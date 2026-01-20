Triple crimen de barrio Las Flores: drogas, armas y celulares incautados en diez allanamientos

La Policía de Investigaciones llevó adelante diez procedimientos en simultáneo en relación al sangriento hecho ocurrido en la víspera de Navidad. Una mujer quedó a disposición de la Justicia

La Policía de Investigaciones realizó diez allanamientos en simultáneo en barrio Las Flores para intentar esclarecer el triple crimen del 23 de diciembre del 2025.

En la continuidad de las investigaciones en torno al triple crimen de barrio Las Flores ocurrido el 23 de diciembre del año pasado, la Policía de Investigaciones (PDI) realizó diez allanamientos en la zona sur de Rosario , en los que secuestraron drogas, armas y celulares , entre otros elementos de interés. Además, una mujer quedó a disposición de la Justicia.

Los procedimientos, ejecutados este lunes por la noche por la Unidad de Violencias Altamente Lesivas (Uval) de la PDI, con la colaboración de grupos tácticos y de irrupción, fueron dispuestos por el fiscal Ignacio Hueso, del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Como resultado de las requisas, los agentes secuestraron material estupefaciente compatible con cocaína (aproximadamente 16 gr.), una planta de cannabis, cartuchos calibre .38, dinero en efectivo y 8 teléfonos celulares . En tanto, una mujer quedó a disposición de la Justicia.

El material secuestrado fue remitido a la Brigada de Microtráfico para su análisis, mientras que la causa continúa bajo la órbita del MPA, que investiga el triple crimen de barrio Las Flores y tiene a dos personas con pedido de captura activos, aunque desde el Ministerio de Justicia y Seguridad evitaron dar detalles de sus identidades.

Las medidas judiciales se desarrollaron en diversos domicilios. Se desarrollaron dos procedimientos en Heliotropo al 1700 y uno en cada una de las siguientes ubicaciones: España y Estrella Federal, Ceibo al 1400, Platón y Ulises, España y Pasaje Peatonal, , San Martín y 5 de Agosto, 5 de agosto al 1500 y dos calles sin nombre.

Tres crímenes que sacudieron a Las Flores

Tras el triple crimen de barrio Las Flores, ocurrido la madrugada del martes 23 de diciembre del 2025 los vecinos del barrio confirmaron que las víctimas, al menos la mayoría, solo eran consumidores que solían juntarse en el lugar del hecho (España y Lirio). Lo que implica que tal vez el móvil del ataque fue exponer a un punto de venta o alertar a los clientes habituales. Solo uno de los asesinados era del barrio, un vendedor ambulante de 35 años muy apreciado por los vecinos, y su familia cuestionó que lo vinculen a un presunto conflicto.

Triple crimen El lugar donde ocurrió el triple crimen de barrio Las Flores, el martes 23 de diciembre de 2025. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Transcurridas las primeras horas de conmoción y presencia policial en el barrio, pocas personas transitaron por el cúmulo de pasillos que nace detrás del terraplén en el que convergen las calles España y Lirio. Una zona conocida como "la ciudad perdida" y que fue escenario de otros crímenes que perduran en la memoria de los vecinos que en esos días hablaron con La Capital, quienes también confirmaron la primera impresión de quien vuelve a ese sitio luego de un año: la población de ese asentamiento precario creció muchísimo, al punto que ya casi se conecta con el rancherío que se instaló en la construcción semi abandonada del Hospital Regional Sur.

La investigación "apunta a una banda", el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, de todas formas no expuso a quien estaría involucrado en el triple crimen en un barrio donde se inició la historia delictiva de "Los Monos".

Cómo fue el triple crimen de Las Flores

Pasada la medianoche del lunes 22 de diciembre, en uno de esos pasillos, un grupo de personas estaba reunido sobre un montículo de tierra. Cerca de la 1 del martes 23 de diciembre, fueron acribillados a balazos y tres murieron: Érica Tamara Ayala, de 34 años; Sergio Fabián Roldán, de 36 años; y Juan Pablo Enríquez, de 34 años, mientras que otro hombre, también de 34 años, quedó internado por un disparo en la cara.

Con la luz del día, al verse los envoltorios de nylon típicos del fraccionamiento minorista de drogas, se ubicó a ese lugar como un punto de consumo público y por ese motivo el ataque quedó circunscripto a un posible conflicto por narcomenudeo.