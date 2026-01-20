La Capital | Zoom | Netflix

Suar, Siciliani y hasta Capusotto: Netflix comenzó el rodaje de "Felicidades"

La película será una adaptación de la obra teatral y estará bajo la dirección del español Álex de la Iglesia. Una comedia llena de humor negro y tintes grotescos

20 de enero 2026 · 11:22hs
Adrián Suar y Griselda Siciliani serán los protagonistas de la nueva película de Netflix dirigida por Álex de la Iglesia

Adrián Suar y Griselda Siciliani serán los protagonistas de la nueva película de Netflix dirigida por Álex de la Iglesia

"Una celebración, muchos secretos y una casa que sabe más de la cuenta", adelantó Netflix sobre uno de los proyectos más atractivos dentro de la agenda de cine nacional. Hecha en Argentina y basada en la aclamada obra de teatro homónima, “Felicidades” reunirá a figuras consolidadas del cine para contar una historia “grotesca, cruel y con mucho humor”.

La batuta la tendrá el director español Álex de la Iglesia (“Perfectos desconocidos”, “El día de la bestia”), marcando su primera colaboración con Netflix para Argentina. Rodada íntegramente en Buenos Aires, la obra estará producida y protagonizada por Adrián Suar junto a Griselda Siciliani, acompañados de un elenco destacado. Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Mike Amigorena, Martín Garabal y Mónica Raiola serán parte de este relato en el que el mismo Diego Capusotto tendrá su participación especial.

Producida por Preludio, “Felicidades” aborda temas como las crisis de pareja, las familias disfuncionales, el caos y “la felicidad como conflicto”, en una comedia llena de humor negro.

De qué se trata “Felicidades”

Según adelantaron desde Netflix, la trama sigue a un marido que “intenta revertir la crisis de pareja con un festejo de cumpleaños especial para su mujer”. Pero “lo que comienza como una velada perfecta pronto se transforma en una noche caótica, cuando la irrupción de un médium quiebra el clima de celebración y los invitados quedan atrapados por sus mentiras más ocultas en una casa que parece tener vida propia”, cuenta su sinopsis.

La película será la adaptación cinematográfica de “Felicidades”, una obra de teatro estrenada en 2024 que conquistó al público en los teatros argentinos. Protagonizada por Adrián Suar y Griselda Siciliani, la pieza contó con la autoría de Mariano Pensotti y la dirección de Daniel Veronese.

Suar, por su parte, expresó su entusiasmo por el proyecto: “Estoy muy feliz de poder dar inicio a este nuevo desafío y de transformar ’Felicidades' en una gran película. Contar con un director de la talla de Álex de la Iglesia filmando en Argentina es un verdadero lujo y un impulso enorme para nuestra industria”.

El ojo de Álex de la Iglesia

El encargado de dirigir el pasaje de la obra a la pantalla será Álex de la Iglesia, un director, productor y guionista de cine español, con un pasado como historietista. Conocido en España por obras como “El día de la bestia” (1995), “Balada triste de trompeta” (2010), “Las brujas de Zugarramurdi” (2013), “Mi gran noche” (2015) y “Perfectos desconocidos” (2017), el director trabajó con algunas de las estrellas de cine español e intencional más destacadas.

Con “Felicidades” vivirá su primera vez en colaboración con Netflix para Argentina. Con respecto a la obra, el director dio cuenta de su enfoque: “No me interesa la felicidad como meta sino como conflicto”.

“La obra teatral ’Felicidades’ gira alrededor de una familia que se aferra a una imagen de sí misma mientras todo a su alrededor empieza a desestabilizarse. Los personajes buscan la redención de manera grotesca, cruel y con mucho humor, porque ese es el lenguaje más honesto que conozco”, contó el español.

“Ahora que la realidad ha asesinado a la ficción, es el momento de vengarse y devolverle una sonrisa. Para mí es un lujo trabajar con este reparto que ha entendido a la perfección la búsqueda de la verdad en el caos”, expresó el realizador. Las expectativas por este nuevo proyecto crecen con los avances que Netflix va ofreciendo al público y el entusiasmo demostrado por sus protagonistas.

