En Netflix, una película mexicana de drama y desastres naturales llegó con toda

Con un huracán como foco del problema, el film de Jorge Michel Grau aborda las injusticias sociales en una historia de supervivencia inspirada en hechos reales

“Una simple tormenta se convierte en Otis, el huracán más peligroso que ha tocado la costa de Acapulco, sorprendiendo a residentes y turistas y evidenciando injusticias sociales” , adelanta la sinopsis de Netflix acerca de la nueva película mexicana que llegó a la plataforma.

Su nombre es “Contra el huracán” y está dirigida por Jorge Michel Grau, director de “Perdida”, otro film disponible en la plataforma. Se trata de una película dramática y emotiva, inspirada en hechos reales. La trama se construyó a partir de los testimonios de los marineros Marlon Alfonso Valdez y Jonathan «Chino», quienes vivieron el huracán de la madrugada del 25 de octubre de 2023 a bordo de una embarcación.

La cinta está protagonizada por Benny Emmanuel y Kristyan Ferrer en el papel de dos hermanos, quienes tienen que mantenerse unidos para sobrevivir al huracán. También actúan Mónica del Carmen, Mónica Jiménez, Andrew Leland Rogers, Gonzalo Vega Jr., Teté Espinoza y Rodrigo Murray.

De qué se trata “Contra el huracán”

La trama sigue a Wirpul, un inexperto capitán de yate que queda a cargo de la embarcación de su jefe, y a Candi, su medio hermano, que por sus conocimientos en mecánica se suma a darle una mano a su hermano en el control del yate.

El drama comienza cuando lo que parecía una tormenta tropical se transforma por sorpresa en el huracán Otis, de categoría 5. Wirpul y Candi, entonces, quedan atrapados en la embarcación y deberán mantenerse unidos para sobrevivir.

La historia está inspirada en hechos reales pero no se trata de un documental, sino de una ficción donde se tomaron los eventos reales relatados por los marineros sobrevivientes para construir una nueva historia con licencias artísticas.

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Trailer de “Contra el huracán”