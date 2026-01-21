La Policía provincial sumó un helicóptero y vuelven los patrullajes aéreos en Rosario

La aeronave se integrará al plan de seguridad para operativos preventivos y eventos de alta concurrencia. Los vuelos de control no se realizaban desde 2019.

El helicóptero de la Policía de Santa Fe que se suma a las tareas de vigilancia en Rosario

La Policía de Santa Fe puso en actividad un helicóptero que realizará a partir de hoy patrullajes aéreos específicamente sobre la ciudad de Rosario. Según fuentes del Gobierno provincial, desde 2019 que la fuerza de seguridad provincial no contaba con una nave específica para desarrollar este tipo de tareas.

La aeronave realizó un sobrevuelo de aproximadamente una hora durante la tarde ayer, que abarcó sectores estratégicos como el barrio La Florida, el acceso a la avenida de Circunvalación y otros puntos definidos por la planificación operativa, en coordinación con los dispositivos de seguridad desplegados en tierra.

El helicóptero incorporado es un Robinson R44 Raven I monomotor, especialmente adaptado para tareas de seguridad y patrullaje, así como para funciones logísticas y de capacitación.

Según la información oficial, está equipado con un motor Lycoming O-540 de seis cilindros, con una potencia de despegue de 230 SHP y una capacidad de carga de hasta 900 libras (408 kilos), y puede operar con dos pilotos y dos pasajeros.

Además, cuenta con equipamiento específico para intervenciones operativas, entre ellos un reflector de búsqueda y un sistema de comunicación terrestre codificado, fundamentales para operativos nocturnos y para la coordinación en tiempo real con el personal que actúa en el territorio.

El patrullaje aéreo se incorporará de manera flexible a los dispositivos previstos en el Plan de Seguridad del Gobierno de Santa Fe y se activará a requerimiento de las directivas operativas, según lo disponga la planificación. Entre los escenarios contemplados se incluyen refuerzos preventivos en zonas de alta circulación, operativos especiales y el acompañamiento de los dispositivos de seguridad en espacios con concentraciones masivas de personas.