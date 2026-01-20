Una nena fue atacada por un perro y debió ser internada por sus heridas

El hecho sucedió este lunes en la localidad de Fray Luis Beltrán. La chica tiene afectado el brazo izquierdo

La nena atacada por el perro fue llevada al Hospital Granaderos a Caballo.

Una nena de Fray Luis Beltrán fue atacada por un perro y debió ser hospitalizada en Rosario. El hecho ocurrió este lunes por la tarde en la zona de calle Rosario al 700, frente al corralón municipal de esta localidad ubicada a unos 17 kilómetros al norte de Rosario.

De acuerdo a las primeras informaciones, la madre de la nena fue quien llamó a la policía alertando del ataque. La chica fue trasladada de urgencia al Hospital Granaderos a Caballo de la ciudad de San Lorenzo y posteriormente derivada al Hospital de Niños Zona Norte de Rosario , ya que presentaba una herida en el brazo izquierdo y requería una evaluación médica de mayor complejidad.

Desde el hospital señalaron a La Capital que la nena tiene 9 años y que este martes por la mañana se encontraba en la guardia.

Según cita el portal 11Noticias, desde el municipio de Fray Luis Beltrán se comunicaron con la madre de la chica y se intimó a los propietarios del perro involucrado para que retiren al animal del lugar , otorgándoles plazo hasta la mañana de este martes para cumplir con la medida.

Según trascendió, la agresión se produjo cuando la nena se dirigía hacia una plaza y fue sorprendida en la calle por el animal, perteneciente a un vecino, que se encontraba suelto.

En cuanto al estado de salud de la nena, se encuentra fuera de peligro y evoluciona de manera favorable.

>> Leer más: Avanza un proyecto para regular la tenencia de perros peligrosos: qué razas fueron incluidas

Una nena grave en Santa Fe

El viernes pasado se conoció el caso de una beba de un año de la ciudad de Santa Fe, que se encontraba grave tras ser mordida en la cabeza por un perro de raza pitbull.

La criatura permanece internada en el Hospital de Niños Orlando Alassia. Según el último parte médico, la paciente permanece alojada en la Unidad de Terapia Intensiva, donde ingresó desde el primer momento debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Según se pudo saber, el ataque ocurrió dentro del ámbito familiar y fue protagonizado por un perro pitbull que es de la familia. Hasta el momento, no se informaron oficialmente las circunstancias precisas en las que se produjo el episodio, que continúa siendo materia de investigación.