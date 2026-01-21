La Capital | La Ciudad | incendio

Incendio en barrio Abasto: se prendió fuego un auto en la calle

El incidente se registró en la noche del martes en Paraguay y Riobamba. No hubo heridos ni riesgo de propagación, pero los daños fueron totales

21 de enero 2026 · 07:06hs
Incendio en barrio Abasto. El auto quedó envuelto en llamas en Paraguay y Riobamba

Foto: Bomberos Voluntarios

Incendio en barrio Abasto. El auto quedó envuelto en llamas en Paraguay y Riobamba

Bomberos Voluntarios tuvieron que acudir anoche a una emergencia en pleno barrio Abasto al producirse el incendio de un auto. El siniestro se registró alrededor de las 22 en Paraguay y Riobamba.

El vehículo afectado fue un Volkswagen Trend y al lugar acudió una dotación de Bomberos Voluntarios. Según trascendió, el fuego no llegó a propagarse a viviendas u otros vehículos cercanos.

Tampoco se registraron heridos. Los bomberos debieron trabajar más de dos horas para sofocar las llamas. El tránsito en esa zona tuvo que ser cortado. En cuanto a las causas del incendio, en las primeras de hoy de no estaban claras. En principio habría sido por alguna falla eléctrica en la hipótesis preliminar de un hecho accidental.

>> Leer más: Un auto se incendió de madrugada en barrio Abasto e investigan si fue intencional

