. El libro se titula ‘Carta a un escritor desconocido’ y es una recopilación de artículos que publicó en diferentes periódicos de su país con temáticas referidas al trabajo de la escritura”, detalló el editor.

img_6758jpg

En la colección Confingere, que se dedica a la literatura de Rosario, están preparando un libro de Agustín González, “de próxima aparición”, y para el resto de 2026 habrá títulos de Marcelo Britos, Meli Navas y Jorge Barquero. En esa misma colección, en 2025 se publicaron "La noche en plena tarde" de Pablo Colacrai, "Un gesto simple" de Karla Marrufo, "Perversidad" de Marcos Mizzi y "Molinari baila" de Beatriz Vignoli.
También habrá un volumen recopilatorio de poesía de Rocío Muñoz Vergara.

“En nuestras colecciones de producción académica son muchos títulos en preparación, de los que daremos cuenta en los próximos meses”, cerró Nicolás.

Noticias relacionadas
La actriz Agueda Gabriela Ferrero, conocida popularmente como Gaby Ferrero, falleció a sus 64 años

Murió Gaby Ferrero, reconocida actriz de cine, teatro y televisión, a los 64 años

Zootopia 2, estrenada en noviembre de 2025 y todavía en cartelera de cines, es oficialmente la película animada más exitosa de la historia

"Zootopia 2" se convirtió en la película animada más taquillera de la historia

Adrián Suar y Griselda Siciliani serán los protagonistas de la nueva película de Netflix dirigida por Álex de la Iglesia

Suar, Siciliani y hasta Capusotto: Netflix comenzó el rodaje de "Felicidades"

El hijo mayor de Victoria y David Beckham comaprtió un descargo en redes sociales contra sus padres

De ser "familia perfecta" al escándalo: que pasó con el hijo mayor de Victoria y David Beckham

Ver comentarios

Las más leídas

Se disparan los casos de sífilis en Rosario: cómo se transmite la enfermedad

Se disparan los casos de sífilis en Rosario: cómo se transmite la enfermedad

La turista argentina retenida en Río de Janeiro se fue del departamento que ocupaba: Me quieren matar aquí

La turista argentina retenida en Río de Janeiro se fue del departamento que ocupaba: "Me quieren matar aquí"

El hijo de una gloria de Central se suma a la estructura de las divisiones inferiores de AFA

El hijo de una gloria de Central se suma a la estructura de las divisiones inferiores de AFA

Uno más para la dupla: Newells cerró con final feliz otra de las novelas del mercado de pases

Uno más para la dupla: Newell's cerró con final feliz otra de las novelas del mercado de pases

Lo último

Pami entrega anteojos gratuitos en 2026: quiénes pueden acceder y cómo solicitarlos

Pami entrega anteojos gratuitos en 2026: quiénes pueden acceder y cómo solicitarlos

La Policía suma un helicóptero y vuelven los patrullajes aéreos en Rosario

La Policía suma un helicóptero y vuelven los patrullajes aéreos en Rosario

Incendio en barrio Abasto: se prendió fuego un automóvil  en la calle

Incendio en barrio Abasto: se prendió fuego un automóvil  en la calle

El Procrear en Rosario cumplió una década y hay 416 viviendas paralizadas

Están ubicadas en Rondeau al 2900 en un predio que perteneció a Tiro Federal y es el complejo más grande de la provincia. 
El Procrear en Rosario cumplió una década y hay 416 viviendas paralizadas

Por Lucas Ameriso

El club Náutico abrirá una escuela secundaria con orientación en deportes

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

El club Náutico abrirá una escuela secundaria con orientación en deportes

La Policía suma un helicóptero y vuelven los patrullajes aéreos en Rosario
LA CIUDAD

La Policía suma un helicóptero y vuelven los patrullajes aéreos en Rosario

En el Concejo buscan eliminar un tramo de la ciclovía de calle Rioja
La Ciudad

En el Concejo buscan eliminar un tramo de la ciclovía de calle Rioja

Incendio en barrio Abasto: se prendió fuego un automóvil  en la calle
LA CIUDAD

Incendio en barrio Abasto: se prendió fuego un automóvil  en la calle

Residentes denuncian que Nación les quedó debiendo cuatro meses de sueldo
La Ciudad

Residentes denuncian que Nación les quedó debiendo cuatro meses de sueldo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se disparan los casos de sífilis en Rosario: cómo se transmite la enfermedad

Se disparan los casos de sífilis en Rosario: cómo se transmite la enfermedad

La turista argentina retenida en Río de Janeiro se fue del departamento que ocupaba: Me quieren matar aquí

La turista argentina retenida en Río de Janeiro se fue del departamento que ocupaba: "Me quieren matar aquí"

El hijo de una gloria de Central se suma a la estructura de las divisiones inferiores de AFA

El hijo de una gloria de Central se suma a la estructura de las divisiones inferiores de AFA

Uno más para la dupla: Newells cerró con final feliz otra de las novelas del mercado de pases

Uno más para la dupla: Newell's cerró con final feliz otra de las novelas del mercado de pases

Alerta por calor en Rosario: llegan días sofocantes con máximas en alza

Alerta por calor en Rosario: llegan días sofocantes con máximas en alza

Ovación
Newells: los diez debuts de entrenadores rojinegros que antecedieron a la dupla Orsi-Gómez

Por Carlos Durhand
Ovación

Newell's: los diez debuts de entrenadores rojinegros que antecedieron a la dupla Orsi-Gómez

Newells: los diez debuts de entrenadores rojinegros que antecedieron a la dupla Orsi-Gómez

Newell's: los diez debuts de entrenadores rojinegros que antecedieron a la dupla Orsi-Gómez

Selección U17: boleto al Mundial de vóley con un rosarino como figura

Selección U17: boleto al Mundial de vóley con un rosarino como figura

Newells pudo esquivar los problemas de la pesada herencia y se movió con acierto para reforzarse

Newell's pudo esquivar los problemas de la pesada herencia y se movió con acierto para reforzarse

Policiales
Se entregó una mujer investigada por el autoatentado denunciado por Norma Acosta
POLICIALES

Se entregó una mujer investigada por el autoatentado denunciado por Norma Acosta

Triple crimen de barrio Las Flores: drogas, armas y celulares incautados en diez allanamientos

Triple crimen de barrio Las Flores: drogas, armas y celulares incautados en diez allanamientos

Nueva Central del 911: se presentaron 16 ofertas para el futuro edificio en barrio Refinería

Nueva Central del 911: se presentaron 16 ofertas para el futuro edificio en barrio Refinería

Imputan a un joven por extorsionar a una vecina de Puerto General San Martín

Imputan a un joven por extorsionar a una vecina de Puerto General San Martín

La Ciudad
La Policía suma un helicóptero y vuelven los patrullajes aéreos en Rosario
LA CIUDAD

La Policía suma un helicóptero y vuelven los patrullajes aéreos en Rosario

Incendio en barrio Abasto: se prendió fuego un automóvil  en la calle

Incendio en barrio Abasto: se prendió fuego un automóvil  en la calle

Residentes denuncian que Nación les quedó debiendo cuatro meses de sueldo

Residentes denuncian que Nación les quedó debiendo cuatro meses de sueldo

El club Náutico abrirá una escuela secundaria con orientación en deportes

El club Náutico abrirá una escuela secundaria con orientación en deportes

Advierten que los parates de General Motors afectarán a otras actividades de la región
Economía

Advierten que los parates de General Motors afectarán a otras actividades de la región

Se incendió la casa de un acumulador compulsivo en barrio Belgrano
La Ciudad

Se incendió la casa de un acumulador compulsivo en barrio Belgrano

El viejo orden mundial murió: el contundente discurso en Davos del primer ministro de Canadá
El Mundo

"El viejo orden mundial murió": el contundente discurso en Davos del primer ministro de Canadá

El provocador posteo de Donald Trump mostrando a Groenlandia, Canadá y Venezuela como parte de EEUU
El Mundo

El provocador posteo de Donald Trump mostrando a Groenlandia, Canadá y Venezuela como parte de EEUU

Sin cargos hereditarios en la Municipalidad: El nuevo sistema rompe una práctica de muchos años
LA CIUDAD

Sin cargos hereditarios en la Municipalidad: "El nuevo sistema rompe una práctica de muchos años"

Una nena fue atacada por un perro y debió ser internada por sus heridas
La Región

Una nena fue atacada por un perro y debió ser internada por sus heridas

Roldán: hacía una prueba de vuelo con un dron y un vecino se lo bajó de un escopetazo
POLICIALES

Roldán: hacía una prueba de vuelo con un dron y un vecino se lo bajó de un escopetazo

Estafan a una familia santafesina con un alquiler falso en la costa y se burlan desde la cárcel
Información General

Estafan a una familia santafesina con un alquiler falso en la costa y se burlan desde la cárcel

Microtráfico: imputaron a nueve detenidos en un operativo en Las Flores
Policiales

Microtráfico: imputaron a nueve detenidos en un operativo en Las Flores

El municipio puso en vigencia la ordenanza que elimina los cargos hereditarios
LA CIUDAD

El municipio puso en vigencia la ordenanza que elimina los cargos hereditarios

La Justicia liberó al cerrajero detenido por el robo a la jubilada de barrio Martín
Policiales

La Justicia liberó al cerrajero detenido por el robo a la jubilada de barrio Martín

Balacera en Empalme Graneros: identificaron a la mujer asesinada y el hombre sigue grave
Policiales

Balacera en Empalme Graneros: identificaron a la mujer asesinada y el hombre sigue grave

En Santa Fe cerraron 2.276 empresas y se perdieron 15.128 empleos registrados
Economía

En Santa Fe cerraron 2.276 empresas y se perdieron 15.128 empleos registrados

Estamos podridos: el jefe comunal santafesino que amenaza con quitar beneficios a motociclistas ruidosos
La Región

"Estamos podridos": el jefe comunal santafesino que amenaza con quitar beneficios a motociclistas ruidosos

Con el nuevo aeropuerto de Rosario en mano, Santa Fe va a vender turismo a Europa
La Ciudad

Con el nuevo aeropuerto de Rosario en mano, Santa Fe va a vender turismo a Europa

Pullaro dijo que convocarán a paritarias y que las clases van a empezar en tiempo y forma
La Ciudad

Pullaro dijo que convocarán a paritarias y que las clases "van a empezar en tiempo y forma"