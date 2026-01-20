La Capital | Policiales | 911

Nueva Central del 911: se presentaron 16 ofertas para el futuro edificio en barrio Refinería

El gobierno de Santa Fe avanza con la construcción del nuevo espacio para la central de emergencias de la Policía. Funcionará en el terreno de la excomisaría 8ª

20 de enero 2026 · 14:02hs
Así será la nueva sede de la Central de Emergencias 911

El gobierno de Santa Fe recibió 16 ofertas para construir el nuevo edificio de la Central de Emergencias 911 de Rosario, que será emplazado donde supo funcionar la comisaría 8ª y la excarcel de mujeres, en la zona norte de Rosario. Este martes se abrieron los sobre la licitación que tendrá una inversión de 17 mil millones de pesos.

Según el pliego licitatorio, la futura central se construirá sobre un lote de 875,30 metros cuadrados delimitado por las calles Thedy, Carballo, Gorriti, Monteagudo y Vélez Sarsfield. Allí supo funcionar la comisaría 8ª y la excarcel de mujeres de Rosario.

En la sede de barrio Refinería funcionará la Dirección General Central OJO y las dos subdirecciones, la Central de Atención de Emergencias 911 y la Central de Información Criminal Operativa (Cico).

El gobierno planea invertir cerca de 17 mil millones de pesos, que la obra comience en marzo de este año y tener lista la nueva central para septiembre de 2027. Cabe destacar que sólo dos oferentes de las 16 empresas o unidades transitorias que se inscribieron presentaron presupuestos cercanos a lo dispuesto por el gobierno, mientras que el resto lo hizo entre los 12 mil millones de pesos y los 15 mil millones de pesos.

La apertura de los sobres se dio en la Sala Walsh de la Sede de Gobierno de Rosario y fue encabezada por el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, que afirmó: “El plan de seguridad va tomando forma y se hace visible a partir de los resultados obtenidos y de la realidad que se observa en estos dos años de gestión en todo el territorio provincial”.

En ese sentido, destacó la visibilidad de las obras en seguridad, tanto policiales como penitenciarias”, y definió a la nueva Central de Emergencias 911 como un “pilar fundamental del plan de seguridad, orientado a lograr la mayor eficiencia posible en la respuesta policial”.

Acompañando a Pereira, también fue participé el secretario de Análisis y Gestión de la Información, Esteban Santantino, sostuvo que las obras en seguridad integran “un proceso mediante el cual se está revirtiendo la historia de la provincia, en particular la de Rosario, que deja de mirarse por sus indicadores de violencia y delito y comienza a hacerlo por la relevancia de un sistema de seguridad pública y ciudadana sin precedentes”.

La nueva Central de Emergencias 911 no es un edificio más: forma parte de un plan integral que sienta un precedente para la ciudad y la región”, subrayó.

Detalles del nuevo edificio

Según presentó el Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, el lugar contará con un estacionamiento subterráneo y ocho niveles.

El esquema expuesto indica que habrá cinco espacios para el 911, tres para el Cico, y tres para funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad, la dirección del OJO y la dirección provincial de atención a emergencias. También habrá una terraza accesible y una azotea.

En la planta baja se proyecta un hall de ingreso y la salad de capacitaciones. En el cuarto piso, los planos marcan una futura salta de estar y comedor. Por otro lado, todo el edificio contará con una boca de ventilación hacia la avenida Carvallo.

Las ofertas

En la licitación del nuevo edificio de la Central de Emergencias 911 se presentaron las siguientes empresas, con las cotizaciones detalladas a continuación:

>> Pose S.A ($14.411.639.273,05)

>> Obring S.A ($17.647.501.401,77)

>> Dyscon S.A ($15.300.000.812,57)

>> Coemyc S.A ($14.531.043.063,50)

>> Del Sol Constructora S.A ($15.826.932.983,90)

>> Pirámide Constructora S.A ($14.243.747.232,80)

>> Depaoli & Trosce Constructora SRL ($12.487.782.136,01)

>> Cocyar S.A ($13.493.248.851,01)

>> Edeca S.A ($14.850.191.677,31)

>> Ing. Pedro Minervino S.A ($17.555.714.539,26)

>> Mundo Construcciones S.A ($15.319.101.928,18)

>> Capitel S.A y Alca Ingeniería SRL (UT) ($13.951.949.992,19)

>> Dinale S.A ($13.407.000.000,00)

>> Epreco SRL ($13.287.997.270,04)

>> Planarco SRL y PH Constructora SRL (UT) ($14.366.370.977,62)

>> Pecam S.A ($13.314.404.463,95).

