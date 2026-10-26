Una miniserie de comedia española llegó a Netflix Excéntrica y entretenida, la producción de 6 capítulos sigue a un hombre que vive de las apariencias y sueña con ser nombrado Grande de España 26 de octubre 2026 · 14:34hs

Antonio de la Torre protagoniza "Grande de España" una comedia de 6 episodios disponible en Netflix

“Vive de la pensión de su sirviente, se acuesta con su prima y afirma que tiene línea directa con el rey. Leandro sueña en grande, pero no tiene dinero para sostener el estatus”, adelanta la sinopsis de una de las últimas incorporaciones de Netflix. Directo desde España, esta historia de comedia cuenta con 6 episodios y se posiciona con fuerza entre las novedades.

Su nombre es “Grande de España” y se trata de una creación de Álvaro Fernández Armero y Juan Cavestany. Está protagonizada por Antonio de la Torre, Alexandra Jiménez, Celia de Molina y Mercedes Sampietro. La producción presenta una trama de apariencias y secretos que se va desenvolviendo de manera cómica y extravagante.

De qué se trata “Grande de España” La historia sigue a Don Leandro, un marqués arruinado que vive de las apariencias porque en definitiva su situación económica es un desastre. Mientras tanto, se aferra a su sueño: ser nombrado Grande de España.

Cuando sus problemas económicos se vuelven un callejón sin salida, Leandro decide vender su decadente palacete familiar en Madrid y, cuando la empresaria Sofía Carrington se interesa por la propiedad, Leandro entiende que se trata de la ocasión perfecta. Pero a medida que se conocen va quedando claro que ninguno de los dos es lo que aparenta. >>Leer más: En Netflix, una serie autobiográfica de 8 episodios se mantiene vigente Trailer de “Grande de España”