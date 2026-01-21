Denuncian que la Nación les debe cuatro meses de sueldo a un centenar de médicos residentes

La cifra corresponde al aporte que debe abonar el Ministerio de Salud nacional. Asciende a 1,2 millón de pesos por cada profesional. Panorama de incertidumbre

Más de un centenar de médicos residentes y otras disciplinas denunciaron que el Ministerio de Salud nacional adeuda parte de sus salarios desde septiembre del año pasado. Esa deuda asciende a 1.200.000 pesos por residente y a eso se suma que ya no perciben aguinaldo y tampoco aún cuentan con obra social por falta de recibo de sueldo. Es por eso que este martes visibilizaron el reclamo en la puerta de Hospital Centenario para reclamar por sus derechos. "Estamos cobrando entre 6 mil y 7 mil pesos la hora" , apuntaron desde la comisión de residentes.

La medida afecta a alrededor de 150 de los 400 residentes que se encuentran distribuidos en Rosario y otros lugares de Santa Fe, puesto que Nación adeuda el equivalente a 300 mil pesos por mes desde septiembre y eso es lo que termina de componer su salario junto con el aporte que realiza la provincia.

"La incertidumbre es muy grande porque el Ministerio de Salud de la Nación ya avisó que las provincias tendrán que hacerse cargo de las residencias, pero no sabemos cómo gestionarán los cargos , cuál será el financiamiento y qué derechos laborales tendremos. En el mientras tanto, la deuda por cada residente asciende a 1.200.000 pesos" , alertó en declaraciones a La Capital Camila Paillole, quien forma parte de la comisión de residentes.

La médica precisó que la irregularidad afecta, en su mayoría, a los residentes de primer año (R1) y los jefes de residentes, quienes son la primera barrera y la cara visible del sistema de salud público de Rosario y la provincia.

"Una parte muy grande, alrededor de 150 residentes, no cobró la parte que aporta Nación y tampoco cobrarán el arancel correspondiente a septiembre porque, por razones burocráticas, a los contratos les pusieron fecha de inicio de octubre y en realidad habían comenzado un mes antes", denunció entre tantas irregularidades.

En ese marco, Paillole consignó que en las residencias médicas "hay una parte de residentes que Nación les debe 1.200.000 pesos, mientras que hay otros que ya ni siquiera van a cobrar esos 300 mil pesos de septiembre".

Residentes sin obra social

A su vez, aseguró que "de los 150 residentes que no cobraron aún el sueldo, hace que ninguno tenga recibo y tampoco cuente con la posibilidad de tramitar el acceso a una obra social. Por lo tanto, tampoco cuentan con ese derecho y tampoco el aguinaldo que cobraban habitualmente".

residentes1

"Estamos cobrando entre 6 mil y 7 mil pesos por hora, y además hay que tener en cuenta la cantidad de horas que trabajamos, las situaciones que enfrentamos y que, verdaderamente, los médicos residentes son los que sostienen el sistema público de salud, cada vez más demandado por la situación económica. Por eso también le pedimos a la provincia que cubra lo que no paga Nación para llegar a un sueldo equitativo", reclamó.

"Por eso venimos a realizar esta protesta en la puerta del Centenario para que la gente nos acompañe porque no podemos soportar tanto destrato del gobierno nacional", agregó Paillole.

residentes3

Dentro de los médicos afectados también se encuentran otras residencias interdisciplinarias, tales los casos de enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales y terapeutas ocupacionales, entre otros.