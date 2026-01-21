La Capital | Información General | Pami

Pami entrega anteojos gratuitos en 2026: quiénes pueden acceder y cómo solicitarlos

Este servicio permite a los adultos mayores adheridos con problemas de visión acceder a lentes sin cargo. Se pueden tramitar hasta dos por año

21 de enero 2026 · 08:36hs
El beneficio que ofrece Pami para jubilados y pensionados

El Programa de Atención Médica Integral (Pami) otorga una serie de beneficios indispensables para los jubilados y pensionados. Entre sus programas se encuentra la entrega de anteojos a aquellos con dificultades de visión a coste cero, permitiendo acceder a la salud visual a costo cero.

Las problemas en la vista son frecuentes en la tercera edad, por eso es importante que los jubilados cuenten con su oftalmólogo de cabecera, que pueden encontrar en la cartilla médica de Pami. En caso de que el médico determine que el paciente necesita lentes, la misma obra social se encarga de la cobertura.

Sin embargo, para tener acceso a ellos, se deben cumplir con determinados requisitos y realizar un trámite sencillo.

>> Leer más: Pami: qué medicamentos siguen siendo gratuitos en 2026

Cuántos pares de anteojos se pueden tramitar anualmente

Pami cubre sin cargo un par de lentes para ver de cerca y otro para ver de lejos, o bien un par de lentes bifocales por año prestacional.

La prestación está a cargo de cada afiliado que, una vez atendido por el médico especialista, puede elegir la óptica (dentro de la cartilla) donde va a gestionar sus anteojos. En los casos donde no pueda trasladarse, un familiar o apoderado del afiliado puede gestionar la prestación con la documentación correspondiente del afiliado.

Una vez realizado, el afiliado deberá concurrir a la óptica para realizar la prueba de los anteojos y asegurarse de que se ajustan correctamente a su situación.

>> Leer más: Pami: qué tienen que tener las recetas electrónicas para que sean válidas

¿Qué documentos se necesitan para solicitar los anteojos?

Para acceder a este beneficio, se necesita presentar la siguiente documentación:

  • Documento Nacional de Identidad (DNI).
  • Credencial de afiliación.
  • Orden médica electrónica (OME) de un médico especialista en oftalmología a nombre de la persona afiliada donde conste la prescripción del anteojo, firma, sello aclaratorio de especialidad médica y número de matrícula. La receta (OME) tiene 150 días de validez. (No impresa - on line)
  • Escala FIN para el uso de bifocales por primera vez: se solicita a criterio de cada agencia. Hay que tener en cuenta que, si el afiliado no se adapta, no se proveerán anteojos de cerca y lejos por separado.

¿Dónde se realiza el trámite?

El afiliado deberá solicitar los elementos ópticos directamente en la óptica con la indicación de la Orden médica electrónica (OME) del médico oftalmólogo tratante (de cartilla). La OME está plasmada en sistema y ambos prestadores tienen acceso a ella por lo cual no es necesario imprimirla.

Para el trámite no es necesario concurrir a la Agencia ya que se puede elegir entre las ópticas de la cartilla de Pami, disponible en su página web oficial o en la aplicación Mi Pami. Cabe destacar que la elección de la óptica es libre dentro del país.

