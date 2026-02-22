El nuevo entrenador de Newell's: horas inminentes para una definición

Desde la comisión directiva se deslizó que este domingo se conocerá al sucesor de Orsi y Gómez. Lo inmediato: Estudiantes y el clásico

La partida de Favio Orsi y Sergio Gómez de Newell's por una mala campaña en el inicio del torneo, y cuyo detonante fue la estrepitosa caída por 3 a 0 contra Banfield, demanda a la comisión directiva encontrar el reemplazante para la dirección técnica del equipo. Una fuente del club confió esta mañana que durante el día habrá definiciones al respecto y se conocerá el sucesor.

La intención, según la misma voz, es que dirija por los próximos partidos. Por lo tanto, se presume que puede que no se trate de un interinato , como sucedió en otras ocasiones, la última cuando se fue Cristian Fabbiani y asumió Lucas Bernardi, entonces, y actualmente, técnico de la reserva rojinegra.

Bernardi manifestó en varias ocasiones que no le interesa conducir a la primera división. Cuando le tocó dirigir al equipo en el cierre de la temporada 2025, antes quiso asegurarse el respaldo de todos los sectores y agrupaciones políticas que pensaban presentarse en las inmediatas elecciones de autoridades.

La consulta sobre la chance de que Bernardi asume ahora no fue descartada, aunque la búsqueda estaría por otro lado. Un entrenador que debería aceptar asumir con el clásico en unos pocos días y el riesgo que genera este partido si el resultado es negativo.

Se sabe las consecuencias que depara una derrota en el clásico. Empezar un ciclo así, con un marcador adverso frente a Central, no es lo conveniente para un técnico.

Dependerá de si está dispuesto al desafío y cuenta con la confianza suficiente de que puede sacar ese partido adelante. O, en el peor de los casos, soportar con entereza si las cosas no salen como todo el hincha rojinegro desea.

Son diversos los nombres de entrenadores que andan dando vueltas desde que se informó desde el club que se daba por concluido el ciclo de Favio Orsi y Sergio Gómez. Incluso en la previa del partido de la fecha anterior, contra Deportivo Riestra, se mencionaba a uno que estaba al caer si el equipo perdía.

Julio Vaccari, charlas previo a las elecciones

El entrenador con el que se tuvo un contacto antes de las elecciones de diciembre fue con Julio Vaccari. Pero fiel a sus convicciones, el técnico manifestó que recién hablaría en concreto si es que eran gobierno. Hoy está sin club. De todos modos, ni una cosa ni otra indican que vayan a buscarlo. Por lo pronto, hasta ahora no se filtró ningún DT.

Newell's recibirá el miércoles a Estudiantes y el domingo a Central. Para ese primer partido estará el nuevo entrenador que deben conseguir las autoridades del club y el director deportivo Roberto Sensini. En las próximas horas, aseguraron, se conocerá de quién se trata.