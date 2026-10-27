Netflix reveló el trailer de la nueva serie de Pablo Trapero con Rodrigo de la Serna

Hecha en Argentina, “Gordon” se estrenará el 18 de noviembre en la plataforma. Se trata de un thriller basado en las novelas de Marcelo Larraquy

Netflix reveló el trailer oficial de la próxima gran historia hecha en Argentina. Se trata de “Gordon”, una miniserie de thriller de Pablo Trapero protagonizada por Rodrigo de la Serna. La producción tendrá su estreno en la plataforma el 18 de noviembre y se constituye como otra de las grandes apuestas que hace Netflix a la producción nacional.

“Gordon” es una historia que combina drama, política, violencia y suspenso. Está basada en las novelas "Gordon” y “Gordon, el aniquilador” de Marcelo Larraquy. Por su parte, la dirección está en manos de Pablo Trapero y Pablo Fendrik, y la producción a cargo de Adrián Suar y Diego Andrasnik. La historia está inspirada en hechos reales y fue filmada en diferentes localidades de Buenos Aires y en Bariloche.

Junto a de la Serna, la serie cuenta con las actuaciones de Matías Recalt, Camila Peralta, Fiorella Bottaioli, Agustín Pardella, Fernando Contigiani, Agustina Muñoz y la participación especial de Matías Mayer. La historia tendrá 7 episodios.

De qué se trata “Gordon”

“Gordon” es un thriller inspirado en hechos reales y basado en las novelas de Marcelo Larraquy. La historia sigue la transformación de Aníbal Gordon, un delincuente común que, sin dejar de delinquir, se convirtió en un implacable agente paraestatal en el marco de la violencia política de la década del 70 en Argentina.

“La ficción es siempre un punto de partida: una forma de compartir una historia, pero también de dejar preguntas cuando termina. Gordon propone una mirada sobre un período y sobre un personaje, y espero que esa mirada invite a reflexionar después del último capítulo”, reflexiona Trapero a propósito de la trama de “Gordon”.

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Trailer oficial de “Gordon”