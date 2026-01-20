La Capital | Policiales | Rosario

Se entregó en Rosario una mujer investigada por el autoatentado denunciado por Norma Acosta

La mujer es conocida como la pareja de Jija Avejera, exjefe de la barra de Newell´s, y está acusada de participar en la organización de una balacera simulada para inculpar a la Policía

20 de enero 2026 · 20:29hs
Se presentó este martes por la tarde en la sede de la Unidad Especial de Asuntos Internos de la Policía de Santa Fe en Rosario, Mayra Daiana G., de 33 años, quien era requerida por pedido del fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Pablo Socca, por una causa de intimidación pública agravada por el uso de arma de fuego.

Se la investigaba por una supuesta participación en la organización del autoatentado que había denunciado Norma Acosta para inculpar a la Policía en mayo del año pasado. Este lunes fueron allanados dos domicilios vinculados a la mujer que quedó detenida.

La investigación la vincula a un hecho ocurrido el 7 de mayo de 2025 en un domicilio ubicado en Larguía al 3400 donde se produjo una balacera que fue denunciada como un ataque externo. Sin embargo, a partir de las tareas investigativas, se determinó que el episodio habría sido organizado por la propia moradora de la vivienda, Norma Acosta, quien actualmente se encuentra detenida por orden del mismo fiscal.

De acuerdo a la acusación, Acosta habría encargado la realización de los disparos contra su propio domicilio, cuya ejecución fue atribuida a Juan José Gómez, alias “JJ”, quien también permanece detenido, junto a otros tres hombres que habrían participado en las tareas de inteligencia y ejecución del ataque.

En ese contexto, Mayra G. estaba sospechada de participar en los hechos, y por su relación sentimental con Emiliano “Jija” Avejera, sindicado como sicario de la banda Los Monos y condenado, quien, según la acusación fiscal, no sería ajeno a la planificación y materialización del ataque armado ocurrido el año pasado.

Avejera, exjefe de la barra brava de Newell´s y que se encuentra actualmente detenido, fue capturado en la provincia de Córdoba en 2018, sospechado de estar relacionado con el crimen de Jonatan “Bam Bam” Funes y otros delitos graves.

