La Capital | Ovación | Newell's

El nuevo entrenador de Newell's: horas inminentes para una definición

Desde la comisión directiva se deslizó que este domingo se conocerá al sucesor de Orsi y Gómez. Lo inmediato: Estudiantes y el clásico

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

22 de febrero 2026 · 12:43hs
Favio Orsi y Sergio Gómez dejaron de ser los técnicos de Newells

Virginia Benedetto

Favio Orsi y Sergio Gómez dejaron de ser los técnicos de Newell's, tras la goleada ante Banfield.

La partida de Favio Orsi y Sergio Gómez de Newell's por una mala campaña en el inicio del torneo, y cuyo detonante fue la estrepitosa caída por 3 a 0 contra Banfield, demanda a la comisión directiva encontrar el reemplazante para la dirección técnica del equipo. Una fuente del club confió esta mañana que durante el día habrá definiciones al respecto y se conocerá el sucesor.

La intención, según la misma voz, es que dirija por los próximos partidos. Por lo tanto, se presume que puede que no se trate de un interinato, como sucedió en otras ocasiones, la última cuando se fue Cristian Fabbiani y asumió Lucas Bernardi, entonces, y actualmente, técnico de la reserva rojinegra.

Bernardi manifestó en varias ocasiones que no le interesa conducir a la primera división. Cuando le tocó dirigir al equipo en el cierre de la temporada 2025, antes quiso asegurarse el respaldo de todos los sectores y agrupaciones políticas que pensaban presentarse en las inmediatas elecciones de autoridades.

Un entrenador de Newell's que no sea interino

La consulta sobre la chance de que Bernardi asume ahora no fue descartada, aunque la búsqueda estaría por otro lado. Un entrenador que debería aceptar asumir con el clásico en unos pocos días y el riesgo que genera este partido si el resultado es negativo.

Se sabe las consecuencias que depara una derrota en el clásico. Empezar un ciclo así, con un marcador adverso frente a Central, no es lo conveniente para un técnico.

>> Leer más: Un fracaso que empujó a la salida de Orsi-Gómez para revertir la crisis de Newell's

Dependerá de si está dispuesto al desafío y cuenta con la confianza suficiente de que puede sacar ese partido adelante. O, en el peor de los casos, soportar con entereza si las cosas no salen como todo el hincha rojinegro desea.

Son diversos los nombres de entrenadores que andan dando vueltas desde que se informó desde el club que se daba por concluido el ciclo de Favio Orsi y Sergio Gómez. Incluso en la previa del partido de la fecha anterior, contra Deportivo Riestra, se mencionaba a uno que estaba al caer si el equipo perdía.

Julio Vaccari, charlas previo a las elecciones

El entrenador con el que se tuvo un contacto antes de las elecciones de diciembre fue con Julio Vaccari. Pero fiel a sus convicciones, el técnico manifestó que recién hablaría en concreto si es que eran gobierno. Hoy está sin club. De todos modos, ni una cosa ni otra indican que vayan a buscarlo. Por lo pronto, hasta ahora no se filtró ningún DT.

Newell's recibirá el miércoles a Estudiantes y el domingo a Central. Para ese primer partido estará el nuevo entrenador que deben conseguir las autoridades del club y el director deportivo Roberto Sensini. En las próximas horas, aseguraron, se conocerá de quién se trata.

Noticias relacionadas
Favio Orsi y Sergio Gómez dejaron de ser los técnicos de Newells, tras la goleada ante Banfield.

Es oficial: la dupla Orsi-Gómez dejó de conducir técnicamente a Newell's

El equipo de la dupla Orsi-Gómez que salió a jugar ante Banfield.

El uno x uno de Newell's: no hubo nadie que se salve del papelón ante Banfield

Uno de los goles de Banfield y la resignación de Newells. El ciclo Orsi-Gómez, a la deriva.

Newell's sufrió una derrota vergonzosa y el ciclo de la dupla  Orsi-Gómez llegó a su fin

La imagen de la desolación en Newells, goleado ante Banfield en un pésimo complemento.

Newell's recibió un golpe de nocaut ante Banfield y el ciclo Orsi-Gómez tambalea

Ver comentarios

Las más leídas

Conmoción en la UNR por la muerte de una abogada y docente comprometida y apasionada

Conmoción en la UNR por la muerte de una abogada y docente "comprometida y apasionada"

Un fracaso que empujó a la salida de Orsi-Gómez para revertir la crisis de Newells

Un fracaso que empujó a la salida de Orsi-Gómez para revertir la crisis de Newell's

Desde Rosario, el mayorista de perfumería con el surtido más amplio del país

Desde Rosario, el mayorista de perfumería con el surtido más amplio del país

Un preso frustró el plan de un presunto narco detenido en Rosario para matar a un juez

Un preso frustró el plan de un presunto narco detenido en Rosario para matar a un juez

Lo último

El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

El nuevo entrenador de Newells: horas inminentes para una definición

El nuevo entrenador de Newell's: horas inminentes para una definición

El conmovedor mensaje del actor Eric Dane a sus hijas: Se puede enfrentar el infierno con dignidad

El conmovedor mensaje del actor Eric Dane a sus hijas: "Se puede enfrentar el infierno con dignidad"

El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

La cortada empedrada, que ya perdió Jekyll&Hyde y Berlín, suma otro cierre. Los dueños del inmueble vendieron la propiedad para un nuevo desarrollo inmobiliario
El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

Por Nachi Saieg
La historia de la casa descubierta bajo tierra gracias a un robo y una pérdida de agua

Por Mila Kobryn
La Ciudad

La historia de la casa descubierta bajo tierra gracias a un robo y una pérdida de agua

Milei impone su reforma más ambiciosa y acelera un cambio de época

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

Milei impone su reforma más ambiciosa y acelera un cambio de época

El gobierno defiende su oferta y asegura que Santa Fe tendrá uno de los mejores sueldos docentes del país
La Ciudad

El gobierno defiende su oferta y asegura que Santa Fe tendrá "uno de los mejores sueldos docentes del país"

El director técnico que cambió los números por el fútbol adaptado

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

El director técnico que cambió los números por el fútbol adaptado

Rosario Slot o cómo jugar a los autitos de carrera para no perder al niño interior

Por Matías Petisce
La Ciudad

Rosario Slot o cómo jugar a los autitos de carrera para no perder al niño interior

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Conmoción en la UNR por la muerte de una abogada y docente comprometida y apasionada

Conmoción en la UNR por la muerte de una abogada y docente "comprometida y apasionada"

Un fracaso que empujó a la salida de Orsi-Gómez para revertir la crisis de Newells

Un fracaso que empujó a la salida de Orsi-Gómez para revertir la crisis de Newell's

Desde Rosario, el mayorista de perfumería con el surtido más amplio del país

Desde Rosario, el mayorista de perfumería con el surtido más amplio del país

Un preso frustró el plan de un presunto narco detenido en Rosario para matar a un juez

Un preso frustró el plan de un presunto narco detenido en Rosario para matar a un juez

Newells sufrió una derrota vergonzosa y el ciclo de la dupla  Orsi-Gómez llegó a su fin

Newell's sufrió una derrota vergonzosa y el ciclo de la dupla  Orsi-Gómez llegó a su fin

Ovación
El trofeo original de la Copa del Mundo pasó por Argentina con un espectacular show
Ovación

El trofeo original de la Copa del Mundo pasó por Argentina con un espectacular show

El trofeo original de la Copa del Mundo pasó por Argentina con un espectacular show

El trofeo original de la Copa del Mundo pasó por Argentina con un espectacular show

Newells y un partido de seis puntos que perdió y lo pone en riesgo demasiado rápido

Newell's y un partido de seis puntos que perdió y lo pone en riesgo demasiado rápido

Un fracaso que empujó a la salida de Orsi-Gómez para revertir la crisis de Newells

Un fracaso que empujó a la salida de Orsi-Gómez para revertir la crisis de Newell's

Policiales
El gobierno de Santa Fe ponderó la baja sostenida de los homicidios
Policiales

El gobierno de Santa Fe ponderó la baja sostenida de los homicidios

Un preso frustró el plan de un presunto narco detenido en Rosario para matar a un juez

Un preso frustró el plan de un presunto narco detenido en Rosario para matar a un juez

Murió en un accidente con un móvil de Gendarmería y su familia lleva un año sin respuestas

Murió en un accidente con un móvil de Gendarmería y su familia lleva un año sin respuestas

Empalme Graneros: dos policías fueron asaltados mientras trabajaban como choferes de apps

Empalme Graneros: dos policías fueron asaltados mientras trabajaban como choferes de apps

La Ciudad
El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

Por Nachi Saieg
La Ciudad

El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

El gobierno defiende su oferta y asegura que Santa Fe tendrá uno de los mejores sueldos docentes del país

El gobierno defiende su oferta y asegura que Santa Fe tendrá "uno de los mejores sueldos docentes del país"

Barrio Ludueña: Hay otras voces que merecen ser escuchadas

Barrio Ludueña: "Hay otras voces que merecen ser escuchadas"

La historia de la casa descubierta bajo tierra gracias a un robo y una pérdida de agua

La historia de la casa descubierta bajo tierra gracias a un robo y una pérdida de agua

Murió en un accidente con un móvil de Gendarmería y su familia lleva un año sin respuestas

Por Claudio Berón

Policiales

Murió en un accidente con un móvil de Gendarmería y su familia lleva un año sin respuestas

Un local de motos de la zona sur fue consumido por un gran incendio
La Ciudad

Un local de motos de la zona sur fue consumido por un gran incendio

En Santa Fe ya se colocaron más de 159.000 vacunas contra el dengue
La Ciudad

En Santa Fe ya se colocaron más de 159.000 vacunas contra el dengue

Quieren prohibir el uso de agua potable en los espacios comunes de los edificios de Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Quieren prohibir el uso de agua potable en los espacios comunes de los edificios de Rosario

A pesar del paro de Amsafé, la provincia sostiene que el ciclo lectivo arranca el 2 de marzo
La Ciudad

A pesar del paro de Amsafé, la provincia sostiene que el ciclo lectivo arranca el 2 de marzo

Sindicatos piden a la CGT un paro de 36 horas cuando el Senado trate la reforma
Economía

Sindicatos piden a la CGT un paro de 36 horas cuando el Senado trate la reforma

Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta y habrá paro el primer día de clases
La Ciudad

Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta y habrá paro el primer día de clases

Inauguran el tercer carril de la autopista a Santa Fe y anticipan una nueva etapa
La Ciudad

Inauguran el tercer carril de la autopista a Santa Fe y anticipan una nueva etapa

Central mereció un poco más, pero pagó su apatía con una derrota ante Talleres

Por Elbio Evangeliste
OVACIÓN

Central mereció un poco más, pero pagó su apatía con una derrota ante Talleres

Reforma laboral: alerta por el desfinanciamiento a la seguridad social
Economía

Reforma laboral: alerta por el desfinanciamiento a la seguridad social

El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada: viajar en Rosario costará $1.720
La Ciudad

El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada: viajar en Rosario costará $1.720

Murió Bai Shi, el perro de Fiscalía que fue clave en más de 30 de investigaciones
La Ciudad

Murió Bai Shi, el perro de Fiscalía que fue clave en más de 30 de investigaciones

Aranceles: fallo de la Corte de Estados Unidos pone en riesgo el beneficio argentino
Economía

Aranceles: fallo de la Corte de Estados Unidos pone en riesgo el beneficio argentino

Paro general y después: los camiones se amontonaron en el Gran Rosario tras la huelga
La Ciudad

Paro general y después: los camiones se amontonaron en el Gran Rosario tras la huelga

Una familia de Rosario necesitó más de $1.4 millones para no estar bajo la línea de la pobreza
La Ciudad

Una familia de Rosario necesitó más de $1.4 millones para no estar bajo la línea de la pobreza

Paritaria de salud: mismo ofrecimiento que a estatales y docentes pero con un plus
La Ciudad

Paritaria de salud: mismo ofrecimiento que a estatales y docentes pero con un plus

Paritarias: UPCN y ATE aceptaron la oferta de aumento salarial puesta sobre la mesa
La Ciudad

Paritarias: UPCN y ATE aceptaron la oferta de aumento salarial puesta sobre la mesa

Explotó una bomba en el edificio donde funciona la universidad de Gendarmería Nacional
Policiales

Explotó una bomba en el edificio donde funciona la universidad de Gendarmería Nacional

Se viene una semana intensa en el Senado: ley Penal Juvenil, de Glaciares y vuelve la reforma laboral
Política

Se viene una semana intensa en el Senado: ley Penal Juvenil, de Glaciares y vuelve la reforma laboral

Dos impactantes choques, casi en simultáneo, en ambos carriles de la autopista a Córdoba
LA CIUDAD

Dos impactantes choques, casi en simultáneo, en ambos carriles de la autopista a Córdoba