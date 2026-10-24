En Netflix, un drama romántico de 2012 se convirtió en una de las películas más vistas

Aunque ya formaba parte del catálogo, la cinta protagonizada por Zac Efron y Taylor Schilling se llenó de reproducciones. De qué se trata

Es cierto que los usuarios de Netflix adoran los estrenos, pero no por eso se olvidan de las producciones más antiguas que alberga la plataforma. Tal es así que, actualmente, entre las películas más vistas de la semana se lucen algunas producciones de hace algunos años . Entre ellas, brilla un drama romántico inolvidable.

Protagonizada por Zac Efron y Taylor Schilling , el melodrama “Cuando te encuentre” se convirtió en una de las películas más elegidas esta semana. Dirigido por Scott Hicks, el film mezcla el género militar con el drama y el romance , obteniendo como resultado una historia agridulce y muy sentimental.

Estrenada en 2012 , “Cuando te encuentre", cuyo título original es “The Lucky One”, está basada en la novela homónima de Nicholas Sparks . Se trata de una película íntima y emotiva, ideal para revivir desde el sillón o darle play por primera vez.

De qué se trata “Cuando te encuentre”

La historia sigue a Logan Thibault, un militar de la marina que durante una de sus misiones en Irak encuentra una fotografía enterrada en el desierto, donde se puede ver una mujer sonriente. La imagen se convierte en su amuleto de la suerte durante la misión y, por ende, al volver a casa, tratará de buscar a la mujer de la fotografía que le cambió la vida.

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Trailer de “Cuando te encuentre”