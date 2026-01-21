El club Náutico abrirá una escuela secundaria con orientación en deportes

La Capital | La Ciudad | club

Será el segundo club de Rosario en ofrecer una alternativa de educación formal. Las clases comenzarán en marzo

Por Carina Bazzoni

21 de enero 2026 · 06:20hs
La escuela secundaria de Náutico comenzará las clases en marzo. Es el segundo club de la ciudad que brinda educación formal.
Este miércoles, Náutico Sportivo Avellaneda celebrará los 95 años de su fundación. Y el aniversario vendrá de la mano de un ambicioso proyecto: el club abrirá una escuela secundaria con orientación en deportes, la segunda de su tipo en Rosario. Las clases se dictarán en las instalaciones de Pedro Tuella al 900 y comenzarán en marzo. "Es un sueño que venimos trabajando hace mucho tiempo", dice Pablo Creolani, presidente del club. Desde hace dos años, no se abren nuevas escuelas secundarias en la ciudad.

La institución de la zona norte de la ciudad es conocida por sus logros deportivos y, ahora, lo será también por su oferta educativa. En las últimas semanas, el club abrió la inscripción a los alumnos que comenzarán el primer año en el nuevo establecimiento y lanzó una convocatoria para integrar la planta docente.

El secundario tendrá una especialización de deportes y actividad física, por lo que a la currícula educativa de cualquier escuela media se sumará la posibilidad de conocer y practicar distintas disciplinas. Así, las clases de matemática, lengua o ciencias convivirán con propuestas que hacen eje en la recreación y el deporte.

El título está avalado por el Ministerio de Educación de la provincia y tiene alcance nacional. La escuela estará abierta tanto a adolescentes socios del club como no socios.

De los salones a las canchas

En el edificio del barrio de Arroyito, en la zona norte de la ciudad, se están terminando las obras para el funcionamiento de la escuela. En el sector donde el club tenía un amplio alojamiento deportivo se proyectaron las aulas, sanitarios y oficinas administrativas que se estrenarán en marzo. Para las prácticas deportivas se utilizará el resto de las instalaciones del club.

El Servicio Provincial de Enseñanza Privada del Ministerio de Educación santafesino avaló el funcionamiento de la nueva secundaria hace tres semanas. Según se destacó desde la cartera educativa, el proyecto educativo fue evaluado positivamente, sobre todo "en función al entorno y la pertenencia que tienen muchos de los estudiantes que asistirán, que en su mayoría son socios del club".

En Rosario, Náutico es el segundo club que ofrece, además, educación secundaria. La primera iniciativa de ese tipo la inició NOB, que en 1993 abrió las puertas de su bachillerato especializado en educación física. De acuerdo a la publicación del club, el Colegio Newell’s cuenta con 370 alumnos de ambos sexos, divididos en dos turnos, que cursan desde primero a quinto año.

De acuerdo a los registros de Educación hacía dos años que en la ciudad no se inauguraba una escuela media de gestión privada. La última fue el instituto Rey de Reyes, de la iglesia cristiana Pueblo Deseado, que funciona en la zona sur, junto a una escuela de nivel inicial y primaria, desde 2024.

Inscripciones en marcha

"Estamos muy felices de anunciarles que el proyecto de la Escuela Secundaria de Náutico, con orientación en educación física fue aprobado por el Ministerio de Educación de la provincia", posteó la entidad en sus redes y anunció la preinscripción de alumnos para el primer año de la secundaria.

Como se trata de una escuela privada que no recibe subsidios estatales, la cuota escolar será de 290 mil pesos; con un descuento para las familias socias del club.

Para el presidente del club, la creación del establecimiento secundario completará la formación que ofrece la entidad. “Más allá de que formamos a muchos atletas que actualmente integran selecciones nacionales, nuestro mayor orgullo es acompañar a personas con valores y principios. Y eso es lo que buscamos replicar en la escuela”, destaca Creolani, quien lleva cinco años como presidente del club y casi 30 como integrante de la comisión directiva.

La creación de la escuela, asegura, es una de las iniciativas más ambiciosas que le tocó llevar adelante. La idea comenzó a gestarse hace dos años, a partir de una propuesta de un grupo de socios del club que son docentes y, destaca el directivo, fue bien recibida por la comunidad.

El presidente de Náutico destaca que el proyecto busca enlazar tres actores fundamentales que inciden en la vida de las infancias y adolescencias: "la familia, la escuela y el club, tres anillos fundamentales para el desarrollo de los chicos", subraya.

Un club casi centenario

Náutico Sportivo Avellaneda se fundó en el verano de 1931, un 21 de enero. Su primer nombre fue Club Náutico Avellaneda. Pero el año siguiente se fusionó con el Club Sportivo Refinería Argentina y desde entonces pasó a llamarse Club Náutico Sportivo Avellaneda. La sede de la institución siempre estuvo en Pedro Tuella 952.

Actualmente, el club tiene unos 9.500 socios (casi como la población mínima que tiene que reunir una localidad para ser declarada ciudad) y se practican más de 20 actividades deportivas, tanto en forma recreativa como competitiva.

El club es conocido no sólo por su historia. Es una de las entidades provinciales que más deportistas aporta a las selecciones nacionales de distintas disciplinas, como vóley femenino y masculino, en el básquet femenino, natación, optimist, canotaje y judo. Sus equipos de vóley y básquet femenino integran las ligas nacionales.

"Es una institución que, dentro de la ciudad, y de los clubes de la ciudad, se ha ganado un nombre y es muy respetada", señala su presidente y abunda que "esta trascendencia se relaciona con el compromiso con que llevamos adelante nuestras actividades".

Desde marzo, ese espíritu ya reconocido en las canchas deportivas sobrevolará también los salones de clases.

