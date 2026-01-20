La Capital | La Región | perro

Una nena fue atacada por un perro y debió ser internada por sus heridas

El hecho sucedió este lunes en la localidad de Fray Luis Beltrán. La chica tiene afectado el brazo izquierdo

20 de enero 2026 · 09:37hs
La nena atacada por el perro fue llevada al Hospital Granaderos a Caballo.

Foto: La Capital / Archivo.

La nena atacada por el perro fue llevada al Hospital Granaderos a Caballo.

Una nena de Fray Luis Beltrán fue atacada por un perro y debió ser hospitalizada en Rosario. El hecho ocurrió este lunes por la tarde en la zona de calle Rosario al 700, frente al corralón municipal de esta localidad ubicada a unos 17 kilómetros al norte de Rosario.

De acuerdo a las primeras informaciones, la madre de la nena fue quien llamó a la policía alertando del ataque. La chica fue trasladada de urgencia al Hospital Granaderos a Caballo de la ciudad de San Lorenzo y posteriormente derivada al Hospital de Niños Zona Norte de Rosario, ya que presentaba una herida en el brazo izquierdo y requería una evaluación médica de mayor complejidad.

Desde el hospital señalaron a La Capital que la nena tiene 9 años y que este martes por la mañana se encontraba en la guardia.

Según cita el portal 11Noticias, desde el municipio de Fray Luis Beltrán se comunicaron con la madre de la chica y se intimó a los propietarios del perro involucrado para que retiren al animal del lugar, otorgándoles plazo hasta la mañana de este martes para cumplir con la medida.

Según trascendió, la agresión se produjo cuando la nena se dirigía hacia una plaza y fue sorprendida en la calle por el animal, perteneciente a un vecino, que se encontraba suelto.

En cuanto al estado de salud de la nena, se encuentra fuera de peligro y evoluciona de manera favorable.

>> Leer más: Avanza un proyecto para regular la tenencia de perros peligrosos: qué razas fueron incluidas

Una nena grave en Santa Fe

El viernes pasado se conoció el caso de una beba de un año de la ciudad de Santa Fe, que se encontraba grave tras ser mordida en la cabeza por un perro de raza pitbull.

La criatura permanece internada en el Hospital de Niños Orlando Alassia. Según el último parte médico, la paciente permanece alojada en la Unidad de Terapia Intensiva, donde ingresó desde el primer momento debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Según se pudo saber, el ataque ocurrió dentro del ámbito familiar y fue protagonizado por un perro pitbull que es de la familia. Hasta el momento, no se informaron oficialmente las circunstancias precisas en las que se produjo el episodio, que continúa siendo materia de investigación.

Noticias relacionadas
La consolidación del edificio propio para la Escuela Técnica Nº 712 no solo resolverá un reclamo histórico de la comunidad educativa local sino que fortalecerá la oferta de formación técnica en el cordón industrial.

Timbúes: la construcción de la Escuela Técnica Nº 712 ya muestra importantes adelantos

Vallejos mantuvo encuentros con representantes del sector cárnico —entre ellos el frigorífico Friar— y con actores industriales y productivos no solo de Reconquista, sino también de otras localidades del centro-norte santafesino.

Reconquista dijo presente en la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

un conductor murio en un choque frontal con un camion en la ruta 34, al norte de ybarlucea

Un conductor murió en un choque frontal con un camión en la ruta 34, al norte de Ybarlucea

Ana Gloria Hardie en su casa de Roldán: En cada uno de mis negocios hice amigos que  conservo

La chica de la boutique en Roldán: "De cada negocio hice amigos que conservo"

Ver comentarios

Las más leídas

Estafan a una familia santafesina con un alquiler falso en la costa y se burlan desde la cárcel

Estafan a una familia santafesina con un alquiler falso en la costa y se burlan desde la cárcel

Quién es el rosarino que fue premiado por la AFA y no tuvo lugar ni en Newells ni en Central

Quién es el rosarino que fue premiado por la AFA y no tuvo lugar ni en Newell's ni en Central

Central hizo sondeos por un delantero al que Jorge Almirón dirigió en Boca

Central hizo sondeos por un delantero al que Jorge Almirón dirigió en Boca

Newells pone en marcha la semana previa al debut en el Apertura con un nuevo refuerzo

Newell's pone en marcha la semana previa al debut en el Apertura con un nuevo refuerzo

Lo último

Se disparan los casos de sífilis en Rosario: cómo se contagia la enfermedad

Se disparan los casos de sífilis en Rosario: cómo se contagia la enfermedad

Festival Faro 2026: se confirmó la grilla de artistas del evento

Festival Faro 2026: se confirmó la grilla de artistas del evento

Enganchados a la luz: en dos años, la EPE detectó unas 50 mil conexiones ilegales

Enganchados a la luz: en dos años, la EPE detectó unas 50 mil conexiones ilegales

Alberdi, La Florida y Costa alta: los empresarios salen a jugar fuerte esta temporada

En pleno verano, tanto los concesionados de espacios públicos como los privados buscan brindar más servicios para hacer una buena temporada. Todos coinciden en que la estrategia es hacerlo rentable todo el año

Alberdi, La Florida y Costa alta: los empresarios salen a jugar fuerte esta temporada

Por Azul Martínez Lo Re
Sin cargos hereditarios en la Municipalidad: El nuevo sistema rompe una práctica de muchos años
LA CIUDAD

Sin cargos hereditarios en la Municipalidad: "El nuevo sistema rompe una práctica de muchos años"

Una nena fue atacada por un perro y debió ser internada por sus heridas
La Región

Una nena fue atacada por un perro y debió ser internada por sus heridas

Advierten que los parates de General Motors afectarán a otras actividades de la región
Economía

Advierten que los parates de General Motors afectarán a otras actividades de la región

Roldán: hacía una prueba de vuelo con un dron y un vecino se lo bajó de un escopetazo
POLICIALES

Roldán: hacía una prueba de vuelo con un dron y un vecino se lo bajó de un escopetazo

Estafan a una familia santafesina con un alquiler falso en la costa y se burlan desde la cárcel
Información General

Estafan a una familia santafesina con un alquiler falso en la costa y se burlan desde la cárcel

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Estafan a una familia santafesina con un alquiler falso en la costa y se burlan desde la cárcel

Estafan a una familia santafesina con un alquiler falso en la costa y se burlan desde la cárcel

Quién es el rosarino que fue premiado por la AFA y no tuvo lugar ni en Newells ni en Central

Quién es el rosarino que fue premiado por la AFA y no tuvo lugar ni en Newell's ni en Central

Central hizo sondeos por un delantero al que Jorge Almirón dirigió en Boca

Central hizo sondeos por un delantero al que Jorge Almirón dirigió en Boca

Newells pone en marcha la semana previa al debut en el Apertura con un nuevo refuerzo

Newell's pone en marcha la semana previa al debut en el Apertura con un nuevo refuerzo

Con el nuevo aeropuerto de Rosario en mano, Santa Fe va a vender turismo a Europa

Con el nuevo aeropuerto de Rosario en mano, Santa Fe va a vender turismo a Europa

Ovación
Central sumó cuatro refuerzos y no hubo necesidad de buscarlos en Google

Por Carlos Durhand
Ovación

Central sumó cuatro refuerzos y no hubo necesidad de buscarlos en Google

Central sumó cuatro refuerzos y no hubo necesidad de buscarlos en Google

Central sumó cuatro refuerzos y no hubo necesidad de buscarlos en Google

Newells tiene una estadística muy pareja en sus debuts en torneos de Liga contra Talleres

Newell's tiene una estadística muy pareja en sus debuts en torneos de Liga contra Talleres

Central afrontará un debut ante Belgrano de Córdoba por novena vez en su historia

Central afrontará un debut ante Belgrano de Córdoba por novena vez en su historia

Policiales
Roldán: hacía una prueba de vuelo con un dron y un vecino se lo bajó de un escopetazo
POLICIALES

Roldán: hacía una prueba de vuelo con un dron y un vecino se lo bajó de un escopetazo

Microtráfico: imputaron a nueve detenidos en un operativo en Las Flores

Microtráfico: imputaron a nueve detenidos en un operativo en Las Flores

Balacera en Empalme Graneros: identificaron a la mujer asesinada y el hombre sigue grave

Balacera en Empalme Graneros: identificaron a la mujer asesinada y el hombre sigue grave

La Justicia liberó al cerrajero detenido por el robo a la jubilada de barrio Martín

La Justicia liberó al cerrajero detenido por el robo a la jubilada de barrio Martín

La Ciudad
Se disparan los casos de sífilis en Rosario: cómo se contagia la enfermedad

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Se disparan los casos de sífilis en Rosario: cómo se contagia la enfermedad

Enganchados a la luz: en dos años, la EPE detectó unas 50 mil conexiones ilegales

Enganchados a la luz: en dos años, la EPE detectó unas 50 mil conexiones ilegales

Sin cargos hereditarios en la Municipalidad: El nuevo sistema rompe una práctica de muchos años

Sin cargos hereditarios en la Municipalidad: "El nuevo sistema rompe una práctica de muchos años"

El municipio puso en vigencia la ordenanza que elimina los cargos hereditarios

El municipio puso en vigencia la ordenanza que elimina los cargos hereditarios

En Santa Fe cerraron 2.276 empresas y se perdieron 15.128 empleos registrados
Economía

En Santa Fe cerraron 2.276 empresas y se perdieron 15.128 empleos registrados

La inflación mayorista se aceleró al 2,4% en diciembre
Economía

La inflación mayorista se aceleró al 2,4% en diciembre

Los casos de sífilis crecieron hasta 71% en 2025 y alcanzaron un récord en Argentina
Información General

Los casos de sífilis crecieron hasta 71% en 2025 y alcanzaron un récord en Argentina

Rosario quedó como zona templada: cómo impactará ese cambio en la factura de luz
LA CIUDAD

Rosario quedó como zona templada: cómo impactará ese cambio en la factura de luz

La turista argentina acusada de gestos racistas en Río de Janeiro sigue sin colocarse la tobillera electrónica
Información General

La turista argentina acusada de gestos racistas en Río de Janeiro sigue sin colocarse la tobillera electrónica

Estamos podridos: el jefe comunal santafesino que amenaza con quitar beneficios a motociclistas ruidosos
La Región

"Estamos podridos": el jefe comunal santafesino que amenaza con quitar beneficios a motociclistas ruidosos

Con el nuevo aeropuerto de Rosario en mano, Santa Fe va a vender turismo a Europa
La Ciudad

Con el nuevo aeropuerto de Rosario en mano, Santa Fe va a vender turismo a Europa

Pullaro dijo que convocarán a paritarias y que las clases van a empezar en tiempo y forma
La Ciudad

Pullaro dijo que convocarán a paritarias y que las clases "van a empezar en tiempo y forma"

Incendio en el cementerio La Piedad: el fuego afectó una oficina del archivo
LA CIUDAD

Incendio en el cementerio La Piedad: el fuego afectó una oficina del archivo

Al menos 40 muertos en España tras el descarrilamiento de trenes
El Mundo

Al menos 40 muertos en España tras el descarrilamiento de trenes

Baleados el fin de semana: un hombre está grave y dos mujeres evolucionan bien
LA CIUDAD

Baleados el fin de semana: un hombre está grave y dos mujeres evolucionan bien

Un conductor murió en un choque frontal con un camión en la ruta 34, al norte de Ybarlucea
La Región

Un conductor murió en un choque frontal con un camión en la ruta 34, al norte de Ybarlucea

Balacera fatal en Empalme Graneros: identificaron a una de las víctimas
POLICIALES

Balacera fatal en Empalme Graneros: identificaron a una de las víctimas

Andrea Travaini asumirá como nueva secretaria de Mujeres, Género y Diversidad
Política

Andrea Travaini asumirá como nueva secretaria de Mujeres, Género y Diversidad

Milei viaja este lunes a Davos con la expectativa de encontrarse con Donald Trump
POLITICA

Milei viaja este lunes a Davos con la expectativa de encontrarse con Donald Trump

Obras en el sur: la repavimentación de bulevar Seguí arranca en 15 días

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Obras en el sur: la repavimentación de bulevar Seguí arranca en 15 días

Munibot: el 50% de los reclamos en Rosario ya se canaliza por vías digitales

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Munibot: el 50% de los reclamos en Rosario ya se canaliza por vías digitales

Quini 6: hubo un solo ganador en el Siempre Sale y se lleva $383 millones
Información General

Quini 6: hubo un solo ganador en el Siempre Sale y se lleva $383 millones

El tiempo en Rosario: lunes menos ventoso y con temperatura en baja
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes menos ventoso y con temperatura en baja

Noche de los Testeos: en pocas horas se realizaron 30 pruebas de VIH en Rosario
La Ciudad

Noche de los Testeos: en pocas horas se realizaron 30 pruebas de VIH en Rosario